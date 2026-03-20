Șeful ONU: Există „motive rezonabile” pentru care ambele tabere ale conflictului din Orientul Mijlociu ar putea fi acuzate de crime de război

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a declarat joi că există „motive rezonabile” să se creadă că ambele părți implicate în conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul ar putea fi vinovate de comiterea unor crime de război.

Într-un interviu acordat publicației POLITICO înaintea summitului Consiliului European de joi, Guterres a afirmat: „Dacă au loc atacuri fie asupra Iranului, fie din Iran asupra infrastructurii energetice, cred că există motive rezonabile să considerăm că acestea ar putea constitui crime de război.”

Israelul a atacat miercuri câmpul de gaze naturale South Pars din Iran, după care Teheranul a lansat un atac de represalii asupra unui complex energetic major din Qatar. Dincolo de acestea, Guterres a spus că numărul tot mai mare de victime civile lasă ambele părți vulnerabile la posibile acuzații de crime de război. „Nu văd nicio diferență. Nu contează cine vizează civilii. Este total inacceptabil,” a spus el.

Reprezentanții guvernelor SUA și Israel nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la declarațiile lui Guterres. America și Israel au început o campanie de bombardamente pe 28 februarie, care a dus la uciderea liderului suprem al Iranului și a declanșat atacuri continue cu rachete și drone din partea Teheranului asupra unor obiective din Orientul Mijlociu.

Cerând reducerea tensiunilor în regiune, Guterres a părut să dea vina pe Israel pentru escaladarea conflictului și l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să-l convingă pe liderul israelian Benjamin Netanyahu să pună capăt ostilităților.

„Speranța mea este ca SUA să înțeleagă că lucrurile au mers prea departe”

„Războiul trebuie să înceteze... și cred că este în mâinile Statelor Unite să facă acest lucru. Este posibil [să se încheie războiul], dar depinde de voința politică de a-l opri,” a declarat Guterres gazdei Anne McElvoy, pentru un episod al podcastului EU Confidential, care va fi publicat vineri dimineață.

„Sunt convins că Israelul, ca strategie, dorește să obțină distrugerea totală a capacității militare a Iranului și schimbarea regimului. Și cred că Iranul are o strategie, care este să reziste cât mai mult timp posibil și să cauzeze cât mai mult rău. Cheia rezolvării problemei este ca SUA să decidă că și-au făcut treaba. Președintele Trump va putea să-i convingă... pe cei care trebuie convinși că lucrurile sunt încheiate. Că războiul poate lua sfârșit,” a adăugat Guterres.

Secretarul general a atribuit, de asemenea, decizia SUA de a lansa lovituri asupra Iranului strategiei Israelului: „Nu am nicio îndoială că acest lucru corespunde strategiei Israelului... de a atrage Statele Unite într-un război. Obiectivul a fost atins. Dar aceasta creează suferință dramatică în Iran, [și] în regiune, chiar și în Israel. Și are un impact devastator asupra economiei globale, ale cărui consecințe sunt încă greu de anticipat. Prin urmare, trebuie să punem capăt acestui conflict,” a spus el.

Cu toate acestea, găsirea unei ieșiri pașnice ar putea fi dificilă, iar relațiile dintre ONU și administrația Trump rămân reci, notează POLITICO.

Întrebat dacă a vorbit cu Trump de la începutul conflictului, acum trei săptămâni, Guterres a răspuns ferm: „Nu, nu, nu... Vorbesc cu cei cu care trebuie să vorbesc. Dar aceasta nu e o telenovelă.”

Totuși, el a afirmat că a fost „în contact cu toate părțile”, inclusiv cu administrația Trump, de la răspândirea ostilităților în Golful Persic.

„Este vital pentru întreaga lume ca acest război să se încheie rapid,” a spus Guterres. „Situația scapă cu adevărat de sub control, iar atacurile recente reprezintă o escaladare extrem de periculoasă.”

Trump a afirmat pe site-ul său Truth Social că SUA nu au autorizat atacul Israelului asupra site-ului South Pars și că Israel a „ripostat violent,” ridicând întrebări cu privire la influența reală a SUA asupra aliatului său.

„Speranța mea este ca Statele Unite să înțeleagă că lucrurile au mers prea departe,” a spus Guterres.

„Rusia este țara care câștigă cel mai mult”

Conflictul a avantajat în principal Rusia, a adăugat Guterres, Moscova profitând de distragerea atenției de la propriul război din Ucraina.

„Rusia este cel mai mare beneficiu al crizei iraniene,” a spus Guterres. „Rusia este țara care câștigă cel mai mult din acest dezastru cumplit. Rusia este deja câștigătoarea.”

Între timp, lideri europeni, inclusiv premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, au spus că nu vor trimite nave în Golful Persic ca răspuns la apelul lui Trump de a ajuta la deschiderea Strâmtorii Ormuz. Franța a declarat că va contribui cu nave de sprijin „doar când situația va fi mai calmă.”

Guterres a salutat reținerea arătată de europeni, în ciuda nemulțumirii lui Trump față de refuzul lor de a sprijini activ războiul sau de a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o arteră maritimă critică pe care Iranul a blocat-o în mare parte, crescând prețurile globale la energie.

„Cred că aceste țări și-au făcut propria evaluare a situației și cred că au luat decizia de a nu se implica prea mult, știind că cel mai important obiectiv este de-escaladarea,” a spus el.