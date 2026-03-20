Sute de controale în asistența socială, finalizate cu amenzi de peste 500.000 de lei. Ce nereguli au găsit autoritățile

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat vineri, 20 martie, că, în urma a 732 de controale efectuate în februarie, a aplicat 64 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 525.000 de lei.

„În luna februarie 2026, inspectorii sociali din cadrul Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, împreună cu cei din cadrul agențiilor teritoriale, au desfășurat 732 de misiuni de inspecție, în exercitarea atribuțiilor de control prevăzute de legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale.

Acțiunile de control au avut ca obiective verificarea respectării cadrului legal privind furnizarea serviciilor sociale și acordarea beneficiilor de asistență socială, precum și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”, a transmis ANPIS.

Controalele au vizat respectarea standardelor de calitate în serviciile sociale, evaluarea furnizorilor pentru acreditare, modul de acordare a beneficiilor sociale, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și verificarea aplicării măsurilor dispuse anterior.

„În cadrul misiunilor de inspecție au fost identificate mai multe neconformități față de prevederile legale, printre care: funcționarea unor servicii sociale fără licență de funcționare sau fără avizele necesare, condiții de cazare necorespunzătoare, insuficiența personalului de specialitate raportat la numărul beneficiarilor, nerespectarea normelor de igienă, neasigurarea accesibilității spațiilor pentru persoanele cu dizabilități, precum și neefectuarea orelor de muncă pentru activitățile și lucrările de interes local de către persoanele apte de muncă”, adaugă instituția citată.

În urma controalelor au fost dispuse 864 de măsuri pentru remedierea problemelor și au fost aplicate 64 de sancțiuni, inclusiv amenzi în valoare totală de 525.000 de lei. De asemenea, a fost propusă retragerea licenței pentru trei servicii sociale.

ANPIS anunță că va continua controalele pentru a se asigura că legislația este respectată și că drepturile beneficiarilor sunt protejate, urmând să monitorizeze și aplicarea măsurilor dispuse.