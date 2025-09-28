Partidul Maiei Sandu conduce alegerile istorice din Republica Moldova. „Blocul Patriotic” pierde teren

Potrivit celor mai recente rezultate centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, se situează în fruntea preferințelor alegătorilor, acumulând peste 40% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic” obține 31%.

Datele finale privind prezența la vot arată că cei mai activi alegători s-au înregistrat în municipiul Chișinău, unde 54,72% dintre cetățeni și-au exprimat opțiunea electorală. Urmează raionul Criuleni, cu 50,85%, municipiul Bălți – 50,23%, Dondușeni – 49,44% și Ialoveni – 49,1%.

Peste jumătate dintre alegătorii din Republica Moldova și-au exprimat duminică votul la alegerile parlamentare, conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC).

CEC a informat că până la ora 21:00, când s-au închis secțiile de votare, au votat 1.593.236 de persoane, echivalentul a 51,94% din cei aproximativ 3,3 milioane de alegători înscriși în liste. Din totalul participanților, 1,32 milioane au votat pe teritoriul țării, iar peste 260.000 în secțiile din străinătate.

Alegătorii au fost chemați să decidă între parcursul european al Republicii Moldova și o eventuală apropiere de influența Rusiei.

Reprezentanții CEC au declarat că procesul de numărare a voturilor decurge normal, fără incidente majore raportate, iar rezultatele finale urmează a fi validate în următoarele zile.