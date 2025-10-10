Blocul prorus Patriotic se destramă: comuniștii vor să meargă pe cont propriu în Parlamentul Republicii Moldova

Vladimir Voronin, actualul lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și fost președinte al țării, a anunțat că formațiunea pe care o conduce intenționează să aibă propriul grup parlamentar și să nu mai activeze în cadrul Blocului Patriotic cu care a participat la alegeri și a intrat în Parlament.

UPDATE PSRM a reacționat prin intermediul unui comunicat de presă, menționând că ,,se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată și ulterior în cadrul ședinței CC. Decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare, conform regulamentului parlamentului, va fi luată și anunțată la prima ședință a Parlamentului ales, în caz dacă alegerile vor fi validate de CC”.

Știrea inițială

„Partidul Comuniștilor susține continuarea cooperării dintre partidele din bloc, însă aceasta nu va mai avea loc în cadrul blocului. Va fi elaborat un concept special de cooperare între aceste patru partide, dar în afara blocului. Vom forma un grup parlamentar al Partidului Comuniștilor, care se va ocupa de activitatea parlamentară, dar nu numai, pentru că este necesar să lucrăm cu alegătorii și după alegeri”, a afirmat Vladimir Voronin pentru agenția oficială rusă RIA Novosti, portavoce fidelă a Kremlinului.

Comunistul Vladimir Voronin mai susține că forțele de opoziție vor coopera, această cooperare incluzând nu doar cele patru partide care s-au unit înainte de alegeri în bloc, ci și alte formațiuni politice care nu au reușit să intre în Parlamentul Republicii Moldova.

„Ne pregătim de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist, unde vom face bilanțul campaniei electorale. Tot acolo vom stabili strategia noastră de activitate în Parlament și strategia de colaborare cu toate partidele de stânga”, a explicat liderul PCRM.

Celelalte formațiuni din cadrul Blocului Patriotic nu au reacționat deocamdată la acest anunț. La sfârșitul lunii iulie, Partidul Socialist, Partidul Comuniștilor, Partidul Viitorul Moldovei și Partidul Inima Moldovei au înregistrat Blocul Patriotic. Totuși, candidații Partidului Inima Moldovei au fost excluși din cursă de către autoritatea electorală cu puțin timp înainte de scrutinul parlamentar. Blocul a obținut 24,17% din voturi la alegerile parlamentare recente și 26 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova, format din 101 deputați.

Amenințare cu război

Anunțul comunistului Vladimir Voronin pentru presa rusă vine la câteva zile după ce Alexander Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, a afirmat că opoziția din Republica Moldova a pierdut deja puterea, subliniind că PAS a scăzut cu 10%, dar „are președintele și majoritatea”. În aceste condiții, el susține că „războiul este inevitabil”.

Mai mult, acesta a susținut că forțele proruse sunt divizate, printre care partidele afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condus de Igor Dodon sau Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) al cărui lider este Vladimir Voronin.

,,Acolo oamenii sunt grozavi: cultură ortodoxă, oameni sensibili, dar sunt divizați. Partidul Șor, partidul lui Dodon, comuniștii-toți diferiți, fără platformă comună. Simțul comun există, dar nu este suficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedat de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova, nu pro‑ruse, ci pro‑moldovene, suverane. Voronin a fost un astfel de lider. Dacă am fi păstrat pozițiile atunci, conștienți că următorul guvern va fi nedemocratic, trucat, persecutor al disidenței, trebuia să acționăm decisiv, să scăpăm de forțele toxice. Altfel ne așteaptă război, civil sau altfel. Dacă ei, ca în Ucraina, capturează întreaga societate, acea societate va deveni un război împotriva polului alternativ liberalismului”, a detaliat Alexander Dughin.

Verdictul CC

Joi, 16 octombrie, magistrații Curții Constituționale se vor întruni în ședință pentru a confirma rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a valida mandatele deputaților aleși.

Se întâmplă după ce autoritatea electorală de la Chișinău a validat rezultatul alegerilor parlamentare în cadrul ședinței din 5 octombrie, raportul fiind transmis Curții Constituționale pentru validarea finală.

În documentul transmis de Comisia Electorală Centrală (CEC) către Curtea Constituțională (CC) se regăsesc raportul final al scrutinului sau listele deputaților aleși.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut cel mai mare număr de voturi, adică 50,20%, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament.

PAS este urmat de Blocul Patriotic care a obținut 24,17% din voturi și va avea 26 de mandate. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,96% din voturi și opt mandate. Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA) au obținut 6,20%, respectiv 5,62%, fiecare urmând să dețină câte șase fotolii de parlamentar.



