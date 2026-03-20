Analiză Românii se tem de ziua de mâine pe măsură ce se apropie de pensionare. Cât vor primi cei care au avut toată viața salariul minim

Frica pentru ziua de mâine apare tot mai mult, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, o explicație putând fi pensia mult mai mică decât salariul. Datele statistice și ultimele sondaje arată că 28% dintre persoanele de peste 55 de ani resimt un puternic stres financiar.

Un sondaj privind siguranța financiară și impactul acesteia asupra românilor arată că persoanele cu vârste apropiate de cea a pensionării se tem de ziua de mâine, știind că pensia pe care o vor primi va fi mai mică decât salariul pe care îl încasează în prezent.

Temerea este cu atât mai justificată cu cât, în luna februarie, 1.342.578 de pensionari aveau venituri mai mici decât salariul minim net pe economie aflat în plată, jumătate dintre aceștia beneficiind de indemnizația socială pentru pensionari, în valoare de 1.281 de lei, pentru că pensia care li s-ar fi cuvenit ar fi fost mai mică de 1.000 de lei.

Per total, conform calculelor „Adevărul” numărul pensionarilor care în februarie au încasat mai puțin de 3.000 de lei se ridică la 2.019.532 persoane.

Cum se calculează pensia în România

În 2026, calculul pensiei în România se face după o formulă relativ clară, stabilită prin noua lege a pensiilor (Legea 360/2023), bazată pe ideea de puncte acumulate de-a lungul vieții.

Pensia lunară se calculează astfel:

Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

În 2026, valoarea punctului de referință (VPR) a rămas stabilită la 81 lei, așa cum a fost stabilită și în anii 2024–2025, indexarea cu rata inflației, care se face de obicei în ianuarie a fiecărui an, fiind suspendată temporar.

Cum se obțin punctele

Numărul total de puncte este suma mai multor componente: puncte de contributivitate (cele mai importante) se calculează în funcție de salariul viitorului pensionar raportat la salariul mediu pe economie.

Spre exemplu, românii care au un salariu egal cu salariul mediu pe economie vor primi echivalentului unui punct pe an, dacă salariul încasat este mai mare decât salariul mediu pe economie urmând să primească peste un punct pe an.

Pentru un angajat plătit cu salariul minim pe economie, numărul de puncte de pensie obținute într-un an depinde de raportul dintre salariul său brut și salariul mediu brut pe economie din acel an.

Astfel, punctaj lunar = salariul brut pe care acesta l-a încasat de împărțit la salariul mediu brut, punctajul anual fiind media punctajelor lunare.

Simulare de calcul

În cele ce urmează vom face o simulare de calcul, pornind de la ipoteza salariului minim brut aflat în plată, care este în prezent de 4.050 de lei (majorarea va fi operată la 1 iulie), și salariul mediu brut pe economie stabilit la 9.220 lei în luna ianuarie, potrivit datelor INS.

Astfel, punctajul este salariu brut / salariu mediu brut, adică 4.050 / 9.220, ceea ce înseamnă aproximativ 0,44 puncte/an.

Dacă viitorul pensionar a încasat în toți cei 35 de ani de vechime (stagiu complet de contributivitate) salariul minim pe economie, iar raportul dintre salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie este aproximativ cel de mai sus, adică ar fi obținut circa 0,44 puncte pe an, înseamnă că în cei 35 de ani de muncă ar fi cumulat 15,4 puncte.

Cum pensia se calculează înmulțind numărul de puncte strânse cu valoarea punctului de referință de 81 de lei, rezultă că pensia va fi de 1.247 lei, mai mică decât indemnizația socială de 1.281 lei.

Punctele de stabilitate mai cresc puțin pensia

Potrivit noii legi a pensiilor, la calculul pensiei se socotesc și punctele de stabilitate, care se acordă pentru cei care au muncit peste 25 de ani.

Acestea se acordă astfel:

între 25–30 ani: +0,5 puncte/an

între 30–35 ani: +0,75 puncte/an

Pentru 35 ani de muncă, punctele de stabilitate cumulate sunt de 2,5 puncte pentru perioada 25 - 30 de ani, pus alte 3,75 puncte pentru perioada 30 - 35 de ani, rezultând 6,25 de puncte de pensie suplimentare celor vazate pe contributivitate.

Așadar, dacă la numărul de puncte calculate pentru salariul minim pe economie de 15,4 puncte adăugăm încă 6,25 puncte de stabilitate rezultă 21,65 de puncte de pensie, care înmulțite cu 81 de lei (valoarea punctului de referință) înseamnă 1.755 lei/lună.

Raportat la salariul minim net, care este astăzi 2.574 lei, inclusiv facilitățile fiscale curente, pensia după 35 de ani de muncă, bazată pe salariul minim pe economie, este mult mai mică, ceea ce ar putea justifica teama angajaților aflați în prag de pensionare că nu vor avea cu ce să-și ducă traiul la bătrânețe.

Concret, pe măsură ce salariul mediu crește mai repede decât salariul minim, punctajul anual scade, deci și pensia viitoare devine mai mică.

Pe de altă parte, cu cât ai salarii mai mari și lucrezi mai mulți ani, cu atât ai mai multe puncte și implicit o pensie mai mare.

28% dintre angajații aflați în prag de pensionare se tem de ziua de mâine

Un studiu recent realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea XTB România arată că sentimentul de siguranță financiară scade odată cu înaintarea în vârstă: de la 51% în rândul tinerilor de 18–24 de ani la doar 30% în cazul celor de peste 45 de ani.

Acest sentiment de stabilitate financiară atinge cel mai scăzut nivel în segmentul de vârstă 55+ (28%), ceea ce înseamnă că cei care se apropie de pensionare se tem pentru viitorul lor financiar.

În ceea ce privește analiza pe gen, datele arată că bărbații declară într-o proporție mai mare că se simt încrezători din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni (44%), comparativ cu femeile (30%).

Legat de venituri, 38% dintre participanții la acest sondaj au indicat un venit lunar cuprins între 5.001 și 10.000 de lei, 30% sub 5.000 de lei, iar 27% peste 10.000 de lei. Un procent de 5% dintre respondenți nu au furnizat informații privind venitul.