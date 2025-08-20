Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin dezvăluie suma de bani din celebra pungă dată de Plahotniuc lui Dodon

Vladimir Voronin, ex-președinte al Rep. Moldova și actual lider al PCRM, afirmă că în punga oferită de Plahotniuc lui Dodon se aflau 860.000 de euro. El susține că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispărut.

Vladimir Voronin a dezvăluit că în celebra pungă neagră oferită de oligarhul Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon se aflau 860.000 de euro. Totuși, Plahotniuc s-ar fi arătat ulterior furios, susținând că el a pus inițial 1.000.000 de euro. Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) afirmă că oligarhul i-a povestit personal despre această situație.

,,El (n.r.-Vladimir Plahotniuc) încă spunea: Știu sigur că am pus acolo un milion. (...) Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis”, a afirmat liderul PCRM în timpul unei emisiuni difuzată de postul TV8.

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a subliniat că a depus aceste mărturii la Procuratura Anticorupție (PA) din Republica Moldova.

Imagini video cu momentul în care prorusul Igor Dodon primește punga de la oligarhul Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice pe internet. Ulterior, structurile judiciare au inițiat un dosar penal, cunoscut de opinia publică cu denumirea „Sacoșa neagră”.

În prezent, Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Bani pentru socialiști

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului fugar. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care acesta le neagă.

,,Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni.

Mai multe anchete penale

Igor Dodon figurează și-n alte anchete penale, precum una dintre ele fiind cea în care, potrivit acuzării, el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie 2023 completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinată de mai mult timp cauză penală ,,Sacoșa neagră”.