Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Cine a câștigat și cine a pierdut în urma disputei pe buget. Fost consilier prezidențial: „PSD, prins în capcana AUR"

Coaliția de guvernare a ajuns în cele din urmă la un acord privind adoptarea bugetului, pe fondul tensiunilor din ultimele zile. Amenințat cu demiterea, premierul Ilie Bolojan își consolidează, în timp ce PSD iese slăbit din toată această confruntare, explică analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, într-o analiză pentru „Adevărul”.

Ceea PSD voia să fie începutul planului pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria s-a transformat în cele din urmă într-un fiasco pentru social-democrații, după ce aceștia nu au reușit să își impună amendamentele privind „pachetul social”. Motivul? Parlamentarii AUR s-au răzgândit în ultima clipă și și-au retras susținerea.

Până la urmă, PSD a găsit înțelegere tot în rândul coaliției de guvernare. În urma unei întrevederi între liderii PSD, PNL, USR și UDMR, coaliția a decis să susțină amendamentul PSD, finanțarea fiind asigurată din amânarea de la plată a unor drepturi pentru magistrați, câștigate prin decizii ale instanțelor. 

„Din punct de vedere politic, marele perdant este PSD-ul. Indiferent de ce clamează ei, că și-au trecut acel pachet social sau că au găsit acele sume, din punct de vedere politic sunt perdanți. Au cedat teren în fața AUR-ului, care i-a lăsat în offside și și-a obținut o recunoaștere în fața unui electorat de tip comun PSD–AUR. AUR și-a obținut, ca să zic așa, un ascendent asupra PSD-ului. Au fost băgați în joc chiar de către PSD și au arătat că pot juca și mai populist, venind cu mesaje mult mai pe placul publicului comun. Deci PSD a pierdut în fața AUR, care i-a lăsat în offside și a arătat că știe să joace politic în relațiile de putere din interiorul Parlamentului", a explicat Cristian Hrițuc.

Obiectivul real: înlăturarea lui Bolojan

Potrivit fostului consilier prezidențial, PSD urmărea să capitalizeze o victorie parlamentară pentru a crea premisele schimbării premierului. O victorie clară în Parlament ar fi generat presiunea necesară pentru a forța mâna președintelui și a partenerilor de coaliție. Scenariul nu s-a materializat.

PSD a încercat, de fapt, în urmă cu o lună, să dea atacul la premier, să îl schimbe pe Bolojan. O victorie a PSD în forma de ieri ar fi creat o mare presiune și le-ar fi conferit un avantaj în această mișcare. Din acest moment, risc să spun că demersul de înlăturare a lui Bolojan, despre care se anunța că se va face imediat după buget, tot acest demers a picat", spune Hrițuc.

Bolojan iese consolidat

În opinia analistului, Ilie Bolojan iese întărit în urma acestei tevaturi, în condițiile în care bugetul va fi adoptat pe premise stabilite de Guvern.

„Nu a acceptat să schimbe filosofia bugetului, chiar dacă a oferit o portiță de ieșire PSD-ului astăzi și a scos din banii pentru magistrați, din drepturile câștigate, reeșalonându-le. E un compromis acceptabil, pentru că nu a schimbat filosofia bugetară și s-a păstrat pe linia de control al deficitului, care era marele interes. Toți din mediul politic știu că este un mare eșec pentru PSD și că a fost prins în capcana AUR-ului, iar acest lucru reprezintă un element de întărire pentru Bolojan în interiorul PNL. PSD nu mai are nici sprijinul AUR, nici sprijinul UDMR în acest proces, ceea ce este, din nou, un punct câștigat pentru Bolojan. Bolojan e greu de ucis, ceea ce îl consolidează și în interiorul PNL, pentru că tabăra mică de opoziție din partid, care fusese într-un fel de înțelegere cu PSD, în acest moment rămâne descoperită.", explică Hrițuc.

Acesta mai susține că, declarația făcută miercuri de președintele Nicușor Dan, în care șeful statului a subliniat că cele patru partide trebuie să guverneze împreună a închis practic orice scenariu de ruptură a coaliției.

„Asta arată foarte clar că președintele nu este de acord cu o rupere a coaliției și nici cu scoaterea USR-ului și, implicit, nici cu înlăturarea lui Bolojan. Pentru că, din nou, trebuie să plecăm de la cauză, de la «păcatul originar», ca să zic așa: PSD a încercat să-l scoată pe Bolojan și USR. Acestea au fost obiectivele enunțate de conducerea PSD. Pentru că Olguța Vasilescu e conducere. Poate Grindeanu nu a spus explicit, dar Olguța și Manda au mers pe acest mesaj", a conchis Cristian Hrițuc.

Top articole

image
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba
stirileprotv.ro
image
România BÂNTUITĂ. „În această sală plutesc 2 stafii, INFLAȚIA și RECESIUNEA” (PEIU)
gandul.ro
image
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video
fanatik.ro
image
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
antena3.ro
image
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
playtech.ro
image
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză la CFR Cluj
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
O femeie de 44 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a mâncat o pizza la un restaurant din Brazilia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
S-a aflat numărul de telefon mobil al lui Donald Trump. Panică la Casa Albă după sute de apeluri
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 20 martie. Peștii schimbă dieta, iar Balanțele pleacă într-o călătorie de weekend
click.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță! Proiectul lansat după plecarea de la PRO TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Click!

image
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele schizofreniei!