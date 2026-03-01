Ambasadorul Republicii Moldova în Israel: Siguranța moldovenilor depinde de respectarea măsurilor de protecție

Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a afirmat pentru „Adevărul” că siguranța moldovenilor aflați în statul aflat în conflict depinde de respectarea măsurilor de protecție, iar una dintre cele mai importante este aflarea în adăposturi în timpul atacurilor cu rachete sau drone.

„Siguranța cetățenilor moldoveni aflați în statul Israel este direct proporțională cu respectarea măsurilor de precauție, în special cu adăpostirea în timpul atacurilor cu rachete balistice și cu drone. Viața fiecăruia depinde de respectarea cu strictețe a instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern. Ambasada menține contacte permanente cu autoritățile și cetățenii, informând periodic despre schimbările din situația de securitate”, a afirmat diplomatul Alex Roitman.

15.000 mii de moldoveni

În Israel se află aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni, răspândiți în diferite regiuni ale țării, unde în prezent au loc atacuri la nivel național, a mai subliniat ambasadorul Republicii Moldova în Israel.

„Comunitatea moldovenilor este răspândită pe întreg teritoriul țării: centru, sud și nord. Din păcate, atacurile au loc pe tot teritoriul israelian. Prin urmare, condițiile de securitate sunt similare peste tot”, a adăugat diplomatul.

Alex Roitman afirmă că majoritatea moldovenilor își păstrează calmul, cu excepția celor care se află de puțin timp în acest stat și care s-au confruntat pentru prima dată cu un conflict militar, panicându-se la izbucnirea acestuia.

„Trebuie să remarc faptul că cetățenii noștri, în mare parte, își păstrează calmul și nu se dedau panicii. Desigur, există și cazuri ale unor persoane care au ajuns pentru prima dată într-o asemenea situație de conflict militar, așadar au fost puțin speriate de cele ce se petrec. Totodată, în urma discuțiilor, au revenit la calm și au înțeles că trebuie respectate măsurile de precauție pentru a-și proteja viața”, a conchis ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman.

Străzi pustii

Ambasadorul a dezvăluit că, în Tel Aviv, unde se află în prezent, străzile sunt pustii în mare parte a timpului, iar oamenii, care se ascund în adăposturi, ies doar în pauzele dintre rachete, care sunt însă foarte rare. Dar când sună sirenele, toate persoanele revin rapid în adăposturi.

Nu sunt victime din Republica Moldova, conform MAE moldovean

Între timp, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău anunță că celula de criză monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, iar printre victime nu se află persoane originare din Republica Moldova.

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă dimineață o ofensivă militară coordonată împotriva Iranului, vizând „zeci de obiective militare” în Teheran și alte orașe, inclusiv Isfahan, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah și Ilam. Operațiunea este denumită „Furie Epică” de Pentagon și „Răgetul Leului” de armata israeliană, având scopul declarat de a neutraliza amenințările iraniene și de a distruge infrastructura de rachete și militară a regimului de la Teheran. La scurt timp după atacurile inițiale, Iranul a lansat o serie de contra‑atacuri cu rachete și drone către Israel și către baze militare americane din regiune, precum cele din Qatar, Bahrain sau Emiratele Arabe Unite.