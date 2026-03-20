Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare a fost ucis într-un atac aerian. Anunțul armatei Israelului despre generalul Ali Mohammad Naeini

Purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Ali Mohammad Naeini, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene lansate de SUA și Israel, potrivit presei iraniene, inclusiv agenției de știri Tasnim, dar și armatei israeliene pe X.

Ali Mohammad Naeini ar fi fost ucis în urma unor atacuri aeriene FOTO X / Visegrád 24 @visegrad24

Înainte de moarte, Naeini a transmis un mesaj în care susținea că Teheranul este în continuare capabil să producă rachete, în ciuda atacurilor venite din partea Israelului și a Statelor Unite. Informația nu a putut fi verificată independent până în acest moment, scrie The Guardian.

Potrivit forțelor israeliene, Naeini a ocupat mai multe funcții în domeniul propagandei și relațiilor publice.

„În rolul său de principal responsabil de propagandă al IRGC în ultimii doi ani, el a diseminat propaganda regimului către grupările aliate din Orientul Mijlociu, cu scopul de a influența și facilita atacuri teroriste împotriva Israelului”, a transmis armata pe X.

Atacurile țintite ale Israelului sau ale SUA–Israel ar fi dus deja la moartea fostului lider suprem Ali Khamenei, a șefului securității Ali Larijani, a liderului forței paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani, precum și a ministrului informațiilor, Esmail Khatib, printre alții.

Armata israeliană a anunțat că va continua să lovească orice persoană care reprezintă o amenințare pentru statul Israel, inclusiv pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Declarația a fost făcută marți de purtătorul de cuvânt al Israel Defense Forces (IDF), Effie Defrin, în cadrul unui briefing de presă.

„Pot spune însă un lucru: vom continua – așa cum am demonstrat – să urmărim pe oricine reprezintă o amenințare pentru statul Israel. Oricine ridică mâna împotriva noastră nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”, a afirmat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

