search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Partidul Maiei Sandu conduce alegerile istorice din Republica Moldova. „Blocul Patriotic” pierde teren

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:

Potrivit celor mai recente rezultate centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, se situează în fruntea preferințelor alegătorilor, acumulând peste 40% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic” obține 31%.

Maia Sandu, la vot FOTO: FB
Maia Sandu, la vot FOTO: FB

Datele finale privind prezența la vot arată că cei mai activi alegători s-au înregistrat în municipiul Chișinău, unde 54,72% dintre cetățeni și-au exprimat opțiunea electorală. Urmează raionul Criuleni, cu 50,85%, municipiul Bălți – 50,23%, Dondușeni – 49,44% și Ialoveni – 49,1%.

Peste jumătate dintre alegătorii din Republica Moldova și-au exprimat duminică votul la alegerile parlamentare, conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC).

CEC a informat că până la ora 21:00, când s-au închis secțiile de votare, au votat 1.593.236 de persoane, echivalentul a 51,94% din cei aproximativ 3,3 milioane de alegători înscriși în liste. Din totalul participanților, 1,32 milioane au votat pe teritoriul țării, iar peste 260.000 în secțiile din străinătate.

Alegătorii au fost chemați să decidă între parcursul european al Republicii Moldova și o eventuală apropiere de influența Rusiei.

Reprezentanții CEC au declarat că procesul de numărare a voturilor decurge normal, fără incidente majore raportate, iar rezultatele finale urmează a fi validate în următoarele zile.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
digi24.ro
image
Dronă semnalată la Aeroportul Otopeni: aterizările, suspendate temporar. Incident investigat de autorități
stirileprotv.ro
image
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
fanatik.ro
image
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
libertatea.ro
image
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
digi24.ro
image
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
gsp.ro
image
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
playtech.ro
image
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertisment pentru utilizatorii Google...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Ce îi așteaptă pe români
mediaflux.ro
image
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
portrait human being depicted with angel wings jpg
Numărul tău angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
Răbufnirea furioasă a Prințului Harry, într-un comunicat incredibil: "Vor să-mi saboteze împăcarea cu tatăl meu!"

Click! Pentru femei

image
Numărul angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate