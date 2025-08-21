Prorusul Igor Dodon răspunde acuzațiilor lui Voronin despre banii de la Plahotniuc, iar colegul de coaliție afirmă că a fost ,,sarcasm”

Prorusul Igor Dodon acuză partidul de guvernământ că l-ar fi determinat pe colegul său de coaliție, Vladimir Voronin, să dezvăluie suma de bani pe care ar fi primit-o de la oligarhul Vladimir Plahotniuc în 2019, când se afla la conducerea Rep. Moldova. Formațiunea vizată neagă acuzațiile.

Prorusul Igor Dodon, membru al Blocului Electoral Patriotic, susține că lui Vladimir Voronin, colegul său de coaliție, i-a fost întinsă o provocare orchestratӑ de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

,,PAS este alarmat de creșterea rapidă a ratingului Blocului Patriotic. Anume din acest motiv, ieri, la un post de televiziune controlat de guvernare, a fost organizată o provocare.Considerăm acest atac drept o încercare de a slăbi unitatea noastră. Situația creată o vom soluționa în interiorul blocului, sincer și deschis.Declarăm cu încredere: Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei va rămâne unit. Ne vom continua activitatea — în interesul poporului și pentru viitorul țării”, a adăugat Igor Dodon, actualul președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și fost președinte de țară.

Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au respins acuzațiile, sugerând că tensiunile provin din conflictele interne ale blocului.

,,Blocul „Kuliok” are o ceartă - câți bani a primit Dodon mită de la Plahotniuc - 860 de mii de euro sau 1 milion de euro. Așa vor să guverneze și țara, împărțindu-și unii altora banii din kulioacele stăpânilor”, au conchis responsabilii PAS.

O altă poziție

Dar comunistul Vladimir Voronin a schimbat foaia a doua zi, afirmând că și-a ,,permis puțin sarcasm”.

,,Cum este întrebarea, așa este și răspunsul. Cu același succes puteam răspunde că în punguță era un kilogram de bomboane sau niște tăieței, pe care prezentatorul îi agață de urechile telespectatorilor. Despre „punguță” – de șase ani autoritățile competente nu informează publicul cu privire la conținutul acesteia. Neputința lor se explică prin lipsa dovezilor și a bazei de martori. Nu se știe dacă a avut loc, de facto, transmiterea unor bani sau altceva”, se arată într-un comunicat de presă emis de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM).

Joi seara, în cadrul unei emisiuni TV, Vladimir Voronin, ex-președinte al Republicii Moldova și actual lider al PCRM, a afirmat că în punga oferită de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon se aflau 860.000 de euro. Comunistul Vladimir Voronin a subliniat că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispărut.

,,El (n.r.-Vladimir Plahotniuc) încă spunea: Știu sigur că am pus acolo un milion. (...) Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis”, a afirmat liderul PCRM în timpul unei emisiuni difuzată de postul TV8 din Republica Moldova.

Colegi de coaliție electorală

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, aflat pe locul 50 în lista de candidați la alegerile parlamentare din partea Blocului Electoral Patriotic, al cărei cap de listă este liderul PSRM, Igor Dodon, a subliniat că a oferit Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova informații care îl vizează pe colegul său de coaliție.

Imagini video cu momentul în care prorusul Igor Dodon primește punga de la oligarhul Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice pe internet. Ulterior, structurile judiciare au inițiat un dosar penal, cunoscut de opinia publică cu denumirea „Sacoșa neagră”.

În prezent, Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM),Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului fugar. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care acesta le neagă.

,,Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni.

Igor Dodon figurează și-n alte anchete penale, precum una dintre ele fiind cea în care, potrivit acuzării, el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie 2023 completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinată de mai mult timp cauză penală ,,Sacoșa neagră”. Socialistul neagă acuzațiile.