O dronă a trecut neautorizat prin Republica Moldova. Aparatul a revenit spre Ucraina după un minut

Un aparat de zbor similar unei drone Gheran-3 (Shahed-238) a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Acesta a intrat în spațiul aerian moldovean dinspre Ucraina și a părăsit teritoriul Republicii Moldova după aproximativ un minut.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova, aparatul de zbor a fost detectat la ora 23:41, în timp ce se deplasa din direcția localității Stepanivka, regiunea Odesa. Acesta a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Priozerna, transmite Moldpres, citată de Agerpres.

Un minut mai târziu, la ora 23:42, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian moldovean, îndreptându-se spre nord, în direcția localității Stepanivka din Ucraina. Caracteristicile aparatului sunt similare celor ale unei drone Gheran-3 (Shahed-238), au stabilit autoritățile de la Chișinău.

Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa în cursul nopții. Republica Moldova a condamnat în repetate rânduri survolarea neautorizată a teritoriului său de către drone implicate în atacurile din Ucraina.

Fragmente de dronă găsite după o explozie în raionul Ștefan Vodă

Incidentul de marți vine după ce, duminică după-amiază, o explozie puternică s-a produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație, iar la fața locului au fost descoperite fragmente ale unei drone de luptă.

Incidentul a stârnit îngrijorări la Chișinău și București. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul căreia au fost discutate consecințele exploziei.

„Am împărtășit îngrijorările legate de consecințele exploziei dronei în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Războiul injust al Federației Ruse la adresa Ucrainei generează acțiuni agresive care pun tot mai des în pericol cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis ambasadorul României în R. Moldova, într-o postare pe Facebook.