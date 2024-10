ES Lior Ben Dor a preluat de curând postul de ambasador al statului Israel în România, într-un context în care situația geopolitică din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mai tensionată. Despre ceea ce se întâmplă-n Orient, în dialogul cu analistul Răzvan Munteanu.

Răzvan Munteanu: Excelență, bine ați venit în țara noastră. Ținând cont de faptul că sunteți la început de mandat, aș dori să știu care vă sunt prioritățile din postura de ambasador al statului Israel în România?

Ambasadorul statului Israel în România, ES Lior Ben Dor: Înainte de toate țin să menționez că mă bucur foarte mult că ma aflu în România, o țară prietenă Israelului. Apoi, trebuie să recunosc că am preluat o ambasadă care funcționează perfect, motiv pentru care trebuie să mulțumesc predecesorilor mei. Noi, Israel suntem în război cu inamicii noștri care ne-au atacat, și mă refer aici nu doar la Hamas și Hezbollah ci și la Houthi în Yemen, și nu numai. În acest context avem nevoie de suport internațional, care să sprijine dreptul legitim al Israelului de a se apăra inclusiv prin utilizarea forței militare. Sigur, cu toții ne dorim soluționarea prin cale pașnică a conflictelor, dar din păcate ne regăsim într-o situație în care realitatea ne forțează să folosim forța. Sprijinul diplomatic al României este important pentru a putea construi o zonă de stabilitate și securitate.

Ținând cont de experiența mea diplomatică, am interacționat cu o serie de diplomați și oficiali arabi. Nu doar în Egipt unde m-am aflat la post, ci din toate țările arabe. Telefonul meu este plin de contacte ale persoanelor arabe, care înțeleg foarte bine realitatea din Orientul Mijlociu, care practic urăsc agenda Hamas sau Hezbollah, deoarece înțeleg că aceste organizații distrug stabilitatea, viețile celor din jur. Distrug tot.

Dincolo de acest obiectiv diplomatic, îmi doresc extinderea bilaterală la nivel politic și economic. Spre exemplu, am mediat recent un dialog cu autoritățile din țările noastre privind managementul resurselor de apă și digitalizarea acestui domeniu în România. Noi, în Israel cunoaștem foarte bine ceea ce presupune acest lucru, întrucât avem zone deșertificate extinse, ceea ce ne-a forțat să inovăm științific și tehnologic, și suntem pregătiți să diseminăm experiența noastră României. La nivel cyebernetic am realizat de asemenea un program important. Există un imens potențial de cooperare, iar ușile sunt deschise de ambele părți.

Există o cooperare la nivel cultural de asemenea. Comunitatea evreiască din România este foarte activă, în timp ce în Israel există un număr extrem de mare de evrei care au venit sau au rădăcini românești. Vorbim de milioane de oameni, dacă luăm în calcul și persoanele din a doua sau a treia generație. Încă din 1948, majoritatea evreilor din România care au supraviețuit Holocaustului au emigrat în Israel. Copiii sau nepoții lor, au rădăcini românești. Inclusiv eu am rădăcini românești și mă simt legat de România. Am auzit vorbindu-se româna în casa, și am învățat la rândul meu limba română. După numirea la post în București, îmi doresc să vorbesc fluent limba română, lucrez cu drag la acest aspect.

Vorbind despre sprjin diplomatic, premierul Ciolacu dar și alți lideri politici din România au efectuat o serie de vizite la Tel Aviv după 7 octombrie 2023. Cum comentați poziția României privind conflictul din Gaza ?

Cunosc foarte bine rezultatul acestor vizite, la cea mai recentă fiind chiar prezent. Au fost întâlniri la nivel înalt de ambele părți, iar Israelul apreciază extrem de mult suportul pe care România îl oferă. Vizita imediată după 7 octombrie a contat extrem de mult, arătându-ne că alături de România și alte state putem crea o coaliție a țărilor prietene care la nivel internațional poate garanta continuarea legitimă a Israelului de a continua acest răzbboi pe care-l avem cu Hamas și Hezbollah. Să nu uităm că în Gaza mai avem încă 100 de ostatici, motiv pentru care continuăm presiunea militară forțând teroriștii a negocia.

Alături de coaliția statelor prietene vom construi un Orient Mijlociu mult mai sigur. Inclusiv statele arabe doresc să distrugem sau să slabim aceste grupări teroriste, dând naștere unui Orient bazat pe cooperare politică și economică care să fie în beneficiul tuturor.

Avem nevoie de timp și de susținere. Încă de când am intrat în Gaza am spus că va fi o operațiune de lungă durată, pentru a ne asigura că atacurile teroriste nu se vor mai repeta. Dar acești inamici nu sunt doar inamicii Israelului sau ai țărilor arabe, sunt inamicii inclusiv ai lumii Occidentale.

Oamenii trebuie să înțeleagă complexitatea Orientului Mijlociu, unde lucrurile nu sunt doar albe sau negre. Există multe, foarte multe nuanțe. Personal am fost implicat în Acordurile Abraham. Am construit o serie de contacte cu oficiali și societatea civilă din Maroc, dar și cu alți oficiali din țări cu care încă, doar încă, nu avem relații diplomatice. Iată o mică parte a acestei complexități.

Alegerea unui președinte moderat în Iran va ajuta la creearea acestui climat de stabilitate pe care îl doriți în Orientul Mijlociu?

Îmi aduc aminte că atunci când Ahmadinejad era președinte al Iranului, eu lucram ca adjunct în ambasada Israelului din Argentina. Acesta a vizitat Buenos Aires și mă întrebam de ce se întâmplă acest lucru, când era evident ce retorică avea Ahmadinejad.

Sigur, el nu era considerat moderat. Dar este foarte important să înțelegem că Israelul nu vede nicio scimbare de politică externă a Teheranului, inclusiv cine este sau va fi ales președinte și indiferent din ce tabără politică se revendică, întrucât vorbim de un regim totalitar, o teocrație în vârful căreia se află Liderul Suprem.

Nu se schimă nimic la Teheran, cu atât mai mult cu cât această țară nu renunță la ideologia sa de a distruge Israelul, de a continua programul nuclear și de-a susține grupările teroriste din regiune. Egiptul știe foarte bine cum s-a comportat Iranul în momentul în care Cairo a recunoscut statul evreu. Aceeași paradigmă este prezentă și astăzi.

Maroc, astăzi se confruntă cu mari amenințări interne din partea Iranului, care încearcă să producă o revoluție shia, o shii-zare a Regatului. Acesta este motivul pentru care Maroc a rupt relațiile cu Iranul. Saudiții se tem la rândul lor de Iran, iar exemplele pot continua. Repet, este aceeași paradigmă.

Cum evaluați situația privind Hezbbollahul libanez?

Este complicat. Toate opțiunile sunt pe masă. Vorbim despre o grupare care a distrus Libanul și care dorește ștergerea de pe hartă a Israelului. Ei nu doar că sunt un instrument al Iranului, ci și un stat creat în interiorul Libanului.

Vă spun clar că toți libanezii pe care i-am întâlnit, aflați în afara Libanului desigur, se tem de Hezbollah și doresc distrugerea acestei grupări. Hezbollah este motivul pentru care milioane de libanezi nu se întorc în țara lor natală. Ne-am așteptat ca Hezbollah să se retragă de la graniță, pentru a se crea o zonă tampon, conform rezoluției ONU. Dacă nu au realizat acest lucru voluntar a fost nevoie s-o facem noi. IDF a informat populația din Liban să evacueze zona, tocmai pentru că nu ne dorim victime civile. Țintele noastre sunt doar cele militare.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a spus că țara sa va recunoaște statul israelian atunci când soluția celor două state se va implementa. Care este poziția Dvs?

Noi știm că Arabia Saudită a susținut Acordurile Abraham și este un stat care își dorește pacea și prosperitatea în regiune. Vom privi cum se vor soluționa conflictele din regiune, cum vor arăta negocierile, dacă aceste negocieri vor exista, apoi vom privi către viitor și către opțiunile pe care le vom avea.