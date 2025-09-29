search
Luni, 29 Septembrie 2025
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ

Alegeri Moldova 2025
Mulți basarabeni care au mers la vot pentru alegerile parlamentare de duminică spun că vor un drum european al țării dar și neutralitate în politica externă. Alții nu exclud unirea cu România în cazul unei situații extreme de pericol extern.

Republica Moldova are nevoie de investiții mari în infrastructură FOTO Cosmin Zamfirache
Republica Moldova are nevoie de investiții mari în infrastructură FOTO Cosmin Zamfirache

La alegerile parlamentare din Republica Moldova au votat peste 1.6 milioane de cetățeni. Dacă, mai ales în diaspora, secțiile de votare amenajate pentru ca basarabenii să-și exercite dreptul de vot au fost luate cu asalt mai ales de tineri, în multe localități din Republica Moldova atmosfera de la alegeri a fost una degajată. În orașele mai mici sau prin sate, străzile erau aproape pustii sau cu foarte puțini trecători angrenați în activități cotidiene de weekend. Mulți tineri au preferat ieșirile la terasă cu prietenii sau plimbările. Cei mai conștiincioși au fost cetățenii trecuți de 50 de ani, care au ieșit primii la vot, de dimineață. Ulterior, tinerii au trecut pe la urne, către după-amiază.

Reporterul Adevărul, aflat în Republica Moldova în ziua votului, a stat de vorbă mai mulți moldoveni din zona centrala a țării și de lângă România. Cei mai mulți și-au manifestat susținerea pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova. O alta prioritate, în viziunea lor, este relația cu România. Sunt și cei care cred că Moldova are nevoie de neutralitate la nivel de politică externă pentru a supraviețui și a se dezvolta, adică relații bune atât cu statele din Uniunea Europeană dar și cu cele din estul Europei, implicit cu Federația Rusă. 

„Mulți încă speră că vor mânca pâinea de pe timpurile sovietice”

La Strășeni, un orășel situat la aproximativ 20 de kilometri de Chișinău, capitala Republicii Moldova, alegerile au decurs liniștit, într-o acalmie generală. Oamenii s-au plimbat, au votat și fie s-au dus din nou în parc sau la terasă, fie acasă. Majoritatea celor intervievați spun că singura cale pentru Republica Moldova este legătura cu Uniunea Europeană. „Se țin tare oamenii noștri. Când pare că gata îi întuneric la capătul tunelului apare cineva ca Maia Sandu care ne aprinde lumina. Categoric eu sunt pentru Uniunea Europeană, nici nu se discută”, spune o localnică. Un alt bărbat, pe care l-am găsit în apropierea Primăriei, mărturisește același lucru, apropierea de Uniunea Europeană este singura alternativă. „Ați văzut drumuri prin afară, cum arată? Asta înseamnă UE, civilizație”, mărturisește localnicul.

Liniște de duminică în ziua votului, la Strășeni FOTO Cosmin Zamfirache
Liniște de duminică în ziua votului, la Strășeni FOTO Cosmin Zamfirache

Susținători ai drumului pro-european al Republicii Moldova, la Strășeni sunt mulți și dintre cei trecuți de 50-60 de ani. Aceștia spun că au ajuns să nu-i mai înțeleagă pe tinerii care doresc o apropiere de Rusia în loc de Uniunea Europeană și chiar un regim socialist. „Ne-a influențat educația comunistă. Noi am trăit și am fost educați în spiritul socialismului, comunismului. Mă miră că tineretul de astăzi care s-a născut în anii de independență a Republicii Moldova, nu știm cum mulți dintre ei încă mai vor și mai speră că vor mânca pâinea aceea de pe timpurile sovietice, de 16 copeici. Dar nu mai este posibil așa ceva”, mărturisește o altă localnică care se plimba prin apropierea Consiliului Raional. 

Citește și: Poliția Rep. Moldova avertizează că se planifică destabilizări după miezul nopții. Au loc percheziții și rețineri

„Relația cu România trebuie să fie de prietenie”

Mulți basarabeni, atât din Strășeni cât și din alte zone din centrul Republicii Moldova, cred că relațiile cu România sunt foarte importante. Orice gând unionist este însă exclus, până la o amenințare comună. „Relația cu România trebuie să fie de prietenie. Dar deocamdată fiecare cu gospodăria lui. Dar dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”, precizează o altă localnică din Strășeni. „Dacă vorbim de România și Republica Moldova, nu cred că există acum premise pentru unire. Deși ne dorim lucrul acesta. Mulțumim României că ne-a susținut mereu și sper ca într-un viitor să fim împreună ”, completează o altă basarabeancă din Strășeni.  

„Să fim independenți ca pe vremea lui Ștefan cel Mare”

Localnicii din zonele rurale, inclusiv cei din zona de graniță, spun că este bună apropierea de Uniunea Europeană, dar în condiții de neutralitate în ceea ce privește politica externă. Pe scurt, Republica Moldova să păstreze o relație de prietenie și cu statele din vest ]și cu cele din est. „Republica Moldova trebuie să fie neutră. Iar politicienii să respecte voința poporului la vot”, spune o localnică.

În multe zone de provincie ale Basarabiei, alegerile au decurs în liniște FOTO Cosmin Zamfirache
În multe zone de provincie ale Basarabiei, alegerile au decurs în liniște FOTO Cosmin Zamfirache

 O vecină adaugă convinsă: „Trebuie să fim în pace cu toți. Nu trebuie să ne trezim în dușmănie, nici la vest dar nici la est. Că peste noi cad primii bombele. Ferească Dumnezeu”. Alții visează la gloria Moldovei medievale. „Noi trebuie să fim independenți și puternici ca pe vremea lui Ștefan cel Mare”, spune o altă femeie. Nu departe, la un magazin cu terasă, doi bărbați confirmă cele spuse de femei, servind în liniște o bere. 

Republica Moldova

