MAE moldovean a instituit celula de criză pentru moldovenii din zona de conflict din Orientul Mjlociu: ,,Nu sunt victime”

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că celula de criză monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, iar printre victime nu se află persoane originare din Republica Moldova.

Responsabilii MAE moldovean menționează că, „în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite”.

Iar ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a afirmat că ,,situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă”.

,,Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această situație poate dura încă câteva zile. Evitați deplasările ne-esențiale. Vor urma noi instrucțiuni, Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată. Cetățenii Republicii Moldova pot să își marcheze prezența pe teritoriul Statului Israel, voluntar și pot solicita asistență consulară de urgență la:Telefon: +972 52-278-7326; +972 52 778 9772.E_mail: tel-aviv@mfa.gov.md”, a menționat diplomatul.

În ceea ce privește statul Qatar, unde la data de 28 februarie au avut loc atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare, inclusiv baza aeriană Al-Udeid, angajații MAE subliniază că, „în urma verificărilor efectuate cu autoritățile qatareze, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite. Spațiul aerian rămâne închis. Autoritățile qatareze au anunțat că situația este sub control și au îndemnat populația să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale”.

De asemenea, nu sunt moldoveni afectați nici în Emiratele Arabe Unite, în urma incidentelor raportate la 1 martie privind atacuri cu drone asupra Aeroportului Dubai (DBX) și Aeroportului Abu Dhabi (AUH).

„Autoritățile locale monitorizează situația și urmează să comunice eventuale măsuri suplimentare. Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite monitorizează permanent evoluțiile și verifică eventualul impact asupra cetățenilor Republicii Moldova”, au adăugat reprezentanții MAE.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au venit cu explicații referitoare și la situația din Turcia.

„Spațiul aerian al Egiptului rămâne operațional. O companie aeriană turcă a anunțat suspendarea zborurilor către Liban și Iordania până la 2 martie. Se recomandă verificarea permanentă a statutului curselor înainte de deplasarea la aeroport”, au explicat responsabilii.

De asemenea, autoritățile au oferit informații și despre Azerbaidjan, menționând că, „în urma evenimentelor recente din Iran și a informațiilor contradictorii apărute în spațiul public, situația de securitate în zonă este instabilă și se poate schimba rapid. Pot fi impuse măsuri suplimentare de securitate și restricții. Există riscul unor tensiuni regionale și al unor evoluții imprevizibile. Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit de pasageri”.

Între timp, funcționarii moldoveni le recomandă cetățenilor aflați în zona de conflict să:

– evite deplasările neesențiale în zonele afectate;

– verifice permanent statutul zborurilor;

– respecte instrucțiunile autorităților locale;

– păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;

– se informeze exclusiv din surse oficiale”, au conchis reprezentanții MAE.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce, sâmbătă, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului. Teheranul a ripostat atacând baze americane din regiune și lansând noi valuri de rachete spre Israel, în timp ce manifestații de susținere a Iranului au avut loc în mai multe țări din regiune.