Iulian Fota, fost consilier prezidențial, despre scandalul Beijing: „China nu e Rusia. În politica externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”

Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe politică externă, a intervenit în scandalul generat de participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing, criticând reacțiile „isterice” și neprofesioniste ale Ministerului de Externe.

Scandalul diplomatic provocat de apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing, unde au fost fotografiați alături de liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, continuă să producă reacții. După ce ministra de Externe, Oana Țoiu, a criticat public prezența acestora, președintele Nicușor Dan a temperat discuțiile, iar Iulian Fota, profesor la Academia SRI și fost consilier prezidențial pe politică externă, a transmis o serie de mesaje tranșante pe pagina sa de Facebook.

„China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijing-ul nu amenință România.

Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România.

În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici” a fost prima postare pe această temă a fostului consilier prezidențial.

Iulian Fota este de părere că ministrul Oana Țoiu a umilit gratuit o mare putere

„Marile puteri, indiferent că ne plac sau nu, democratice sau nedemocratice, trebuie tratate profesionist, politicos, chiar cu respect. Respectul datorat statutului pe care îl au. Inclusiv Rusia trebuie tratată așa. Covorul roșu din Alaska nu a fost o acceptare a politicii greșite a președintelui Putin, ci o recunoaștere a statutului de mare putere.

Nu există formă mai gravă de neprofesionalism diplomatic decât umilirea gratuită a unei mari puteri. Mai ales a uneia care ți-a fost prietenă până acum” a scris profesorul de la SRI pe pagina sa de Facebook.

Expertul în politică externă o acuză pe șefa diplomației române de „isterie” și „ acută lipsă de profesionalism”

„Un fost demnitar, care a contribuit în trecut la dezvoltarea relațiilor cu o țară prietenă, într-un moment jubiliar, important pentru poporul respectiv, onorează invitația primită, de a participa la ceremoniile dedicate acelui moment. Cu ce a gresit? (...) Simplu fapt că s-a stat sub același acoperiș a fost transformat într-o asociere geopolitică, chiar un complot.

Poate că ambasada Chinei nu ar fi reacționat (gest ce arată iritare) dacă, în tot acest vârtej de dezinformare, nu interveneau, total nejustificat, importanți membri ai guvernului. Noroc cu președintele că a calmat discuția, subliniind din nou caracterul privat al vizitei. Dar răul e făcut. Azi dimineață relațiile cu China erau bune, prietenești. Rămâne să vedem feedback-ul la acest amestec de isterie și acuta lipsă de profesionalism. Se dovedește odată în plus că nu mai avem nevoie de dușmani. Ne facem singuri suficient rău” a precizat într-o ultimă postare, Iulian Fota.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

Ministerul Afacerilor Externe a transmis faptul că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, făcând referire la foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. Cei doi au fost prezenți la parada militară de la Beijing și au fost surprinși în fotografia de grup alături de președintele chinez Xi Jinping, Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

