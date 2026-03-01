A doua zi de război în Orientul Mijlociu: nouă morți în Israel după atacuri iraniene. Gardienii Revoluției anunță noi valuri de rachete

Nouă persoane au murit duminică în orașul Beit Shemesh, la aproximativ 35 de kilometri vest de Ierusalim, după ce o rachetă balistică iraniană a lovit zona rezidențială. Atacul face parte din riposta Teheranului, la o zi după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului. Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și a lansat noi valuri de rachete asupra Israelului, în timp ce manifestații de susținere a Iranului au avut loc în mai multe țări din zonă.

Cel puțin nouă morți în Beit Shemesh

Numărul victimelor după impactul unei rachete balistice iraniene în orașul Beit Shemesh, situat la aproximativ 35 de kilometri vest de Ierusalim, a crescut la nouă, potrivit presei israeliene care citează serviciul de ambulanță Magen David Adom.

Inițial, autoritățile anunțaseră șase morți, după ce două cadavre au fost scoase de sub dărâmături. Ulterior, bilanțul a fost revizuit la opt, iar apoi la nouă victime. Alte persoane au fost rănite în urma bombardamentului.

Gardienii Revoluției anunță noi atacuri

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis duminică faptul că a lansat un nou val de atacuri „de mare anvergură contra inamicului”, în cadrul operațiunii „Promisiune sinceră 4”.

„În urmă cu câteva momente, au fost lansate valurile șapte și opt ale operațiunii”, au indicat reprezentanții forței militare ideologice a Iranului, fără a preciza țintele exacte.

Atacurile vin la o zi după loviturile israeliano-americane care au vizat conducerea regimului de la Teheran și s-au soldat cu moartea mai multor oficiali de rang înalt.

Hezbollah promite „să înfrunte agresiunea”

Liderul Hezbollah, Naim Qasem, l-a comemorat pe Ali Khamenei, numindu-l „martir” și acuzând „agresiunea criminală americană și sionistă”.

„Ne vom îndeplini datoria de a înfrunta agresiunea, încrezători în victoria, îndrumarea și sprijinul lui Allah”, a declarat acesta, potrivit presei internaționale. Hezbollah a organizat o adunare publică în semn de loialitate față de fostul lider suprem iranian și în sprijinul Teheranului.

Israelul: „Am distrus aproape jumătate din stocurile de rachete ale Iranului”

Armata israeliană a anunțat duminică faptul că, în timpul conflictului din iunie 2025, a distrus „aproape jumătate” din stocurile de rachete ale Iranului.

„Am împiedicat producția a cel puțin 1.500 de rachete suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul Effie Defrin. Potrivit acestuia, Iranul producea recent câteva zeci de rachete pe lună și intenționa să crească ritmul la câteva sute lunar.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar schimburile de atacuri ridică temeri privind o escaladare regională cu impact major asupra securității și economiei globale.