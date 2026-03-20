Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Două destinații europene caută muncitori în sezonul turistic: salarii de 3.000 de euro, cu masă și cazare incluse

Două țări din Europa, care se confruntă cu o criză de personal, au anunțat că angajează în sezonul turistic aproape zeci de mii de muncitori, oferind salarii de până la 3.000 de euro pe lună.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Aproape 95.000 de muncitori sunt necesari pentru sezonul turistic în Croația și Muntenegru, unde angajatorii caută urgent lucrători, în special în HoReCa. Salariile pot ajunge până la 3.000 de euro, iar locurile de muncă sezoniere includ beneficii precum cazare și masă asigurate, scrie publicația Blic.

Anunțul vine în contextul în care regiunea Adriaticii se confruntă cu un deficit major de forță de muncă înaintea sezonului estival. Potrivit estimărilor, în Croația vor fi necesari aproximativ 70.000 de angajați, cu circa 5.000 mai mulți decât anul trecut, iar în Muntenegru, datele Camerei de Comerț indică o nevoie de aproximativ 25.000 de lucrători sezonieri, potrivit unui raport publicat de Infostud.

În unele destinații turistice, necesarul de personal este deosebit de ridicat. De exemplu, doar în Budva, un oraș de coastă din Muntenegru, este nevoie de cel puțin 5.000 de angajați. Această cerere ridicată creează oportunități și pentru lucrători din alte țări din regiune, iar cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în sectorul ospitalității.

Angajatorii caută în special: ospătari, bucătari și ajutori de bucătar, personal auxiliar în bucătărie, personal de curățenie și cameriste.

De asemenea, sunt căutați animatori, recepționeri și lucrători pentru mentenanță, esențiali pentru funcționarea hotelurilor și complexelor turistice.

Ce salarii oferă angajatorii din aceste țări

Nivelul salariilor variază în funcție de experiență și poziție:

ospătari: între 1.200 și 1.600 de euro/lună

barmani: între 1.400 și 1.600 de euro/lună

recepționeri: între 1.300 și 1.500 de euro/lună

mentenanță și meseriași: între 1.100 și 1.300 de euro/lună

vânzători: până la 1.600–1.800 de euro/lună

În bucătărie, cererea este cea mai mare pentru bucătari:

bucătari: între 1.800 și 2.500 de euro/lună

șefi de bucătărie: până la 3.000 de euro/lună

grill masters: între 1.400 și 1.900 de euro/lună

pizzari: între 1.900 și 2.500 de euro/lună

ajutori de bucătar: între 1.400 și 1.800 de euro/lună

personal auxiliar: între 900 și 1.400 de euro/lună

Locurile de muncă sezoniere în turism includ adesea beneficii precum cazare și masă asigurate, ceea ce reduce considerabil costurile pentru angajați pe durata sezonului. Datele Infostud arată că cele mai multe cereri sunt pentru posturi precum recepționer, cameristă și ajutor de bucătar. În schimb, există un deficit de candidați pentru poziții calificate, cum ar fi bucătari, cofetari, specialiști în grill sau pizzari.

Ce documente sunt necesare

Ca cetățean român (UE), nu ai nevoie de permis de muncă în Croația (țară UE din 2013), dar poți necesita înregistrare rezidență după 3 luni. Pentru Muntenegru (non-UE), este obligatoriu permis de muncă emis de angajator.

Croația (UE) – documente Necesare:

Pașaport/Carte identitate valabilă

Contract de muncă sau dovadă angajare.

După 3 luni: Înregistrare la poliție pentru certificat rezidență lucrător (dovadă adresă, contract muncă, asigurare sănătate).​

Libera circulație UE permite muncă imediată.

Muntenegru (non-UE) – documente Necesare:

Permis de muncă (solicitat de angajator la Agenția Muncii).

Permis ședere temporară (24 ore înregistrare la sosire).

Documente: Pașaport (valid 3 luni post-sosire), contract muncă, cazier judiciar, certificat medical, diplomă calificări (legalizată/apostilată).

​Angajatorul depune cerere; durează 15-30 zile.

image
