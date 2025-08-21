search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prorusul Igor Dodon răspunde acuzațiilor lui Voronin despre banii de la Plahotniuc, iar colegul de coaliție afirmă că a fost ,,sarcasm”

0
0
Publicat:

Prorusul Igor Dodon acuză partidul de guvernământ că l-ar fi determinat pe colegul său de coaliție, Vladimir Voronin, să dezvăluie suma de bani pe care ar fi primit-o de la oligarhul Vladimir Plahotniuc în 2019, când se afla la conducerea Rep. Moldova. Formațiunea vizată neagă acuzațiile.

Igor Dodon a dat vina pe guvernare, acuzații negate de PAS. FOTO: Socialistii.md
Igor Dodon a dat vina pe guvernare, acuzații negate de PAS. FOTO: Socialistii.md

Prorusul Igor Dodon, membru al Blocului Electoral Patriotic, susține că lui Vladimir Voronin, colegul său de coaliție, i-a fost întinsă o provocare orchestratӑ de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

,,PAS este alarmat de creșterea rapidă a ratingului Blocului Patriotic. Anume din acest motiv, ieri, la un post de televiziune controlat de guvernare, a fost organizată o provocare.Considerăm acest atac drept o încercare de a slăbi unitatea noastră. Situația creată o vom soluționa în interiorul blocului, sincer și deschis.Declarăm cu încredere: Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei va rămâne unit. Ne vom continua activitatea — în interesul poporului și pentru viitorul țării”, a adăugat Igor Dodon, actualul președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și fost președinte de țară. 

Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au respins acuzațiile, sugerând că tensiunile provin din conflictele interne ale blocului.

,,Blocul „Kuliok” are o ceartă - câți bani a primit Dodon mită de la Plahotniuc - 860 de mii de euro sau 1 milion de euro. Așa vor să guverneze și țara, împărțindu-și unii altora banii din kulioacele stăpânilor”, au conchis responsabilii PAS.

O altă poziție 

Dar comunistul Vladimir Voronin a schimbat foaia a doua zi, afirmând că și-a ,,permis puțin sarcasm”.

,,Cum este întrebarea, așa este și răspunsul. Cu același succes puteam răspunde că în punguță era un kilogram de bomboane sau niște tăieței, pe care prezentatorul îi agață de urechile telespectatorilor. Despre „punguță” – de șase ani autoritățile competente nu informează publicul cu privire la conținutul acesteia. Neputința lor se explică prin lipsa dovezilor și a bazei de martori. Nu se știe dacă a avut loc, de facto, transmiterea unor bani sau altceva”, se arată într-un comunicat de presă emis de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM).

Joi seara, în cadrul unei emisiuni TV, Vladimir Voronin, ex-președinte al Republicii Moldova și actual lider al PCRM, a afirmat că în punga oferită de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon se aflau 860.000 de euro. Comunistul Vladimir Voronin a subliniat că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispărut.

,,El (n.r.-Vladimir Plahotniuc) încă spunea: Știu sigur că am pus acolo un milion. (...) Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis”, a afirmat liderul PCRM în timpul unei emisiuni difuzată de postul TV8 din Republica Moldova. 

Colegi de coaliție electorală

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, aflat pe locul 50 în lista de candidați la alegerile parlamentare din partea Blocului Electoral Patriotic, al cărei cap de listă este liderul PSRM, Igor Dodon, a subliniat că a oferit Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova informații care îl vizează pe colegul său de coaliție.

Imagini video cu momentul în care prorusul Igor Dodon primește punga de la oligarhul Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice pe internet. Ulterior, structurile judiciare au inițiat un dosar penal, cunoscut de opinia publică cu denumirea „Sacoșa neagră”.

În prezent, Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM),Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului fugar. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care acesta le neagă.

,,Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni.

Igor Dodon figurează și-n alte anchete penale, precum una dintre ele fiind cea în care, potrivit acuzării, el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie 2023 completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinată de mai mult timp cauză penală ,,Sacoșa neagră”. Socialistul neagă acuzațiile. 

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
mediafax.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Suntem țară mică!". Gigi Becali a intrat în direct, după lovitura uriașă primită de FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
Schimbări la plata facturilor la energie. Românii au început să primească noile facturi majorate
romaniatv.net
image
Armata pregătește un exercițiu de mobilizare și evaluare. Rezerviștii din București și Ilfov chemați la ordin
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte