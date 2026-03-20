Bugetul României pe 2026, la votul final. Bolojan, atac la adresa partenerilor de guvernare: „Mi-e rușine de rușinea colegilor din PSD”

Parlamentarii reiau vineri, 20 martie, dezbaterea proiectelor Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2026, urmând ca în aceeași zi să fie dat votul final. Dezbaterile în Parlament s-au întins până la ora 3:00 dimineața, urmând ca de la ora 10.00 senatorii și deputații să revină în bănci pentru a da votul final pe bugetul de stat.

Proiectul de buget este construit pe o creștere economică estimată la 1%, un PIB nominal de 2.045,2 miliarde de lei. Veniturile totale ale bugetului cresc de la 34,7% la 36% din PIB, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală dar și așteptărilor de îmbunătățire a colectării.

Din acest total, 31,1% din PIB reprezintă venituri curente – venituri fiscale, contribuții și alte venituri ale statului. Astfel, veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce veniturile curente se ridică la 636,3 miliarde lei.

Cheltuielile cu dobânzile cresc cu aproximativ 10,3 miliarde de lei față de 2025, de la 50,5 la 60,8 miliarde de lei, reflectând costul finanțării deficitelor acumulate și menținerea unor dobânzi ridicate pe piețele financiare.

Volumul total al investițiilor ajunge la 164 miliarde de lei, cu aproape 25,8 miliarde mai mult decât în 2025, ridicând ponderea acestora la peste 8% din PIB, față de 7,2% în anul precedent.

Coaliția a deblocat bugetul printr-o soluție de compromis anunțată de premierul Ilie Bolojan joi. Pentru a finanța pachetul de solidaritate cerut de PSD (ajutoare pentru pensionari și copii cu dizabilități) fără a crește deficitul, s-a decis tăierea a cca. 1,1 miliarde de lei de la magistrați (ÎCCJ și Ministerul Public). Acești bani, destinați restanțelor salariale câștigate în instanță, au fost amânați pentru anii viitori. În plus, încă 1 miliard de lei a fost transferat de la ÎCCJ către 30 de primării cu datorii la proiectele PNRR, pentru a evita blocarea șantierelor.

Tensiuni politice până târziu în noapte

În timpul sesiunii de joi, premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent și vineri în Parlament, a declarat că îi este rușine când se uită la colegii din PSD, în special la cei din Guvern, pentru situația în care sunt puși de conducerea partidului.

„Dacă nu îi cunoşteam pe vorbitori nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie”, a declarat, joi seară, la finalul dezbaterilor pe tema bugetului, premierul Ilie Bolojan.

„Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Acesta a mai spus că, în calitate de premier, își pune responsabilitatea față de țară înaintea apartenenței politice și i-a îndemnat pe parlamentari să voteze bugetul.

Scandaluri și incidente în Plen

Anamaria Gavrilă a provocat un scandal după ce o fostă membră a partidului a vorbit în numele grupului, cerându-i acesteia să „stea în banca ei”.

George Simion l-a numit pe Grindeanu „un Robin Hood fals”, în timp ce Florin Roman (PNL) l-a acuzat pe liderul PSD că a ieșit „șifonat” și izolat din aceste negocieri.