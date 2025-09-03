Nicușor Dan, despre participarea foștilor premieri la parada de la Beijing, alături de Putin și Kim Jong Un: „Sunt două persoane fizice în libertate”

Președintele Nicușor Dan a negat că imaginea statului ar putea fi afectată de prezența foștilor miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la evenimentele organizate de China cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi au apărut în fotografiile oficiale alături de dictatorii lumii Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști miercuri, 3 septembrie, în cadrul unei vizite la centrala de la Cernavodă, dacă consideră că prezența foștilor miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, afectează imaginea României.

Șeful statului a negat că imaginea statului ar putea fi afectată, argumentând că cei doi foști șefi de guvern „sunt două persoane fizice în libertate, care nu au acționat în numele statului român”.

Președintele a făcut precizări cu privire la mai multe subiecte de pe agenda publică: „Ținând cont că sunt patru partide și un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul acesta. Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot să vă spun: în momentul acesta coaliția funcționează și merge înainte”.

Referitor la o eventuală nouă creștere de TVA, președintele a precizat că nu există o discuție în acest sens. O majorare este însă discutată în domeniul Horeca.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, poză alături de Vladimir Putin

Cei doi foști premieri au participat la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei. Adrian Năstase a dezvăluit faptul că a fost invitat la eveniment în calitate de fost demnitar.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Război Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o recepție oferită de liderii chinezi”, a dezvăluit Adrian Năstase pe blogul său.

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.