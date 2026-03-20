Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Istoria gigantului Inter Milano. Clubul lansează o carte de colecție pentru fanatici, placată cu aur. Prețul este năucitor

Pentru a marca peste un secol de istorie bogată în succese naționale și europene, Inter Milano a pregătit o carte de colecție cu adevărat spectaculoasă, destinată doar câtorva colecționari privilegiați.

Omagiu de lux adus clubului Inter Milano Foto/Instagram @inter
Omagiu de lux adus clubului Inter Milano Foto/Instagram @inter

Noul volum, intitulat „Inter The Opus 118 Marquee Edition”, va fi tipărit într-un număr limitat de 118 exemplare numerotate manual. Fiecare carte are peste 800 de pagini, copertă realizată manual, cu o emblemă din argint placată cu aur de 22 de carate. Greutatea impresionantă de 34 de kilograme face din acest tom un obiect de lux, dedicat fanilor adevărați ai clubului fondat pe 9 martie 1908.

Această ediție specială nu este doar o carte, ci o adevărată sărbătoare a moștenirii și performanțelor clubului din Serie A, o piesă rară pentru colecționari cu dare de mână. 

 „Cartea imortalizează cele mai mari triumfuri ale clubului, momentele de neuitat de pe teren și cele din afara lui!, au transmis italienii.

19.080 de euro pentru o ediție de colecție

Pentru a crea un omagiu cu adevărat exclusivist dedicat clubului, echipa de creație Opus a colaborat strâns cu arhivele Inter Milano, descoperind fotografii și documente până acum necunoscute publicului. Volumul include imagini ultra-HD cu jucătorii actuali și cu legendele nerazzurre, marcând primul proiect Opus dedicat unei echipe din Serie A.

Cartea va fi finalizată la sfârșitul sezonului, astfel încât să surprindă integral parcursul echipei din 2025-2026. Ediția de colecție va avea un preț de 19.080 de euro, devenind o piesă de lux pentru adevărații fani ai clubului.

