Pâinea ar putea să se scumpească pe fondul majorărilor carburanților. Avertismentul președintelui Rompan

Prețul pâinii și al produselor de panificație din România este posibil să crească până la finalul acestei luni, cu până la 10%, pe fondul scumpirii carburanților și a lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare, a declarat joi președintele organizației patronale Rompan, Aurel Popescu.

„Se pare că da (să ne așteptăm la scumpirea pâinii și a produselor de panificație n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. (…) Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și atunci nu putem susține treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârșitul lunii, cred, maxim”, a precizat Aurel Popescu pentru Agerpres.

Potrivit liderului patronatului din industria morăritului și panificației, scumpirea pâinii este posibilă cu un procent de „o cifră”, însă mărirea ar putea fi și mai mare dacă se va ajunge ca litrul de motorină să se vândă cu prețuri în intervalul de 12-15 lei.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 - 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei și nu vreau să arunc în aer nu știu ce”, a menționat Aurel Popescu.

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, Rompan a propus Guvernului mai multe măsuri, printre care reducerea accizelor și a TVA pentru combustibil, accesul industriei alimentare la energie la preț de producător și acordarea de scheme de sprijin similare celor destinate altor sectoare.

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalități: unu să reducă acciza și taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil și se întâmpla la toată lumea și era toată lumea cât de cât liniștită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt și producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica și de gaze, cum e Romgazul. Și atunci, dacă am avea prețul de producător, poate reușim să ținem pe loc și prețurile la alimente. Și a treia variantă, este clar că trebuie redus prețul la pompă și așa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da și pentru industria alimentară”, a mai detaliat președintele Rompan.

Aurel Popescu participă la Sibiu la cea de-a 17-a ediție internațională a târgului GastroPan (19-21 martie), cel mai mare eveniment de panificație, cofetărie și alimentație publică organizat în țara noastră.