Justiția de la Chișinău cere restricții pentru partidul Moldova Mare, apropiat de Ilan Șor. Reacția formațiunii

Ministerul moldovean al Justiției cere limitarea activității pentru un an a partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, care a candidat anul trecut la alegerile prezidențiale, având susținerea oligarhului fugar Ilan Șor. Formațiunea califică această solicitare drept „răfuială politică în toată regula”.

Responsabilii Ministerului Justiției din Republica Moldova au anunțat că, în data de 30 septembrie, au depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Moldova Mare, subliniind că acțiunea vine ca urmare a unei sesizări din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC).

,,CEC a concluzionat că, prin acțiunile sale, Partidul Politic „Moldova Mare” a comis încălcări grave ale procesului electoral democratic. Potrivit informațiilor obținute de de la organele de drept, Partidului Politic „Moldova Mare” a beneficiat de finanțare externă provenită din Federația Rusă, prin intermediul Promsvyazbank – asociată grupului „Șor”. Aceasta contravine legislației privind finanțarea partidelor în campania electorală, care interzice categoric finanțarea externă, directă sau indirectă. Legătura stabilită dintre Partidul Politic „Moldova Mare”, Promsvyazbank și grupul „Șor” reprezintă un caz de finanțare externă ilegală. Totodată, acțiunile sunt o amenințare la adresa securității statului și afectează integritatea procesului electoral”, au menționat reprezentanții structurii moldovene.

Partidul a reacționat

Într-o reacție, formațiunea Moldova Mare a menționat că ,,ceea ce se întâmplă astăzi este o răfuială politică în toată regula, unde guvernarea încearcă artificial să legitimeze un abuz prin intermediul instanțelor de judecată. Aceste instanțe, din păcate, nu mai asigură garanțiile prevăzute de articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și nu mai inspiră încredere cetățenilor. În loc să fie un pilon al dreptății, justiția a devenit un instrument politic. Noi nu ne vom lăsa intimidați. Vom continua să luptăm pentru adevăr, pentru dreptate și pentru respectarea voinței poporului”.

Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost eliminat din cursa parlamentară în data de 28 septembrie, cu două zile înainte de scrutin, decizia fiind luată de autoritatea electorală de la Chișinău. Hotărârea a fost menținută ulterior de Curtea de Apel Chișinău, iar contestația formațiunii a fost declarată inadmisibilă de Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care a candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, cu susținerea prorusului Ilan Șor, riscă să își piardă cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie ia în calcul această posibilitate.

Omul lui Ilan Șor

Victoria Furtună a ajuns în data de 12 martie la conducerea partidului Moldova Mare, o formațiune cu „vocație europeană”.

Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale, dar a fost susținută de oligarhul fugar Ilan Șor, conform unei investigații realizate de presa de investigație de la Chișinău. Atunci, aceasta a negat acest lucru, acuzând că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

În luna august a acestui an, mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor, printre care Victoria Furtună au fost sancționate de autoritățile din Elveția pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a alegerilor de anul trecut din Republica Moldova.

În toamna anului 2024, la Chișinău au avut loc alegerile prezidențiale, precum și referendumul pro-UE, ambele scrutine având ingerința fără precedent a Kremlinului. Moscova și-a implementat strategia prin intermediul instrumentului său, Ilan Șor, oligarhul condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar care se ascunde, din luna februarie a anului trecut, de justiția de la Chișinău, la Moscova. El se declară nevinovat.