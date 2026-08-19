Rusia și Ucraina au realizat un nou schimb de prizonieri. Zelenski: „Printre cei eliberați se numără militari care au apărat Ucraina la Mariupol”

Rusia și Ucraina au realizat miercuri, 19 august, un nou schimb de prizonieri de război, câte 103 de fiecare parte.

„O sută trei de militari ruşi au fost repatriaţi. La schimb au fost predaţi 103 prizonieri de război din forţele armate ucrainene”, a declarat Ministerul rus al Apărării, potrivit Agerpres.

Instituția adaugă că militarii ruși se află în prezent în Belarus unde primesc tratament „medicale şi psihologic”, după care vor fi transferați în Rusia. Ministerul a subliniat că Emiratele Arabe Unite (EAU), la fel ca în schimburile anterioare, a mediat discuțiile.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis pe X că militarii, întorși din „captivitatea rusă”, sunt membri ai Forțelor Armate, ai Serviciului de Grăniceri și ai Gărzii Naționale.

„Printre cei eliberați se numără militari care au apărat Ucraina la Mariupol și în zonele Donețk, Luhansk, Harkov, Zaporojie, Herson, Dnipro și Sumî.

Le mulțumesc tuturor militarilor noștri care contribuie la formarea «fondului de schimb» al Ucrainei și care, prin curajul lor, fac posibilă aducerea ucrainenilor acasă. Sunt recunoscător echipei care lucrează în fiecare zi pentru a asigura eliberarea oamenilor noștri.

Ne amintim de fiecare bărbat și de fiecare femeie care se află încă în captivitate. Facem tot posibilul pentru a-i aduce pe toți oamenii noștri acasă.”

La începutul lunii iunie, autoritățile au anunțat eliberarea a 307 militari ucraineni, iar în luna mai alți 205 prizonieri au fost repatriați în urma unor schimburi cu Rusia.

Potrivit Kievului, peste 15.000 de civili ucraineni sunt reţinuţi în închisorile ruseşti. În februarie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aproximativ 7.000 de militari ucraineni sunt de asemenea ţinuţi captivi, adaugă Agerpres.