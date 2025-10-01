search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Justiția de la Chișinău cere restricții pentru partidul Moldova Mare, apropiat de Ilan Șor. Reacția formațiunii

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul moldovean al Justiției cere limitarea activității pentru un an a partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, care a candidat anul trecut la alegerile prezidențiale, având susținerea oligarhului fugar Ilan Șor. Formațiunea califică această solicitare drept „răfuială politică în toată regula”.

Victoria Furtună conduce din primăvara acestui an formațiunea Moldova Mare. FOTO: Arhivă
Victoria Furtună conduce din primăvara acestui an formațiunea Moldova Mare. FOTO: Arhivă

Responsabilii Ministerului Justiției din Republica Moldova au anunțat că, în data de 30 septembrie, au depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Moldova Mare, subliniind că acțiunea vine ca urmare a unei sesizări din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC).

,,CEC a concluzionat că, prin acțiunile sale, Partidul Politic „Moldova Mare” a comis încălcări grave ale procesului electoral democratic. Potrivit informațiilor obținute de de la organele de drept, Partidului Politic „Moldova Mare” a beneficiat de finanțare externă provenită din Federația Rusă, prin intermediul Promsvyazbank – asociată grupului „Șor”. Aceasta contravine legislației privind finanțarea partidelor în campania electorală, care interzice categoric finanțarea externă, directă sau indirectă. Legătura stabilită dintre Partidul Politic „Moldova Mare”, Promsvyazbank și grupul „Șor” reprezintă un caz de finanțare externă ilegală. Totodată, acțiunile sunt o amenințare la adresa securității statului și afectează integritatea procesului electoral”, au menționat reprezentanții structurii moldovene. 

Partidul a reacționat

Într-o reacție, formațiunea Moldova Mare a menționat că ,,ceea ce se întâmplă astăzi este o răfuială politică în toată regula, unde guvernarea încearcă artificial să legitimeze un abuz prin intermediul instanțelor de judecată. Aceste instanțe, din păcate, nu mai asigură garanțiile prevăzute de articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și nu mai inspiră încredere cetățenilor. În loc să fie un pilon al dreptății, justiția a devenit un instrument politic. Noi nu ne vom lăsa intimidați. Vom continua să luptăm pentru adevăr, pentru dreptate și pentru respectarea voinței poporului”. 

Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost eliminat din cursa parlamentară în data de 28 septembrie, cu două zile înainte de scrutin, decizia fiind luată de autoritatea electorală de la Chișinău. Hotărârea a fost menținută ulterior de Curtea de Apel Chișinău, iar contestația formațiunii a fost declarată inadmisibilă de Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care a candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, cu susținerea prorusului Ilan Șor, riscă să își piardă cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie ia în calcul această posibilitate.

Omul lui Ilan Șor

Victoria Furtună a ajuns în data de 12 martie la conducerea partidului Moldova Mare, o formațiune cu „vocație europeană”.

Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale, dar a fost susținută de oligarhul fugar Ilan Șor, conform unei investigații realizate de presa de investigație de la Chișinău. Atunci, aceasta a negat acest lucru, acuzând că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”. 

În luna august a acestui an, mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor, printre care Victoria Furtună au fost sancționate de autoritățile din Elveția pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a alegerilor de anul trecut din Republica Moldova.

În toamna anului 2024, la Chișinău au avut loc alegerile prezidențiale, precum și referendumul pro-UE, ambele scrutine având ingerința fără precedent a Kremlinului. Moscova și-a implementat strategia prin intermediul instrumentului său, Ilan Șor, oligarhul condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar care se ascunde, din luna februarie a anului trecut, de justiția de la Chișinău, la Moscova. El se declară nevinovat. 

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
VIDEO Ceartă între doi lideri PSD-PNL: „Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”/„Mi-a spus să-mi iau pastile"
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cine e bărbatul care voia să arunce în aer Oktoberfest. Şi-a ucis tatăl, i-a incendiat casa, apoi s-a sinucis
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
prosport.ro
image
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
playtech.ro
image
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
760 lei în plus la pensie în fiecare lună. Care sunt condițiile pentru primirea banilor în cont
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe