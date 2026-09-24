Doi soldați nord-coreeni capturați de Ucraina au ajuns la Seul. Cine a negociat transferul lor

Ucraina a transferat în Coreea de Sud doi soldați nord-coreeni luați prizonieri în regiunea Kursk, în Rusia, a anunțat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU.

Volodimir Zelenski, președinte Ucraina Foto: EPA EFE

„Recent, am trimis doi prizonieri de război nord-coreeni în Republica Coreea”, a declarat Zelenski, fără să ofere detalii despre procedura prin care cei doi au ajuns în Coreea de Sud.

Potrivit președintelui ucrainean, capturarea celor doi soldați nord-coreeni în viață nu a fost ușoară. Unul dintre ei ar fi încercat să se sinucidă în momentul în care și-a dat seama că urma să fie capturat.

Soldații nord-coreeni au fost capturați în regiunea Kursk

Cei doi militari au fost capturați de forțele ucrainene în regiunea Kursk, în ianuarie 2025. Ei au fost primii soldați nord-coreeni capturați în viață de la implicarea Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, începută în 2024, potrivit Reuters.

La momentul respectiv, Zelenski a declarat că Ucraina ar putea să îi predea liderului nord-coreean Kim Jong Un dacă acesta ar putea contribui la eliberarea unor cetățeni ucraineni aflați în captivitate în Rusia.

Organizațiile pentru drepturile omului au cerut însă ca militarii să fie transferați în Coreea de Sud, invocând riscul unor represalii în cazul repatrierii lor în Coreea de Nord. Presa sud-coreeană a relatat ulterior că cei doi soldați și-ar fi exprimat dorința de a rămâne în Coreea de Sud.

Ce s-a întâmplat cu soldații nord-coreeni după plecarea din Ucraina

Deputatul sud-coreean Yu Yong-weon a declarat joi că cei doi nord-coreeni au părăsit Ucraina în weekendul precedent și au tranzitat o țară terță înainte de a ajunge în Coreea de Sud, în urmă cu trei-patru zile, potrivit Yonhap.

„Cred că serviciile noastre de informații îi protejează”, a declarat parlamentarul, precizând că locul în care se află în prezent cei doi nu este cunoscut public.

Ministerul sud-coreean de Externe nu a confirmat informația, explicând că protejarea siguranței soldaților și a familiilor acestora împiedică oferirea unor detalii. Ministerul Unificării din Coreea de Sud nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

În luna iunie, Coreea de Sud a anunțat că este pregătită să accepte toți prizonierii de război nord-coreeni care au luptat pentru Rusia și care se opun repatrierii în Rusia sau Coreea de Nord.

Zelenski acuză Coreea de Nord că își trimite militarii în războiul Rusiei

În discursul de la ONU, Zelenski a criticat și implicarea Coreei de Nord în războiul împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean a susținut că Phenianul și-a trimis militarii să lupte pentru Rusia în schimbul unor beneficii, afirmând că liderul nord-coreean Kim Jong Un își folosește soldații drept „monedă”.

Potrivit estimărilor ucrainene și sud-coreene, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000-15.000 de militari în Rusia începând din 2024. Cei mai mulți au fost desfășurați în regiunea Kursk, unde au sprijinit forțele ruse în respingerea incursiunii ucrainene.

Phenianul ar fi furnizat, de asemenea, Rusiei milioane de obuze de artilerie și mortiere, rachete balistice, sisteme de artilerie cu rază lungă de acțiune și sisteme de lansatoare multiple de rachete, potrivit evaluărilor ucrainene și unor analize independente.