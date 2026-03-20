Fost angajat al Primăriei Iași, condamnat la peste 13 ani de închisoare după ce a atacat o lucrătoare sexuală cu ciocanul. Sentința este definitivă

Un fost angajat al Primăriei Iași, care care a atacat o prostituată și a declanșat scandalul sexual soldat cu demisia fostului subprefect Marian Grigoraș, va rămâne în spatele gratiilor timp de 13 ani și jumătate.

Ionuț Proca fusese condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru că atacase o prostituată cu un ciocan, lăsând-o invalidă, scrie Ziarul de Iași.

La această sențintă se adaugă încă un an și jumătate pentru că citise fără drept corespondența electronică a iubitei sale, făcând-o ulterior publică. Contestația sa împotriva acestei sentințe, care reprezenta ultima șansă de a obține o pedeapsă ceva mai ușoară, a fost respins de magistrații Curții de Apel.

Ionuț Proca fusese condamnat pentru accesul fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice. Simplul acces fără drept la un sistem informatic se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Dacă fapta este comisă pentru obținerea de date, pedeapsa urcă până la 5 ani de detenție. Dacă sistemul informatic respectiv este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, cum este cazul, de exemplu, al bazei de date a unei instituții publice, pedeapsa poate ajunge la 7 ani de închisoare.

În primă instanță, magistrații Tribunalului avuseseră în vedere toate cele trei variante ale infracțiunii atunci când stabiliseră pedeapsa.

În apelul său, Proca a solicitat schimbarea încadrării juridice, prin restrângerea faptei doar la prevederile primului alineat. Intrând pe telefonul iubitei sale, nu urmărise obținerea de date și nici nu accesase un sistem informatic restricționat.

Își recunoscuse fapta și regretase comiterea ei pe fondul stării de gelozie. Provenea dintr-un mediu stabil, avea studii postuniversitare și ar fi urmat să se angajeze la Ministerul Muncii. Magistrații Curții de Apel au reanalizat rechizitoriul procurorilor, ajungând la concluzia că încadrarea juridică a faptelor fusese corectă.

În octombrie 2023, Proca accesase telefonul mobil al iubitei sale și trimisese către mai multe persoane fotografii ce o surprindeau în ipostaze intime. De asemenea, divulgase corespondența purtată de tânără, inclusiv cele discutate cu fostul subprefect, a cărui amantă era.

Era clar că Proca obținuse date informatice din telefonul accesat. Pentru a le putea vedea, trebuise să introducă un cod, pe care îl folosise în mod nelegitim. Deci, accesase un sistem restricționat, mai notează presa locală.

Singurul lucru care se mai putea discuta era gravitatea infracțiunii, în funcție de care fusese stabilită pedeapsa. În aprecierea magistraților Curții de Apel, un total de un an și jumătate de închisoare nu era deloc mare.

Aceștia au menținut și despăgubirile stabilite de prima instanță. Nu au acceptat nici măcar restituirea unui card micro SD de 32 Gb, pe care Proca salvase mai multe clipuri video luate de pe telefonul iubitei sale. Conform legii, bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sunt supuse confiscării. Apelul lui Proca a fost respins, iar sentința Tribunalului a rămas definitivă.