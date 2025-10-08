Socialiștii basarabeni nu recunosc alegerile: amenință cu proteste dacă vor fi validate de Curtea Constituțională

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, parte a Blocului Patriotic, refuză să recunoască rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, amenințând cu proteste dacă vor fi validate de Curtea Constituțională.

Membrul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Batrîncea, susține că scrutinul parlamentar s-a desfășurat cu nereguli și că au fost folosite resursele administrative.

„Nu putem să vorbim serios despre viitorul Moldovei, dacă în țară nu este nici democrație, nici alegeri libere. Așa nu vom avea nici economie, nici creștere demografică, nimic nu va fi. Alegerile trebuie să fie corecte, iar condițiile de participare-egale. Doar atunci am putea vorbim despre funcționarea democrației”, a afirmat pentru postul TV8 din Republica Moldova Vlad Batrîncea, membrul al Comitetul Executiv Politic al PSRM, subliniind că magistrații Curții Constituționale (CC) „trebuie să respingă validarea alegerilor”.

Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată aceste acuzații.

Joi, 16 octombrie, magistrații Curții Constituționale se vor întruni în ședință pentru a confirma rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a valida mandatele deputaților aleși.

Opinia expertului

Iar Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova și actual expert în domeniul justiției, subliniază că rezultatele alegerilor parlamentare au fost confirmate de Comisia Electorală Centrală (CEC) ca fiind legale și conforme. Iar controversele legate de cele șase mandate ale Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA) sunt nefondate juridic pentru că sancțiunile administrative aplicate nu afectează validitatea votului.

,,Falsă dilemă a celor „6 mandate lăsate la discreția Curții”Controversa privind cele 6 mandate ale partidului „Democrația Acasă” a fost alimentată de speculații publice, nu de fapte juridice. Nu există nicio mențiune în actele oficiale ale CEC care să sugereze că respectivele mandate ar fi fost „lăsate la discreția Curții Constituționale”.Această interpretare eronată pare să se bazeze pe faptul că raportul nu a fost adoptată cu unanimitate. Totuși, CEC este un organ colegial, iar deciziile se adoptă prin majoritate. Votul nu este imperativ, iar lipsa unanimității nu invalidează o decizie legal adoptată. Despre sancțiunile aplicate partidului „Democrația Acasă” CEC a constatat că în campania electorală, Partidul Politic „Democrația Acasă” a încălcat unele prevederi legale. Drept urmare, CEC a aplicat două sancțiuni administrative:1. Avertisment2. Suspendarea alocațiilor de la bugetul de statAceste sancțiuni nu afectează validitatea alegerilor și nici atribuirea mandatelor. Dacă partidul nu este de acord cu ele, poate contesta decizia în instanță, conform procedurilor de contencios administrativ.Important: Sancțiunile aplicate de CEC nu oferă Curții Constituționale un temei legal pentru a invalida rezultatele alegerilor sau a redistribui mandatele către alți concurenți. Legea nu prevede asemenea soluții, iar jurisprudența Curții nu oferă precedent în acest sens”, a notat expertul pe pagina sa de Facebook.

În opinia lui Alexandru Tănase, Curtea Constituțională poate invalida alegerile doar în cazul unor încălcări grave care ar fi influențat rezultatul general.

,,Curtea Constituțională poate invalida alegerile doar dacă se constată încălcări grave care au afectat rezultatul general al scrutinului. În acest caz, poate dispune repetarea alegerilor, cu aceiași candidați și în aceleași condiții”, a conchis el.

Validat de CEC

Autoritatea electorală de la Chișinău a validat rezultatul alegerilor parlamentare în cadrul ședinței din 5 octombrie, raportul fiind transmis Curții Constituționale pentru validarea finală.

În documentul transmis de Comisia Electorală Centrală (CEC) către Curtea Constituțională (CC) se regăsesc raportul final al scrutinului sau listele deputaților aleși.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut cel mai mare număr de voturi, adică 50,20%, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament.

PAS este urmat de Blocul Patriotic care a obținut 24,17% din voturi și va avea 26 de mandate. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,96% din voturi și opt mandate. Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă au obținut 6,20%, respectiv 5,62%, fiecare urmând să dețină câte șase fotolii de parlamentar.

Conform legislației, validarea finală a scrutinului urmează să fie efectuată de Curtea Constituțională, care are la dispoziție zece zile pentru a valida sau invalida rezultatul alegerilor parlamentare.