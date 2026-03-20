Trei avioane americane Boeing, staționate la București, au efectuat primele misiuni de realimentare aeriană

Trei dintre cele cinci aeronave Boeinguri KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate în România au efectuat, în noapte de joi spre vineri, 19-20 martie, primele misiuni de realimentare aeriană.

Potrivit Boarding Pass, avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București. Misiunea a durat aproape șase ore.

Primele aeronave ale Statele Unite ale Americii au ajuns în România săptămâna aceasta și au devenit deja operaționale la baza aeriană situată lângă Otopeni, potrivit unor surse oficiale.

Inițial au fost trimise trei avioane KC-135 la București pentru misiuni logistice și realimentare în zbor, iar sosirea celui de-al cincilea întărește prezența temporară a aviației americane la Baza 90 Aeriană.

Dislocarea aeronavelor americane are loc după ce autoritățile din România au aprobat cererea Washingtonului de a permite utilizarea unor baze militare românești pentru operațiuni logistice legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Avioanele KC-135 Stratotanker sunt specializate în realimentarea în aer a altor aeronave militare, permițând extinderea razei de acțiune a avioanelor de luptă și a bombardierelor în timpul operațiunilor militare.