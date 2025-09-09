search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fostul șef SIS Moldova, reținut de DIICOT după opt ore de audieri. Este acuzat de vânzarea către KGB de informații secrete privind România. „Un caz de o gravitate deosebită”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS din Republica Moldova a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.

După audieri, Alexandru Bălan a fost reţinut pentru 24 de ore. FOTO: Inquam/George Călin
După audieri, Alexandru Bălan a fost reţinut pentru 24 de ore. FOTO: Inquam/George Călin

Surse judiciare citate de Agerpres au declarat că Alexandru Bălan a fost prins luni, pe aeroportul din Timișoara, iar ulterior a fost adus sub escortă la București. Marți dimineață a ajuns la sediul DIICOT, unde a fost audiat timp de aproape opt ore, la finalul cărora procurorii au decis reținerea lui pentru 24 de ore.

„Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis, luni, DIICOT într-un comunicat oficial.

Întâlniri cu ofiţeri KGB în Budapesta

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Bălan ar fi vândut informații clasificate unor ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul (...) a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Conform procurorilor, între 2024 și 2025, fostul ofițer SIS ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri KGB, acestea având drept scop atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a declarat la Antena 3 CNN că Alexandru Bălan „a jucat rolul principal anti-România din SIS Moldova”.

Anatol Șalaru susține că acesta ar fi racolat studenți basarabeni care studiau în România și că s-a opus constant colaborării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În opinia sa, Bălan era „un antieuropean convins” și a acționat sistematic pentru a bloca apropierea Chișinăului de Bruxelles.

Ancheta DIICOT continuă, iar fostul oficial SIS urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Ministrul Justiţiei exclude varianta extrădării

Deși în spațiul public au apărut speculații privind o posibilă extrădare, ministrul Justiției a precizat că, în acest moment, o astfel de măsură nu se află pe agenda autorităților.

Marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN, ministrul Radu Marinescu a explicat că dosarul este deja în atenția organelor judiciare din România, iar gravitatea acuzațiilor face ca statul român să fie competent să investigheze și să judece cazul.

Citește și: Cazurile de sabotaj și spionaj sunt în creștere în Germania. Campanie: „Nu deveni agent de unică folosință pentru serviciile secrete ruse”

„În momentul de față, face obiectul unui dosar aflat pe rolul autorităților judiciare din România, administrăm justiția în România. Nu mă pot pronunța asupra unor cereri viitoare în ceea ce privește cooperarea judiciară, atât timp cât se stabilește că sunt infracțiuni împotriva statului român, statul român are competență să le investigheze și să le judece”, a explicat Radu Marinescu.

Alexandru Bălan are cetăţenie română

Oficialul a subliniat că Alexandru Bălan deține și cetățenie română, ceea ce înseamnă că procesul se va desfăşura în ţară. Totuși, chiar și în lipsa acesteia, legislația și dreptul internațional ar permite României să ancheteze și să judece asemenea fapte, dată fiind natura lor gravă.

„În ceea ce privește aspectele privitoare la competența după calitatea persoanei, după cetățenie, această persoană are și cetățenie română. Pe de altă parte, infracțiunile împotriva statului român pot să fie investigate de statul român chiar și pentru cetățeni care nu au cetățenia statului nostru. România are și dreptul, are și îndreptățirea în raport cu elementele de drept internațional să se apere împotriva unor agresiuni de asemenea gravitate împotriva intereselor sale de securitate”, a declarat ministrul.

Informații sensibile și anchetă confidențială

Întrebat dacă în schemă ar fi implicați și angajați ai unor instituții din România, ministrul Justiţiei a evitat să ofere detalii, invocând caracterul confidențial al anchetei.

„Procedurile au un caracter de confidențialitate, în momentul de față ele se desfășoară cu celeritate și sunt convins că toate implicațiile acestui caz, cu relevanță penală, vor fi descoperite de către structurile judiciare specializate. (...) În momentul de față caracterul nepublic al anchetei, gravitatea cazului nu îmi permite să fac alte comentarii. (...) Sunt convins că vom descoperi și aceste potențiale ramificații ale cazului pe teritoriu național sau în afara teritoriului României. Astfel de cazuri sunt combătute cu fermitate”, a subliniat el.

Un caz de „gravitate deosebită”

Ministrul Justiției a ținut să evidențieze importanța descoperirii și a cooperării interinstituționale care a dus la reținerea fostului ofițer.

„Este un caz de o gravitate deosebită, este o situație care în mod evident era susceptibilă să vulnerabilizeze grav interesele strategice ale României și felicit organele de informații și cele judiciare pentru faptul că au realizat acest succes de a-l descoperi și de a-l supune procedurilor judiciare, ipoteză care demonstrează reziliența instituțiilor noastre, atât a celor de informații, cât și a celor judiciar”, a afirmat Marinescu.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist de la FCSB divorțează la trei luni de la nuntă. Celebrul cuplu e istorie: ”S-a terminat”
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
observatornews.ro
image
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din penitenciar
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate. Procesul s-a simplificat, anunţă autorităţile
playtech.ro
image
Atac israelian în Qatar: o bombă a zguduit hotelul din Doha în care e cazat Florinel Coman!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Urmează o pană de curent în București și Ilfov, în această săptămână. Care sunt zonele afectate
kanald.ro
image
Un mic orășel a dispărut din cauza accidentelor rutiere din România. Zeci de mii de români a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Vești bune! O nouă finanțare pentru români!
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas