Cine a câștigat și cine a pierdut în urma disputei pe buget. Fost consilier prezidențial: „PSD, prins în capcana AUR"

Coaliția de guvernare a ajuns în cele din urmă la un acord privind adoptarea bugetului, pe fondul tensiunilor din ultimele zile. Amenințat cu demiterea, premierul Ilie Bolojan își consolidează, în timp ce PSD iese slăbit din toată această confruntare, explică analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, într-o analiză pentru „Adevărul”.

Ceea PSD voia să fie începutul planului pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria s-a transformat în cele din urmă într-un fiasco pentru social-democrații, după ce aceștia nu au reușit să își impună amendamentele privind „pachetul social”. Motivul? Parlamentarii AUR s-au răzgândit în ultima clipă și și-au retras susținerea.

Până la urmă, PSD a găsit înțelegere tot în rândul coaliției de guvernare. În urma unei întrevederi între liderii PSD, PNL, USR și UDMR, coaliția a decis să susțină amendamentul PSD, finanțarea fiind asigurată din amânarea de la plată a unor drepturi pentru magistrați, câștigate prin decizii ale instanțelor.

„Din punct de vedere politic, marele perdant este PSD-ul. Indiferent de ce clamează ei, că și-au trecut acel pachet social sau că au găsit acele sume, din punct de vedere politic sunt perdanți. Au cedat teren în fața AUR-ului, care i-a lăsat în offside și și-a obținut o recunoaștere în fața unui electorat de tip comun PSD–AUR. AUR și-a obținut, ca să zic așa, un ascendent asupra PSD-ului. Au fost băgați în joc chiar de către PSD și au arătat că pot juca și mai populist, venind cu mesaje mult mai pe placul publicului comun. Deci PSD a pierdut în fața AUR, care i-a lăsat în offside și a arătat că știe să joace politic în relațiile de putere din interiorul Parlamentului", a explicat Cristian Hrițuc.

Obiectivul real: înlăturarea lui Bolojan

Potrivit fostului consilier prezidențial, PSD urmărea să capitalizeze o victorie parlamentară pentru a crea premisele schimbării premierului. O victorie clară în Parlament ar fi generat presiunea necesară pentru a forța mâna președintelui și a partenerilor de coaliție. Scenariul nu s-a materializat.

„PSD a încercat, de fapt, în urmă cu o lună, să dea atacul la premier, să îl schimbe pe Bolojan. O victorie a PSD în forma de ieri ar fi creat o mare presiune și le-ar fi conferit un avantaj în această mișcare. Din acest moment, risc să spun că demersul de înlăturare a lui Bolojan, despre care se anunța că se va face imediat după buget, tot acest demers a picat", spune Hrițuc.

Bolojan iese consolidat

În opinia analistului, Ilie Bolojan iese întărit în urma acestei tevaturi, în condițiile în care bugetul va fi adoptat pe premise stabilite de Guvern.

„Nu a acceptat să schimbe filosofia bugetului, chiar dacă a oferit o portiță de ieșire PSD-ului astăzi și a scos din banii pentru magistrați, din drepturile câștigate, reeșalonându-le. E un compromis acceptabil, pentru că nu a schimbat filosofia bugetară și s-a păstrat pe linia de control al deficitului, care era marele interes. Toți din mediul politic știu că este un mare eșec pentru PSD și că a fost prins în capcana AUR-ului, iar acest lucru reprezintă un element de întărire pentru Bolojan în interiorul PNL. PSD nu mai are nici sprijinul AUR, nici sprijinul UDMR în acest proces, ceea ce este, din nou, un punct câștigat pentru Bolojan. Bolojan e greu de ucis, ceea ce îl consolidează și în interiorul PNL, pentru că tabăra mică de opoziție din partid, care fusese într-un fel de înțelegere cu PSD, în acest moment rămâne descoperită.", explică Hrițuc.

Acesta mai susține că, declarația făcută miercuri de președintele Nicușor Dan, în care șeful statului a subliniat că cele patru partide trebuie să guverneze împreună a închis practic orice scenariu de ruptură a coaliției.

„Asta arată foarte clar că președintele nu este de acord cu o rupere a coaliției și nici cu scoaterea USR-ului și, implicit, nici cu înlăturarea lui Bolojan. Pentru că, din nou, trebuie să plecăm de la cauză, de la «păcatul originar», ca să zic așa: PSD a încercat să-l scoată pe Bolojan și USR. Acestea au fost obiectivele enunțate de conducerea PSD. Pentru că Olguța Vasilescu e conducere. Poate Grindeanu nu a spus explicit, dar Olguța și Manda au mers pe acest mesaj", a conchis Cristian Hrițuc.