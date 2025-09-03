search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Xi Jinping, declarații infatuate la parada militară de la Beijing: „China este de neoprit”

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că China este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, scrie AFP.

Președintele Chinei, Xi Jinping FOTO: Shutterstock
„Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranță”, a afirmat el.

„Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare", a adăugat Xi, scrie Agerpres.

Preşedintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au asistat împreună miercuri, într-o imagine istorică, la o paradă uriaşă la Beijing, care a fost considerată o demonstraţie de forţă militară şi diplomatică.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns sarcastic acuzând China, Rusia şi Coreea de Nord de "conspiraţie" împotriva Statelor Unite.

Cei trei lideri, cu Xi în centru, au privit unul lângă altul, de la balconul Pieţei Tiananmen, parada gigant organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial acum 80 de ani.

Au văzut coregrafia impecabilă a soldaţilor care mărşăluiau la pas sub steaguri, o paradă de rachete capabile să transporte focoase nucleare, drone şi tancuri şi evoluţiile a zeci de avioane şi elicoptere care desenau numărul 80 pe cerul uşor acoperit.

O imagine a trioului fără precedent a fost surprinsă doar pentru câteva secunde de televiziunea de stat, înainte de a trece la o altă imagine. Presa străină a fost ţinută la distanţă, comentează AFP.

Televiziunea de stat, însă, a arătat sosirea lui Kim şi a lui Putin, împreună cu cei aproximativ douăzeci de lideri străini invitaţi. Xi a dat mâna cu Putin, apoi cu Kim şi cu ceilalţi invitaţi. Ulterior, schimbând amabilităţi, Xi, flancat de cei doi invitaţi de marcă ai săi, a condus grupul în Piaţa Tiananmen, unde au început prin a saluta veteranii de război, unii dintre ei centenari, purtând uniforme şi medalii.

Mii de participanţi au cântat cântece patriotice în imensa piaţă împodobită cu steaguri roşii. Xi, stând în maşina sa decapotabilă care circula pe Bulevardul Păcii Eterne, a trecut în revistă trupele în timp ce le răspundea prin salutul marţial.

Într-o perioadă de tensiuni geopolitice şi război comercial, el a avertizat că "umanitatea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare". Xi a cerut prevenirea repetării "tragediilor istorice", cum ar fi cea care a văzut milioane de chinezi murind în faţa trupelor japoneze în urmă cu mai bine de 80 de ani.

El a evitat orice referire explicită la Statele Unite sau la subiecte de dispută, cum ar fi Taiwanul sau tarifele vamale.

Niciun lider occidental proeminent nu a fost prezent.

Prezenţa lui Kim Jong Un alături de cei doi vecini puternici ai săi a fost o premieră.

De când a ajuns la putere la sfârşitul anului 2011, liderul nord-coreean, care restricţionează călătoriile în afara ţării sale izolate, supusă unor sancţiuni occidentale severe, nu a mai apărut la o astfel de adunare de lideri străini.

"Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor al Chinei să aibă o zi minunată de sărbătoare", a scris preşedintele SUA, Donald Trump, pe reţeaua sa de socializare Truth.

"Vă rog să transmiteţi cele mai calde urări lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii", a adăugat el.

Ziua a marcat punctul culminant al unei perioade în care China a găzduit, de asemenea, luni, un summit regional ce a reunit liderii a aproximativ douăzeci de ţări eurasiatice.

În ciuda presiunilor SUA, China demonstrează că "are puterea de a aduce oamenii împreună şi influenţa politică pentru a-i reuni pe Putin şi Kim", a declarat Lam Peng Er, cercetător la Universitatea Naţională din Singapore.

"Xi Jinping arată restului lumii că Kim Jong Un este bucuros să se întâlnească cu el, în timp ce este reticent să se întâlnească din nou cu preşedintele Trump şi cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung", a adăugat el.

China s-a opus tarifelor impuse produselor sale de către Statele Unite după revenirea lui Trump la Casa Albă. Putin nu a dat niciun semn în China că ar ceda presiunilor lui Trump de a opri luptele din Ucraina, în ciuda întâlnirii celor doi preşedinţi pe 15 august în Alaska.

În China de duminică, Putin şi-a afişat înţelegerea cu Xi.

În ceea ce priveşte Coreea de Nord, cele trei întâlniri pe care Trump le-a avut cu Kim în 2018 şi 2019, în timpul primului său mandat, pentru a reduce ameninţarea nucleară nord-coreeană au eşuat, de asemenea.

Kim nu a mai ieşit din ţară de la o călătorie în Rusia în septembrie 2023.

Venind la Beijing, el "demonstrează nord-coreenilor şi lumii că are prieteni puternici ruşi şi chinezi care îl tratează cu respect", spune expertul Lam Peng Er.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, o viziune pentru o nouă ordine globală de securitate și economie, menită să contracareze influența Statelor Unite.

Evenimentul reunește peste 20 de lideri mondiali. Oficialii chinezi au descris summitul SCO ca fiind cel mai mare de până acum.

