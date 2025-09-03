search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză România, în spatele Chinei și Rusiei la o paradă militară care marchează „o amenințare pentru lumea occidentală”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing, alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, a generat controverse în România. Analiștii susțin că prezența lor în capitala Chinei transmite un mesaj contradictoriu în politica românească, în contextul în care evenimentul a fost un gest de reafirmare a prieteniei dintre statele cu regimuri autoritariste. 

Cei doi au apărut în fotografia oficială în spatele dictatorilor lumii FOTO EPA EFE
Cei doi au apărut în fotografia oficială în spatele dictatorilor lumii FOTO EPA EFE

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au mers la Beijing, la parada militară organizată pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi au apărut inclusiv în fotografiile oficiale alături de dictatorii lumii Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping, fiind poziționați chiar în spatele acestora. 

„Sigur că trebuiau să se gândească înainte de a se afișa alături de președintele Rusiei. Trebuiau să se gândească de două ori. Cred că ce au vrut ei să arate este mai curând prietenia pe care o au față de China. Și e drept ca statului român are relații cu Republica Populară Chineză încă de la înființarea acesteia. (….)

Este vorba de doi premieri care au frustrările lor în legătură cu regimul democratic din România, care au avut experiențe de guvernare soldate cu un rezultat neplăcut pentru dânșii. Cred că asta îi face să se poziționeze diferit, apărând la evenimente alături de lideri ai lumii non-democratice. Sigur că acolo sunt de la dictator până la lider autoritar, deci o întreagă gamă. (…) Nu reprezintă pe nimeni, se reprezintă pe sine. E limpede că domnul Năstase a avut, câtă vreme a fost premier, a făcut o vizită în China, a avut relații probabil bune și își continuă acest demers început atunci în perioada cât era premierul României. Dar asta nu înseamnă că mai reprezintă guvernul astăzi”, subliniază fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu.

„E vorba de mesajul pe care îl dau pentru clasa politică de astăzi. Și este foarte posibil ca și în politica de astăzi să fie oameni cu un dublu discurs” – Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe

Cei doi dau un mesaj care poate poate avea o oarecare greutate, mai explică Adrian Cioroianu pentru „Adevărul”: „E vorba, cred, în cazul celor doi, de mesajul pe care ei îl dau pentru clasa politică de astăzi. Și este foarte posibil ca și în politica de astăzi să fie oameni cu un dublu discurs. Adică una să spună și alta să facă. E limpede că avem și în opoziția de astăzi persoane care nu sunt deloc partizane ale Uniunii Europene sau ale alianțelor României, care se războiesc cu vecinii, cum ar fi Republica Moldova sau Ucraina. Deci ei există și în politica de astăzi”.

Participarea la eveniment, o gafă 

Radu Carp, profesor în relații internaționale, punctează că participarea celor doi vine ca urmare a relațiilor pe care le-au dezvoltat cu China, însă este o gafă în contextul evenimentului actual, menit să transmit un mesaj Occidentului: „Mie mi se pare o gafă și faptul că au participat chiar și ca persoane fizice la o așa ceremonie care marchează, practic, revenirea Chinei în cercul marilor puteri și prietenia cu Rusia. Faptul că au răspuns la o invitație și faptul că au mai fost în China de atâtea ori nu e o problemă. Dar contextul era de așa natură încât marca o amenințare pentru lumea occidentală în ansamblul ei”, explică Radu Carp.

„Persoane cu orientări pro-ruse avem și le cunoaștem. Și unii chiar înregistrați cu toate bagajele la serviciile ruse. Știm foarte bine. Problema e că avem și agenți de influență ai Chinei. Asta e mai nou și mai grav, pentru că e greu de făcut o legătură”, mai punctează profesorul Radu Carp.

Tensiuni la București

Amintim că președintele Nicușor Dan s-a limitat la a spune că este vorba despre o vizită a două persoane fizice, care nu au acționat în numele statului român, iar ministrul de Externe Oana Țoiu a subliniat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor. (…) Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României”, arată reacția șefei MAE.

Premierul Ilie Bolojan a avut o reacție diferită. El este de părere că foștii demnitari trebuie să aibă libertatea de a participa la ce evenimentele la care doresc. „Nu angajează România, pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică”, a explicat Ilie Bolojan.

O altă reacție mai tranșantă a venit din partea șefului interimar al PSD, Sorin Grindeanu: „Eu, dacă aș fi fost în locul lor în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar este opțiunea personală, nu de partid, atât a domnului Năstase cât și a doamnei (n. r. – Viorica Dăncilă). Linia PSD o știți, e pro-europeană”, a spus acesta.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră
stirileprotv.ro
image
A căzut din picioare! Factură de INFARCT la energie electrică pentru o bucureșteancă: „De la 270 lei...”
gandul.ro
image
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
mediafax.ro
image
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii
fanatik.ro
image
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Facultăţile care au rămas cu zeci de locuri la buget neocupate
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Tragedie la Lisabona: trei morți și peste 20 de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat VIDEO
playtech.ro
image
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Ce vorbeau dictatorii Xi, Putin și Kim când credeau ca nu-i aude nimeni și microfoanele sunt oprite: “Există șansa de a trăi până la 150 de ani”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Ce faci dacă ai rămas fără asigurare de sănătate. Suma pe care trebuie să o scoți din buzunar
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
Memmo di Filippuccio Profane love scenes The spouses retired to bed Google Art Project webp
Nu vă țineți respirația: Sex, mirosuri și curățenie în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă