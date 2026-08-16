O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, dinspre Republica Moldova, în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar aeronavele de luptă aflate în misiune au intervenit. Ținta aeriană a fost doborâtă de un avion F-18 spaniol, în apropiere de Galați.

UPDATE 6.20 Radu Miruță: Dronă doborâtă în județul Galați după ce a intrat în spațiul aerian al României

Ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, a anunțat că ținta aeriană a fost detectată la ora 04:44, în momentul în care a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

Două avioane de vânătoare F-18 spaniole, care se aflau deja în aer, au primit aprobarea pentru angajarea țintei. La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată.

„Felicitări piloților spanioli și militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că reacția rapidă și cooperarea cu aliații reprezintă elemente esențiale pentru securitatea României.

„Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a mai afirmat Miruță.

Alertă aeriană în județul Galați

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere au detectat pătrunderea țintei la ora 04.44, la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați. O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare”, a anunțat MApN.

După primirea aprobării de angajare, aeronava spaniolă a deschis focul, iar drona a fost doborâtă la ora 05.01.

Resturile dronei, căutate între Băleni și Cudalbi

„Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată”, a transmis MApN.

Locuitorii au primis mesaje RO-Alert

Autoritățile verifică zona pentru identificarea exactă a resturilor și stabilirea circumstanțelor incidentului.

Alerta aeriană transmisă pentru județul Galați a fost menținută timp de aproximativ 36 de minute după doborârea dronei, fiind ridicată la ora 05.20.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că situația este monitorizată permanent, iar structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la astfel de incidente.

MApN a anunțat că va reveni cu detalii pe măsură ce informațiile vor fi confirmate.