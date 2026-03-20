SUA au lansat o ofensivă aeriană pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au lansat o ofensivă militară de amploare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, desfășurând avioane de atac la joasă altitudine și elicoptere Apache pentru a lovi navele și dronele iraniene care au blocat practic una dintre cele mai importante rute de transport de petrol din lume, relatează The Telegraph și WSJ.

Escaladarea vine după săptămâni de tensiuni, în urma amenințărilor Iranului de a ataca orice navă care tranzitează această rută îngustă, folosind ambarcațiuni rapide de atac, mine navale, drone și rachete de croazieră. Strâmtoarea Hormuz, care are doar 24 de mile lățime în punctul cel mai îngust, transportă aproximativ o cincime din petrolul mondial, ceea ce face ca blocarea acestei rute să aibă un impact major asupra piețelor globale.

Într-o conferință de presă la Pentagon, joi, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a confirmat că forțele americane au început operațiuni de luptă active în regiune.

„Avionul A-10 Warthog este acum anagajat pe flancul sudic, țintind ambarcațiuni rapide de atac în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat acesta..

„Elicopterele Apache s-au alăturat, de asemenea, luptei pe flancul sudic.”

Potrivit oficialilor americani, avioanele A-10 și elicopterele Apache au distrus în ultimele zile ambarcațiuni iraniene rapide, care au fost acuzate că hărțuiesc și atacă nave comerciale. Elicopterele sunt folosite și pentru interceptarea dronelor kamikaze, o armă utilizată de Iran pentru a lovi ținte vecine din regiune.

Operațiunea face parte dintr-un plan mai amplu al Pentagonului, desfășurat în mai multe etape, care vizează diminuarea amenințărilor iraniene și, în cele din urmă, permiterea navelor de război americane să escorteze în siguranță vase comerciale prin strâmtoare. Totuși, liderii militari avertizează că redeschiderea completă a rutei va fi o operațiune de durată.

„Cred că va dura săptămâni până se va ajunge la un punct în care operațiunile în strâmtoare vor fi sigure”, a estimat Farzin Nadimi, expert în capacitățile militare iraniene. „Chiar și așa, multe dintre activele iraniene vor supraviețui.”

Statele Unite au intensificat, de asemenea, loviturile asupra infrastructurii militare iraniene, inclusiv asupra depozitelor subterane de armament și bateriilor fortificate de rachete de croazieră operate de Corpul Gardianilor Revoluției Islamice. Generalul Caine a confirmat utilizarea unor bombe penetrante puternice împotriva unor astfel de ținte.

SUA distrug Marina Iranului

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea a provocat deja pierderi semnificative.

„Peste 120 de nave navale iraniene au fost avariate sau distruse”, a afirmat Hegseth.

În ciuda acestor pierderi, analiștii avertizează că Iranul dispune încă de capacități considerabile, inclusiv stocuri ascunse de mine, lansatoare mobile de rachete și sute de ambarcațiuni mici ascunse în tuneluri de coastă și baze insulare.

Iranul a atacat zeci de nave folosind ambarcațiuni fără pilot încărcate cu explozibili, drone aeriene și rachete, atât în strâmtoare, cât și în Golful Oman și Golful Persic.

Operațiunea americană a căpătat o nouă urgență joi, când prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, reflectând temerile privind o perturbare prelungită a traficului prin strâmtoare. În același timp, Iranul a sugerat că ar putea încerca să își consolideze controlul asupra tranzitului maritim.

Parlamentul de la Teheran analizează o lege care ar permite trecerea selectivă a navelor contra cost, ceea ce suscită îngrijorări privind folosirea acestei poziții ca instrument de presiune geopolitică.

„În practică, acest lucru creează o formă de interdependență forțată”, a comentat Danny Citrinowicz, expert în securitate națională la Atlantic Council. „Statele care doresc acces la energia din Golf s-ar putea vedea nevoite să facă concesii Iranului, fie direct, fie indirect”.

Pentru a-și consolida prezența militară, Washingtonul a accelerat desfășurarea Unității Expediționare Marine 11 din California. Forța, formată din aproximativ 4.500 de marinari și pușcași marini, este așteptată să ajungă în Orientul Mijlociu în câteva zile.

Chiar și cu această prezență militară sporită, experții subliniază că geografia strâmtorii favorizează Iranul. Lățimea redusă permite lansarea de rachete de la sute de kilometri distanță, cu o mare probabilitate de a lovi navele aflate în tranzit.

Mediul face ca această operațiune să fie extrem de dificilă, a avertizat Michael Connell, analist specializat pe Iran.

Elicopterele Apache ale armatei americane, echipate cu rachete Hellfire, joacă un rol cheie în neutralizarea ambarcațiunilor iraniene folosite pentru plantarea minelor navale.

Avionul A-10 Thunderbolt II, supranumit „Warthog”, a fost proiectat pentru sprijin aerian apropiat al trupelor terestre, dar a fost adaptat pentru a lovi ținte pe mare, a spus Caine.

Deși Forțele Aeriene americane au încercat în repetate rânduri să retragă aceste aeronave pentru a redirecționa fonduri către tehnologii mai avansate, acestea s-au dovedit eficiente în conflicte asimetrice și în operațiuni recente din Orientul Mijlociu.

Echipat cu un tun GAU-8 de 30 mm, rachete aer-sol AGM-65 și rachete aer-aer Sidewinder, A-10 poate atinge viteze de aproximativ 439 mph și este protejat de un o cabină blindată. Aeronava a fost utilizată în Irak și Afganistan, dar și în misiuni maritime.

În 2023, Pentagonul a desfășurat avioane A-10 în regiune pentru a patrula Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor comerciale. Aceste aeronave au fost staționate în Iordania și folosite inclusiv împotriva militanților Statului Islamic.