Prorusul Igor Dodon îl felicită pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere: Multă prosperitate și putere

Igor Dodon, politician prorus din Republica Moldova, l-a felicitat marți pe președintele rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, urându-i prosperitate și putere, în ciuda rolului său în declanșarea invaziei din Ucraina.

Igor Dodon a scris în felicitarea sa că ,,legăturile cultural-istorice, comercial-economice și umanitare profunde care există între Republica Moldova și Federația Rusă rămân semnificative pentru statele și popoarele noastre. În ciuda circumstanțelor politice dificile și a politicii actuale neprietenoase desfășurate de actualele autorități moldovenești, majoritatea cetățenilor noștri încă văd Federația Rusă ca un partener strategic, un aliat de nădejde și un prieten.Țările noastre combină evenimente istorice importante, valori spirituale și morale comune”.

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), se arată încrezător ,,că aceste fundații vor servi drept fundament de încredere pentru restaurarea și extinderea relațiilor bilaterale dintre Moldova și Rusia”.

La final, liderul PSRM, parte a blocului prorus Patriotic, care s-a clasat pe locul doi în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova, i-a urat liderului de la Kremlin în ziua care împlinește 72 de ani, cel care a ordonat invazia Ucrainei, „multă sănătate, prosperitate și putere”.

Felicitarea vine la scurt timp după scrutinul parlamentar din țara vecină, pe care Moscova a încercat să-l influențeze prin diverse metode, în încercarea de a aduce la putere forțe politice favorabile Kremlinului, potrivit avertismentelor venite de la Chișinău.

Tentativele Rusiei s-au soldat cu eșec, basarabenii votând pentru formațiunea proeuropeană Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea.

Mesajele puterii pentru Putin

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că Kremlinul va continua să încerce destabilizarea Republicii Moldova, însă acest lucru nu o va opri.

„Federația Rusă în continuare va încerca să ne creeze probleme, dar nu pot să ne oprească. Este decizia noastră. Nu este treaba Federației Ruse. Nu am niciun mesaj pentru Putin”, a răspuns lidera de la Chișinău, fiind întrebată ce mesaj are pentru Putin.

Iar Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea de la putere, susține că i-ar spune liderului de la Kremlin: „Învățați odată lecția sau resemnați-vă. Noi singuri decidem, suveran, cetățenii noștri, cum trăim, ce model civilizațional vrem să construim acasă. Noi am fi bucuroși să facem comerț cu voi oricând. Dar nu ne șantajați, nu ne forțați să vă iubim cu de-a sila”.

Amenințare la adresa securității țării

În iulie 2024, Guvernul moldovean a aprobat Strategia Națională de Apărare a Republicii Moldova, un act ce identifică potenţialele riscuri şi ameninţări în contextul situației actuale de securitate, iar printre ele este războiul Rusiei contra Ucrainei și războiul hibrid purtat de Moscova contra Chișinăului ,,direct sau prin intermediul unor interpușilor locali, organizații și grupuri sociale cu orientări radicale, din Republica Moldova, generează amenințări directe la adresa securității, ordinii constituționale, infrastructurii critice și a bunăstării populației. Totodată, acestea urmăresc să împiedice statul să-şi apere interesele naționale, precum și să reducă capacitatea țării de a-și promova obiectivele strategice”.

Precum și staționarea ilegală a forțelor militare ruse în regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova ,,precum și formațiunile armate ale regimului neconstituțional din regiunea transnistreană, au capacitate operațională considerabilă. Fiecare în parte sau acționând sinergic pentru promovarea obiectivelor lor reprezintă în sine o amenințare majoră la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, se arată în același proiect.