MAE moldovean expulzează un diplomat din Belarus după scandalul de spionaj cu implicarea unui fost șef al SIS

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat miercuri, 10 septembrie, că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău. Diplomatul vizat este obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

,,Ministerul Afacerilor Externe informează că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova”, au menționat angajații Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Fost șef SIS, implicat în scandal de spionaj

Decizia a fost anunțată la două zile de la reținerea lui Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.

Individul a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.

,,Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis, luni, 8 septembrie, DIICOT într-un comunicat oficial.

Informații oferite în Ungaria

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Balan ar fi vândut informații clasificate unor ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul (...) a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Conform procurorilor, între 2024 și 2025, fostul ofițer SIS ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri KGB, acestea având drept scop atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.