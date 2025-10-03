Curtea Constituțională decide mandatele PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău. Sprijinul lui George Simion, printre încălcări

Curtea Constituțională va decide soarta mandatelor deputaților PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, după ce autoritatea electorală a transmis un raport privind încălcările comise de formațiune. În același timp, partidul a fost lipsit de alocațiile de stat timp de un an.

În cadrul ședinței din 3 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a sancționat Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), ca urmare a unui denunț depus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a altor două denunțuri înaintate de Inspectoratul Național de Investigații (INI). Reclamanții au invocat încălcări ale legislației privind finanțarea campaniei electorale, desfășurarea agitației electorale și participarea într-un bloc electoral nedeclarat.

Prin urmare, CEC a aplicat ,,concurentului electoral Partidul Politic Democrația Acasă sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea repetată a prevederilor legale în ceea ce privește interzicerea finanțării ori susținerii materiale sub orice formă a campaniilor electorale de către persoanele fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate. În același context, concurentului electoral i-a fost aplicată și o sancțiune complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025”.

Implicarea lui George Simion

Comisia Electorală Centrală acuză PPDA că a beneficiat de o campanie electorală coordonată prin mijloace digitale neautentice, inclusiv conturi false și implicarea unor persoane străine declarate indezirabile, făcând referire la liderul AUR de la București, George Simion.

,,Această combinație a generat un impact disproporționat asupra percepției alegătorilor, fără transparența necesară privind sursele și finanțarea acestei campanii mediatice, încălcând obligațiile legale privind raportarea cheltuielilor electorale. În raportul privind finanțarea campaniei electorale lipsesc orice fel de informații despre cheltuielile legate de elaborarea și producerea spoturilor de promovare electorală, dar și cheltuielile suportate de terți în interesul candidatului prin promovarea concertată a spoturilor pe diverse platforme on-line, în mod special TikTok”, subliniază membrii CEC.

Mai mult, autoritatea electorală a subliniat existența unui bloc electoral camuflat între PPDA și AUR Moldova, evidențiat prin legături strânse și susținerea deschisă a liderului AUR din România, George Simion, ceea ,,ce indică o coordonare indirectă a activităților electorale”.

,,Confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor de deputat se face de către Curtea Constituțională. În acest fel, Comisia a decis să relateze faptele descrise din această hotărâre în raportul ce urmează a fi prezentat Curții Constituționale în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (2) din Codul electoral”, au conchis responsabilii structurii menționate.

La ședință a fost prezent și Vasile Costiuc, liderul PPDA, care a negat acuzațiile, subliniind că va contesta în instanță deciziile CEC.

,,Noi le considerăm ilegale și abuzive”, a menționat șeful formațiunii.

Avertismentul CEC

Anterior, autoritatea electorală de la Chișinău a avertizat formațiunea, motivând că aceasta nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, deși a desfășurat o campanie intensă. În replică, liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a afirmat că nu a cheltuit niciun leu pentru promovarea pe TikTok.

Analiza Expert Forum

După alegerile din Republica Moldova, performanța neașteptată a Partidului Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a ridicat semne de întrebare privind autenticitatea mobilizării digitale, conform unei analize realizate de experta Mădălina Voinea din cadrul organizației Expert Forum.

Potrivit Mădălinei Voinea, partidul a înregistrat pe TikTok 16 milioane de vizualizări, 422.000 de urmăritori și 31.000 de distribuiri în perioada 1 august- 28 septembrie, o performanță impresionantă, având în vedere că Republica Moldova este o țară mică.

,,Să ne amintim că vorbim de o țară cu 2,3 milioane de cetățeni și că modul de calculare de către platforma TikTok al acestor cifre este neclar, cel puțin în ceea ce privește ecuația o vizualizare = un play count.Acest fenomen subliniază o problemă fundamentală a democrațiilor noastre: opacitatea campaniilor digitale. Când un partid cu 1,8-3% în sondaje poate genera 16 milioane de vizualizări într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori, întrebările devin inevitabile. Este vorba de o mobilizare autentică a cetățenilor sau de manipulare algoritmică?”, a subliniat reprezentanta organizației Expert Forum din România.

PPDA a avut în sondajele dinaintea alegerilor parlamentare un scor cuprins între 1,8% și 3%, însă la scrutin a obținut 5,62% din voturi, adică 88.679 de sufragii, conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău. Prin urmare, formațiunea ajunge pentru prima dată în Parlament, participând până acum la mai multe scrutine parlamentare.