Marți, 2 Septembrie 2025
Vladimir Putin, declarații uimitoare la întâlnirea cu premierul Slovac Robert Fico: „Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE"

Putin afirmă că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trage o linie în ceea ce privește NATO, în cadrul întâlnirii cu Fico, premierul Slovaciei, la Beijing.

Fico și Putin, în China
Fico și Putin, în China

Vladimir Putin, președintele Rusiei, s-a întâlnit cu Robert Fico,  premierul Slovaciei, la Beijing, cei doi făcând scurte declarații presei.

Putin a afirmat că Moscova nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și a respins acuzațiile potrivit cărora Moscova ar avea intenția de a ataca Europa, scrie The Guardian.

El a susținut, în comentariile raportate de Reuters, că odată cu extinderea NATO spre est, alianța dorea să absoarbă întregul spațiu post-sovietic, iar Rusia trebuia pur și simplu să-și apere interesele. El a repetat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO ar fi fost inacceptabilă pentru Rusia.

Fico este singurul lider dintr-un stat membru al UE prezent în capitala Chinei, la summitul SCO.

Robert Fico a declarat că, după discuțiile cu Putin și întoarcerea în Slovacia, se va întâlni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În lume

