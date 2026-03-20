Șeful ONU: Există „motive rezonabile” pentru care ambele tabere ale conflictului din Orientul Mijlociu ar putea fi acuzate de crime de război

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a declarat joi că există „motive rezonabile” să se creadă că ambele părți implicate în conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul ar putea fi vinovate de comiterea unor crime de război.

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres FOTO Arhivă

Într-un interviu acordat publicației POLITICO înaintea summitului Consiliului European de joi, Guterres a afirmat: „Dacă au loc atacuri fie asupra Iranului, fie din Iran asupra infrastructurii energetice, cred că există motive rezonabile să considerăm că acestea ar putea constitui crime de război.”

Israelul a atacat miercuri câmpul de gaze naturale South Pars din Iran, după care Teheranul a lansat un atac de represalii asupra unui complex energetic major din Qatar. Dincolo de acestea, Guterres a spus că numărul tot mai mare de victime civile lasă ambele părți vulnerabile la posibile acuzații de crime de război. „Nu văd nicio diferență. Nu contează cine vizează civilii. Este total inacceptabil,” a spus el.

Reprezentanții guvernelor SUA și Israel nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la declarațiile lui Guterres. America și Israel au început o campanie de bombardamente pe 28 februarie, care a dus la uciderea liderului suprem al Iranului și a declanșat atacuri continue cu rachete și drone din partea Teheranului asupra unor obiective din Orientul Mijlociu.

Cerând reducerea tensiunilor în regiune, Guterres a părut să dea vina pe Israel pentru escaladarea conflictului și l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să-l convingă pe liderul israelian Benjamin Netanyahu să pună capăt ostilităților.

„Speranța mea este ca SUA să înțeleagă că lucrurile au mers prea departe” 

„Războiul trebuie să înceteze... și cred că este în mâinile Statelor Unite să facă acest lucru. Este posibil [să se încheie războiul], dar depinde de voința politică de a-l opri,” a declarat Guterres gazdei Anne McElvoy, pentru un episod al podcastului EU Confidential, care va fi publicat vineri dimineață.

„Sunt convins că Israelul, ca strategie, dorește să obțină distrugerea totală a capacității militare a Iranului și schimbarea regimului. Și cred că Iranul are o strategie, care este să reziste cât mai mult timp posibil și să cauzeze cât mai mult rău. Cheia rezolvării problemei este ca SUA să decidă că și-au făcut treaba. Președintele Trump va putea să-i convingă... pe cei care trebuie convinși că lucrurile sunt încheiate. Că războiul poate lua sfârșit,” a adăugat Guterres.

Secretarul general a atribuit, de asemenea, decizia SUA de a lansa lovituri asupra Iranului strategiei Israelului: „Nu am nicio îndoială că acest lucru corespunde strategiei Israelului... de a atrage Statele Unite într-un război. Obiectivul a fost atins. Dar aceasta creează suferință dramatică în Iran, [și] în regiune, chiar și în Israel. Și are un impact devastator asupra economiei globale, ale cărui consecințe sunt încă greu de anticipat. Prin urmare, trebuie să punem capăt acestui conflict,” a spus el.

Cum vede China criza din Orientul Mijlociu. Noul șoc energetic global. China la zi

Cu toate acestea, găsirea unei ieșiri pașnice ar putea fi dificilă, iar relațiile dintre ONU și administrația Trump rămân reci, notează POLITICO.

Întrebat dacă a vorbit cu Trump de la începutul conflictului, acum trei săptămâni, Guterres a răspuns ferm: „Nu, nu, nu... Vorbesc cu cei cu care trebuie să vorbesc. Dar aceasta nu e o telenovelă.”

Totuși, el a afirmat că a fost „în contact cu toate părțile”, inclusiv cu administrația Trump, de la răspândirea ostilităților în Golful Persic.

„Este vital pentru întreaga lume ca acest război să se încheie rapid,” a spus Guterres. „Situația scapă cu adevărat de sub control, iar atacurile recente reprezintă o escaladare extrem de periculoasă.”

Trump a afirmat pe site-ul său Truth Social că SUA nu au autorizat atacul Israelului asupra site-ului South Pars și că Israel a „ripostat violent,” ridicând întrebări cu privire la influența reală a SUA asupra aliatului său.

„Speranța mea este ca Statele Unite să înțeleagă că lucrurile au mers prea departe,” a spus Guterres.

 „Rusia este țara care câștigă cel mai mult”

Conflictul a avantajat în principal Rusia, a adăugat Guterres, Moscova profitând de distragerea atenției de la propriul război din Ucraina.

„Rusia este cel mai mare beneficiu al crizei iraniene,” a spus Guterres. „Rusia este țara care câștigă cel mai mult din acest dezastru cumplit. Rusia este deja câștigătoarea.”

Între timp, lideri europeni, inclusiv premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, au spus că nu vor trimite nave în Golful Persic ca răspuns la apelul lui Trump de a ajuta la deschiderea Strâmtorii Ormuz. Franța a declarat că va contribui cu nave de sprijin „doar când situația va fi mai calmă.”

Guterres a salutat reținerea arătată de europeni, în ciuda nemulțumirii lui Trump față de refuzul lor de a sprijini activ războiul sau de a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o arteră maritimă critică pe care Iranul a blocat-o în mare parte, crescând prețurile globale la energie.

„Cred că aceste țări și-au făcut propria evaluare a situației și cred că au luat decizia de a nu se implica prea mult, știind că cel mai important obiectiv este de-escaladarea,” a spus el.

Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
Zodia BINECUVÂNTATĂ înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Lotul României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu l-a convocat pe atacantul-surpriză anunțat în exclusivitate de Fanatik
Ingineriile financiare din spatele televiziunii care îl promovează pe Călin Georgescu. Cum a reușit Realitatea să fenteze statul vreme de 25 de ani
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Pensionarii care vor primi 1.000 de lei în plus de la stat. Cine se încadrează
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Până la 30% în plus la alocaţia pentru copii. Cum pot obţine părinţii suma de bani
„E femeie!”. Cine este, de fapt, persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Dezvăluire teribilă în direct făcută de Lorena Balaci
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
Ultimele cuvinte ale marinarilor de pe remorcherul Astana: ,,Lăsați-o mai ușor”. Cum s-ar fi produs tragedia
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
PAPARAZZI Serghei Mizil, cu soția la restaurant exotic! El înfulecă, dar doamna plătește la final FOTO și VIDEO EXCLUSIV
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
În cel hal lasă politicienii Parlamentul după ședințe. S-a filmat mizeria după haosul din noaptea dezbaterilor
Cine e actrița care a fugit de pe platourile de filmare ale serialului turcesc „La marginea lumii”, difuzat la PRO TV! Ce a determinat plecarea ei fulgerătoare?
Transformă un dulap sufocant într-unul spațios fără să arunci nimic. Trucul simplu care schimbă tot
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
