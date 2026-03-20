Bugetul pe 2026, marcat de scandaluri. Ieșirile parlamentarilor la dezbaterile pentru împărțirea banilor: sesizare la Camera Deputaților, derapaje, „atacuri personale jignitoare”

Discuțiile privind bugetul pentru 2026 au fost marcate de tensiuni și scandaluri între parlamentari și membri ai coaliției. Dezbaterile continuă și vineri, 20 martie, când va fi dat votul final. După ce deputatul PSD Adrian Câciu a ridicat tonul la o senatoare PNL în timpul ședinței comisiei de buget și finanțe, USR a depus o sesizare oficială la conducerea Camerei Deputaților.

Evenimentul a avut loc marți, 17 martie, în timpul dezbaterilor asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026, în comisia de buget, finanțe și bănci.

Senatoarea PNL Gabriela Horga l-a întrebat pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile companiilor din subordine, în contextul în care PSD susține că măsurile sociale ar putea fi finanțate din recuperarea acestor arierate.

În replică, Adrian Câciu a afirmat că responsabilitatea recuperării acestor arierate aparține ANAF.

„Aduc aminte tuturor că șeful ANAF e de la PNL de 6 ani. Arieratele se recuperează de ANAF. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR”, a declarat deputatul PSD.

Gabriela Horga i-a răspuns că argumentul social-democraților privind finanțarea măsurilor sociale din aceste sume nu este realist.

„Spuneți că finanțați un pachet de măsuri sociale din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți, așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre buget”, a afirmat deputata PNL.

Discuția s-a amplificat ulterior, după ce Adrian Câciu a susținut că nu ar fi trebuit să primească drept la replică în acel moment.

„Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică”, a spus acesta.

„Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum…”, i-a răspuns Horga.

„Da, vă țin lecții!”, a replicat Câciu.

Președinta de ședință i-a cerut apoi să înceteze atacurile la adresa colegilor și să permită continuarea discuțiilor.

„Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări”, a spus Gabriela Horga.

Momentul tensionat a culminat când Adrian Câciu a lovit masa cu pumnul și a cerut un răspuns la întrebarea sa.

„Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!”, a strigat deputatul PSD.

Gabriela Horga i-a cerut să își controleze reacțiile și să respecte cadrul dezbaterii.

„Vă rog, controlați-vă! E a doua oară când nu vă controlați și vă faceți partidul de râs”, a afirmat aceasta.

Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru ieșire

Ulterior, deputatul și-a cerut scuze, marți seară, pentru comportamentul avut față de senatoarea PNL.

„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze faţă de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieşirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret şi nu este ceea ce mă caracterizează.

A fost un derapaj venit în urma acelor acuzaţii că suntem mincinoşi şi iresponsabili. Dar chiar şi aşa nu trebuia să am această atitudine”, a declarat Câciu în ședința comisiilor.

USR sesizează conducerea Camerei Deputaților

Vineri, grupul parlamentar al USR a depus o sesizare oficială la conducerea Camerei Deputaţilor privind comportamentul şi limbajul deputatului PSD, atât pentru incidentul din timpul ședinței Comisiei pentru politică externă din 11 martie, cât și pentru cel de săptămâna aceasta.

„În şedinţa Comisiei pentru politică externă din 11 martie, deputatul Adrian Câciu a avut remarci discriminatorii şi ofensatoare la adresa preşedintelui comisiei, Hajdu Gábor, dar şi atacuri personale jignitoare la adresa altor participanţi.

Deputatul PSD a făcut afirmaţii de natură xenofobă şi remarci denigratoare privind aspectul fizic, care depăşesc limitele discursului politic”, arată USR, vineri, într-un comunicat de presă.

Bugetul pe 2026, dezbatere tăioasă în Parlament. Bolojan: „Un buget care spune oamenilor adevărul”. Grindeanu: „Nu vreau stabilitate ca în Rusia” - LIVE TEXT

USR susține că Adrian Câciu încalcă regulile parlamentare privind limbajul și conduita, cerând sancționarea acestuia prin sesizarea Comisiei juridice.

Reprezentanții partidului condamnă și derapajele considerate discriminatorii, iar deputatul Iulian Lorincz, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi membru în Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, a depus o sesizare și la CNCD, acuzându-l pe Câciu de comportament inacceptabil.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, afirma Iulian Lorincz.

Schimb dur de replici între Diana Buzoianu și senatorul PACE Paul Gheorghe

Tot marți, a avut loc un schimb dur de replici între Diana Buzoianu, ministrul Mediului și senatorul PACE Paul Gheorghe.

„Știți de când aștept să fiu lângă dumneavoastră să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a transmis Paul Gheorghe Dianei Buzoianu.

Replica ministrei a venit imediat:

„Aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor (....) Și să știți că dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția.”

În apărarea Dianei Buzoianu a intervenit senatoarea USR Elena Dobra, care i-a transmis colegului din Opoziție să nu urmeze „modelul domnului Câciu”, făcând aluzie ieșirea nervoasă a deputatului PSD, care, tot marți, a ridicat tonul şi a lovit masa, în timp ce îi cerea explicații președintei de ședință, deputata PNL Gabriela Horga.

Senatorul PACE a continuat cu acuzații privind fundamentarea bugetului, despre care a spus că este „foarte prost construit”.

Tensiuni în timpul dezbaterilor din Parlament pe tema bugetului

În timpul dezbaterilor din Parlament de joi, 19 martie, membrii coaliției de guvernare și-au lansat reciproc atacuri. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că actuala coaliție a fost formată pentru a corecta deficitele acumulate în ultimii ani și a anunțat că social-democrații vor susține bugetul, cu accent pe protejarea categoriilor vulnerabile.

Cine a câștigat și cine a pierdut în urma disputei pe buget. Fost consilier prezidențial: „PSD, prins în capcana AUR"

Totuși, acesta a criticat anumite măsuri și a cerut mai multă echitate socială.

„Am format împreună această coaliție pentru a corecta deficitele făcute de 4 premieri de dreapta și unul de stânga. Din 2020, România este în procedură de deficit excesiv. Suntem perfect de acord că nu putem sta cu deficite mari o perioadă lungă de timp. Trebuie doar ca Guvernul să acționeze înainte de a se produce dezastrul.

«Piromanii economici» sunt cei care se bucură că repară deficitul pe spatele românilor. (...) Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ținut cont și de cei mai vulnerabili dintre români”, a declarat președintele PSD.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a declarat că îi este rușine când se uită la colegii din PSD, în special la cei din Guvern, pentru situația în care sunt puși de conducerea partidului.

„Dacă nu îi cunoşteam pe vorbitori nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie”, a declarat, joi seară, la finalul dezbaterilor pe tema bugetului, premierul Ilie Bolojan.

„Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Acesta a mai spus că, în calitate de premier, își pune responsabilitatea față de țară înaintea apartenenței politice și i-a îndemnat pe parlamentari să voteze bugetul.