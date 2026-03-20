Momentul în care premierul Japoniei se uită stăruitor la ceas în timpul întrevederii cu Trump

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a transformat o întrevedere de mare miză la Casa Albă într-o lecție subtilă de control, combinând reținerea cu autoritatea în fața președintelui american Donald Trump, relatează Daily Mirror.

Takaichi s-a întâlnit cu Trump joi, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde legate de politica externă a SUA, în special după ce aliații din NATO aU respins apelurile aliaților de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz. Deși contextul era tensionat, premierul japonez a abordat situația cu eleganță, îmbinând tactul cu fermitatea.

„Oricare alți lideri mondiali care vor să înțeleagă cum să îl gestioneze pe Trump ar trebui să studieze această întâlnire”, a declarat experta în limbajul corporal Judi James pentru The Mirror US. „Manifestările cheie ale limbajului corporal ale lui Takaichi vădesc caracterul ei puternic, simțul umorului și capacitatea de a prelua controlul.”

Așezată alături de președintele american, Takaichi a afișat o atitudine de calm și stăpânire de sine. James a descris postura ei ca fiind „foarte modestă”, ținându-și mâinile pe un picior, în timp ce Trump vorbea. La rândul său, președintele american i-a adus complimente, descriind-o drept „o femeie populară, puternică și grozavă”.

Totuși, dincolo de exteriorul discret, Takaichi a influențat subtil tonul întâlnirii. „Capacitatea ei de a domina întâlnirea într-un mod în care niciun alt lider mondial nu a făcut-o este foarte grăitoare”, a apreciat James. „Tehnicile de limbaj corporal ‘alpha’ ale lui Trump nu necesită întotdeauna o confruntare directă sau o postură similară de dominare.”

Un moment relevant a fost cel al strângerii de mână. Când Trump a întins mâna într-un gest așteptat de fermitate și control, Takaichi a răspuns cu ceea ce James a descris ca fiind un gest de autoritate discretă. „Ea preia controlul politicos, dar ferm, într-un mod non-verbal asemănător cu cel al lui Margaret Thatcher”, a explicat experta.

Un alt factor de tactică diplomatică a fost utilizarea unui interpret, deși Takaichi este cunoscută drept vorbitoare de engleză în contexte de diplomație. Potrivit aprecierii lui James, acest lucru a schimbat subtil dinamica discuției. „Pauzele constante pentru traducere acționează ca o pauză controlată”, a spus ea. „Întrerup stilul mai dramatic de exprimare al lui Trump și introduc un ton mai echilibrat și mai reflexiv.”

În timpul acestor pauze, Takaichi a făcut apel la contactul vizual prelungit, proiectând ceea ce James a numit „putere soft” combinată cu autoritate. De asemenea, ea s-a adresat președintelui american folosind prenumele „Donald”, în timp ce a exprimat poziții puternice și punctuale, un detaliu care, în opinia expertei, l-a făcut să pară „ușor mai puțin dominant decât de obicei”.

Întâlnirea a luat însă o turnură mai delicată după o remarcă controversată a lui Trump. Întrebat de un reporter despre lipsa notificării prealabile către aliați înaintea unei acțiuni militare, acesta a apărat decizia invocând nevoia de surpriză.

„Nu vrei să transmiți prea multe semnale”, a spus el. „Când am atacat, am atacat cu toată forţa şi nu am spus nimănui despre asta pentru că voiam să fie o surpriză”.

Apoi a adăugat: „Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor?”

Remarca a părut să schimbe atmosfera din încăpere. Takaichi și-a ridicat sprâncenele, o reacție vizibilă, și, la un moment dat, a început să se uite stăruitor la ceasul de mână.

NYT: Ofensivă de șarm a premierului Japoniei

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a încercat să consolideze relațiile cu președintele american Donald Trump în cadrul vizitei sale la Washington, punând accent pe relația personală, pe laude și pe interese strategice comune, în contextul tensiunilor globale în creștere legate de războiul din Orientul Mijlociu.

În cadrul întâlnirii din Biroul Oval, Takaichi a adoptat un ton conciliant și elogios, lăudându-l în mod repetat pe Trump.

„Sunt ferm convinsă că numai tu, Donald, poți aduce pacea în lume”, a spus ea,

La rândul său, Trump a răspuns favorabil, apreciind eforturile Japoniei de a-și intensifica rolul la nivel global. Schimbul de replici a contrastat cu criticile recente ale lui Trump la adresa unor aliați europeni, pe care i-a acuzat că refuză să sprijine operațiuni militare în Strâmtoarea Ormuz în contextul conflictului actual, care a perturbat rutele maritime și a creat premisele unei crize energetice globale.

Analiștii au descris întâlnirea ca fiind un succes diplomatic pentru Japonia. Experții au remarcat că Takaichi a reușit să gestioneze cu abilitate un context politic sensibil, evitând confruntările și consolidând cooperarea bilaterală. Abordarea sa a inclus evidențierea priorităților comune în domeniul comerțului și apărării, precum și semnalarea alinierii la preocupările SUA privind stabilitatea globală.

Securitatea energetică a fost un subiect central. Japonia, care importă aproape toată energia sa și depinde de Orientul Mijlociu pentru aproximativ 95% din petrol, se confruntă cu creșteri ale prețurilor la benzină din cauza impactului conflictului asupra lanțurilor globale de aprovizionare. Deși Takaichi a propus ideea unei rezerve comune de petrol SUA–Japonia, nu a oferit detalii publice.

Întâlnirea a atins și aspecte geopolitice mai largi, în special relațiile cu China. Takaichi, ale cărei declarații anterioare de susținere a Taiwanului au atras critici din partea Beijingului, a reafirmat angajamentul Japoniei de a menține un dialog calm și deschis cu China. Trump a recunoscut caracterul tensionat al relațiilor sino-japoneze și a indicat că va menționa Japonia în termeni favorabili în cadrul unei viitoare întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, un comentariu interpretat ca un sprijin diplomatic pentru Tokyo.

În privat, oficialii japonezi s-au temut că atenția lui Trump asupra conflictului din Orientul Mijlociu ar putea umbri discuțiile despre securitatea în Asia de Est, în special în legătură cu comportamentul agresiv al Chinei. Totuși, Trump a abordat direct subiectul în timpul întâlnirii, solicitând o actualizare din partea lui Takaichi, care a reiterat abordarea diplomatică a Japoniei.

Strategia lui Takaichi a fost comparată cu cea a fostului prim-ministru Shinzo Abe, care a cultivat o relație apropiată cu Trump printr-o combinație de elogii și diplomație informală. La fel ca Abe, Takaichi a părut să acorde prioritate chimiei personale, aducând chiar același interpret folosit anterior de Abe, cunoscut și apreciat de Trump.

Vizita a inclus și semnale de cooperare economică. Japonia a extins recent un angajament anterior de a investi 550 de miliarde de dolari în Statele Unite, anunțând noi proiecte care implică reactoare nucleare în SUA și dezvoltarea infrastructurii energetice în mai multe state.