Exclusiv Relațiile României cu China încotro? Analiză la rece, dincolo de emoția provocată de fotografiile cu Năstase și Dăncilă din Beijing

Dincolo de emoțiile provocate de participarea unor foști demnitari români la parada militară de la Beijing, „Adevărul” a întrebat trei analiști de top cum ar trebui să fie relația României cu una dintre cele mai importante puteri a lumii – China.

Scandalul provocat de apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing, unde au fost fotografiați alături de liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, a produs reacții aprinse atât în mediile politice, cât și în societate.

În discuție a intervenit ministrul de Externe, Oana Țoiu, care a transmis faptul că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Președintele Nicușor Dan a negat că imaginea statului ar putea fi afectată de prezența foștilor miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la evenimentele organizate de China cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial: „sunt două persoane fizice în libertate, care nu au acționat în numele statului român”.

Dincolo de prezența foștilor deminari în China și de emoția creată de acest aspect, „Adevărul” a discutat, la rece, cu trei analiști de politică externă de top – Iulia Joja, Ștefan Popescu și Iulian Fota – despre cum ar trebui să fie relațiile dintre România și China.

Fota: „China este în continuare o țară prietenă cu Româna”

Întrebat despre cum ar trebuie să fie relații dintre China și România, Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe politică externă, a susținut: „Eu rămân în continuare la opinia mea conform căreia China este în continuare o țară prietenă României și așa ar trebuit să rămână relațiile, de prietenie. Când vom avea argumente, cazuistică, fapte, date clare că China nu ne mai este prietenă, le judecăm atunci. Până una-alta, eu nu le am. Cine le are să le prezinte. Eu rămân la părerea mea: China este o țară prietenă României și bine ar fi să dezvoltăm în continuare relații de prietenie”.

Întrebat cum ar trebui să gestioneze o țară mică, precum România, relațiile cu o putere mare, Fota a arătat: „profesionist, politicos și respectând statutul țării respective. Lumea se uită la Trump că i-a pus covorul roșu lui Putin, dar americanii i-au pus covorul roșu și lui Nikita Hrușciov. Erau neprofesioniști americanii când i-au pus covorul roșu lui Nikita Hrușciov? Uneori respectul merge dincolo de statutul de mare putere. România nu era mare putere și i-au pus covorul roșu lui Nicolae Ceaușescu atunci când s-a dus la Londra, în vizită la Casa Regală. Erau neprofesioniști? Evident că nu! Așa se face politica. Are niște reguli, sunt niște standarde, sunt niște reguli de protocol și astea se aplică.”

Fota arată, în concluzie, că China e o țară prietenă a României, așa cum arată documentele oficiale ale statului român, și relația de prietenie trebuie continuată.

Ștefan Popescu: „este nevoie de mai multă prudență, de mai multa înțelepciune în relația cu China”

Ștefan Popescu, analist de politică externă, este de părere că în relațiile României cu China e nevoie de mai multă prudență și înțelepciune.

„În primul rând, relațiile internaționale nu au o logică binară, în alb și negru. Fotografia care ne-a impresionat cel mai mult cu liderii țărilor emergente, din care mulți lideri autoritari, nu conturează o lume monolitică. Există rivalități strategice între China și India, între Rusia și Azerbaidjan, între Pakistan și India, pentru a da numai câteva exemple. În același timp, în faimoasa fotografie, se afla și un partener strategic al lumii occidentale. Este vorba de președintele Aliev al Azerbaidjanului, o țară care joacă un rol esențial în strategia Uniunii Europene de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie și o țară care are un parteneriat, putem să-i spunem chiar strategic, cu Israelul”, a susținut specialistul.

Președintele Aliev a sosit la Beijing după ce, în urmă cu câteva zile, activele companiei Socar (compania petrolieră a statului Azerbaidjan) au fost bombardate de Federația Rusă. „Și cu toate acestea, a știut să separe lucrurile”, a subliniat Popescu.

Analistul atrage agenția asupra declarațiilor ministrului de externe român Oana Țoiu:

„China este o țară a codurilor, a nuanțelor. Este o țara asiatică care are o memorie a timpului lung al istoriei, astfel încât declarații stridente precum declarația doamnei Oana Țoiu, ar fi trebuit să țină seama de acest aspect. China nu uită. În relațiile internaționale care se schimbă cu o mare rapiditate, în care alianțele capătă forma mai degrabă al unor alinieri punctuale, în care China este chemată chiar de parteneri occidentali de a se implica în subiecte privind securitatea europeană, căci nu se poate să nu fi remarcat declarațiile președintelui Emmanuel Macron de fiecare dată când merge în China, când îl primește pe președintele Xi la Paris sau când are, și a avut și în acest an, convorbiri telefonice cu liderul chinez, atunci când vorbește de Ucraina, solicită implicarea Chinei. Deci, prin urmare, este nevoie de mai multă prudență, de mai multă înțelepciune.”

„China nu poate fi redusă doar la Partidul Comunist care o guvernează”

El susține că nu putem reduce China doar la Partidul Comunist care o guvernează. „China nu poate fi redusă la parteneriatul strategic pe care îl are cu Federația Rusă, nu poate fi redusă la practicile sale industriale și comerciale. China, rival sistemic al Uniunii Europene, este totuși un partener de dialog și cooperare pe o seamă de subiecte transversale, cum este combaterea încălzirii globale, spațiul extraatmosferic, unde are o prezență tot mai activă, Africa, unde de asemenea are o prezență tot mai activă, Orientul Mijlociu. Există de altfel și o declarație comună privind Orientul Mijlociu a președinților Emmanuel Macron și Xi Jinping dată în aprilie 2023, când a avut loc ultima vizită oficială în Orientul Mihlociu a președintelui Franței. Prin urmare, când facem anumite declarații, ar trebui să ne întrebăm dacă facem cu adevărat un serviciu României sau un deserviciu.”

Analistul de politică internațională este de părere că nici „Sfântul Scaun, care are o diplomație bazată pe ceea ce Bismarck numea realpolitik, nu se plasează pe poziții atât de moralizatoare precum ne plasăm noi în România”.

Iulia Joja: „E nevoie de o evaluare a relației dintre România și China”

Experta în securitate Iulia Joja, cadru didactic în SUA, la Universitatea Georgetown din Washington, și cercetătoare la Middle East Institute, este de părere că la București este nevoie de o evaluare și o discuție publică asupra costurilor și beneficiilor relației dintre România și China:

„Haideți să ne uităm la România actuală, și la China actuală și să ne uităm în urmă cu 10-15 ani. Ce a câștigat și ce poate câștiga România din relația cu China? Am fost în formatul 16 plus 1 cu China, care s-a tot schimbat, din care România nu s-a ales cu mai nimic. Nu are motive să ia împrumuturi financiare sau ajutor economic din China, deoarece suntem în Uniunea Europeană și avem acces la Fondul Monetar Internațional, la Banca Mondială, la Uniunea Europeană, deci din punct de vedere economic nu este de interes.”

În ceea ce privește economia UE, există un deficit important în favoarea Chinei în relația comercială. „În timpul acesta, China duce operațiuni de influență în Europa și vă reamintesc că au fost dați afară inclusiv șefi de institute culturale chineze pentru spionaj la Bruxelles. China nu este un stat democratic și interesele Chinei în Europa nu se suprapun cu interesele Europei.”

În ceea ce privește relația bilaterală româno-chineză, spune Joja, „avem problema cu 5G și Huawei, faptul că China încearcă să penetreze informațiile din România și nu numai. Și în ultimele luni, avem o chestiune care este complet nediscutată, avem anularea alegerilor din motive de interferență electorală și din ce știm, această interferența electorală nu ar fi fost posibilă fără China. Lucru despre care nu se discută.”

Joja admite că documentele desecretizate despre alegerile din România vorbesc „despre state precum Rusia”, dar susține că nu avem certitudinea dacă a fost sau nu și China implicată. „Lăsăm asta deoparte, dar zecile de mii de conturi false care au avut un comportament împotriva legislației electorale a României și împotrivă a reglementărilor comunitare adoptate de către TikTok însuși au fost active pe o rețea socială ce aparține unei companii chinezești. Conform legislației Chinei, toate informațiile private, dacă eu am cont pe TikTok în România, cont românesc pe TikTok-ul din România, compania TikTok are obligația să livreze informațiile statului și partidului comunist chinez. Acesta este un aspect extrem de problematic și din nou fără TikTok interferența electorală în România nu ar fi fost posibilă”. În plus, experta susține că Rusia folosește produse din China la fabricarea de armament pe care-l folosește împotriva Ucrainei.

Joja concluzionează că în ciuda acestei problematici lipsește o analiză în spațiul românesc asupra relației bilaterale dintre România și China.