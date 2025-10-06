search
Luni, 6 Octombrie 2025
Avertismentul șefului Poliției Republicii Moldova: Oamenii prorusului Ilan Şor vor ajunge în Parlament

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, afirmă că în Parlament se vor regăsi și oameni ai pro-rusului Ilan Șor, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca aceștia să pună la cale tentative de a submina statul de drept.

Șeful Poliției afirmă că oamenii lui Șor se vor regăsi în Parlamentul moldovean. FOTO: Politia.md

„Cred că noi toţi înţelegem că ei se regăsesc în Parlament. Se vor regăsi, de fapt, pentru că urmează să aşteptăm validarea. Unii dintre ei s-au afiliat şi au fost în spaţiul public, chiar dacă nu au fost deputaţi. S-au afiliat cu elementele criminale ale lui Şor”, a afirmat Viorel Cernăuţeanu în cadrul unei emisiuni a postului TV8 din Republica Moldova. 

Întrebat pentru cine a lucrat în ultimele zile de campanie electorală rețeaua lui Ilan Șor, Viorel Cernăuțeanu a răspuns că:

,,Eu cred că a fost o neclaritate și în rândurile lor, dar cumva au mers spre un bloc și  îndemnul a fost spre un bloc electoral (n.r-pro-rus)”, a conchis șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În Parlamentul de la Chișinău vor fi două blocuri: Patriotic și Alternativa. În timp ce primul se declară pro-rus, cel de-al doilea susține contrariul, însă această poziție este contestată, inclusiv de experți.

Rezultat validat de CEC

Autoritatea electorală de la Chișinău a validat rezultatul alegerilor parlamentare în cadrul ședinței din 5 octombrie, raportul urmând să fie transmis Curții Constituționale pentru validarea finală.

În documentul transmis de Comisia Electorală Centrală (CEC) către Curtea Constituțională (CC) se regăsesc raportul final al scrutinului sau listele deputaților aleși.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut cel mai mare număr de voturi, adică 50,20%, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament.

PAS este urmat de Blocul Patriotic care a obținut 24,17% din voturi și va avea 26 de mandate. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,96% din voturi și opt mandate. Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă au obținut 6,20%, respectiv 5,62%, fiecare urmând să dețină câte șase fotolii de parlamentar.

Conform legislației, validarea finală a scrutinului urmează să fie efectuată de Curtea Constituțională, care are la dispoziție zece zile pentru a valida sau invalida rezultatul alegerilor parlamentare.

Totodată, Curtea Constituțională va decide soarta mandatelor deputaților PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, după ce autoritatea electorală a transmis un raport privind încălcările comise de formațiune. În același timp, partidul a fost lipsit de alocațiile de stat timp de un an.

Citește și: Oligarhul moldovean Ilan Șor a anunțat, la televiziunea publică din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire”

În cadrul ședinței din 3 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a sancționat Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), ca urmare a unui denunț depus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a altor două denunțuri înaintate de Inspectoratul Național de Investigații (INI). Reclamanții au invocat încălcări ale legislației privind finanțarea campaniei electorale, desfășurarea agitației electorale și participarea într-un bloc electoral nedeclarat.

Prin urmare, CEC a aplicat ,,concurentului electoral Partidul Politic Democrația Acasă sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea repetată a prevederilor legale în ceea ce privește interzicerea finanțării ori susținerii materiale sub orice formă a campaniilor electorale de către persoanele fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate. În același context, concurentului electoral i-a fost aplicată și o sancțiune complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025”.

Comisia Electorală Centrală acuză PPDA că a beneficiat de o campanie electorală coordonată prin mijloace digitale neautentice, inclusiv conturi false și implicarea unor persoane străine declarate indezirabile, făcând referire la liderul AUR de la București, George Simion. 

,,Această combinație a generat un impact disproporționat asupra percepției alegătorilor, fără transparența necesară privind sursele și finanțarea acestei campanii mediatice, încălcând obligațiile legale privind raportarea cheltuielilor electorale. În raportul privind finanțarea campaniei electorale lipsesc orice fel de informații despre cheltuielile legate de elaborarea și producerea spoturilor de promovare electorală, dar și cheltuielile suportate de terți în interesul candidatului prin promovarea concertată a spoturilor pe diverse platforme on-line, în mod special TikTok”, subliniază membrii CEC.

Mai mult, autoritatea electorală a subliniat existența unui bloc electoral camuflat între PPDA și AUR Moldova, evidențiat prin legături strânse și susținerea deschisă a liderului AUR din România, George Simion, ceea ,,ce indică o coordonare indirectă a activităților electorale”.

,,Confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor de deputat se face de către Curtea Constituțională. În acest fel, Comisia a decis să relateze faptele descrise din această hotărâre în raportul ce urmează a fi prezentat Curții Constituționale în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (2) din Codul electoral”, au conchis responsabilii structurii menționate. 

La ședință a fost prezent și Vasile Costiuc, liderul PPDA, care a negat acuzațiile, subliniind că va contesta în instanță deciziile CEC.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,20% (792.557 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,20% (381.984 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,96% (125.706 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,20% (97.852 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.679 voturi). 

Republica Moldova

