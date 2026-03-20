Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare a fost ucis într-un atac aerian. Anunțul armatei Israelului despre generalul Ali Mohammad Naeini

Purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Ali Mohammad Naeini, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene lansate de SUA și Israel, potrivit presei iraniene, inclusiv agenției de știri Tasnim, dar și armatei israeliene pe X.

Înainte de moarte, Naeini a transmis un mesaj în care susținea că Teheranul este în continuare capabil să producă rachete, în ciuda atacurilor venite din partea Israelului și a Statelor Unite. Informația nu a putut fi verificată independent până în acest moment, scrie The Guardian.

Potrivit forțelor israeliene, Naeini a ocupat mai multe funcții în domeniul propagandei și relațiilor publice.

„În rolul său de principal responsabil de propagandă al IRGC în ultimii doi ani, el a diseminat propaganda regimului către grupările aliate din Orientul Mijlociu, cu scopul de a influența și facilita atacuri teroriste împotriva Israelului”, a transmis armata pe X.

Atacurile țintite ale Israelului sau ale SUA–Israel ar fi dus deja la moartea fostului lider suprem Ali Khamenei, a șefului securității Ali Larijani, a liderului forței paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani, precum și a ministrului informațiilor, Esmail Khatib, printre alții.

Armata israeliană a anunțat că va continua să lovească orice persoană care reprezintă o amenințare pentru statul Israel, inclusiv pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Declarația a fost făcută marți de purtătorul de cuvânt al Israel Defense Forces (IDF), Effie Defrin, în cadrul unui briefing de presă.

„Pot spune însă un lucru: vom continua – așa cum am demonstrat – să urmărim pe oricine reprezintă o amenințare pentru statul Israel. Oricine ridică mâna împotriva noastră nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”, a afirmat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.