search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video China își scoate la paradă „super-laserul” de apărare aeriană. Avertisment pentru Occident?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

China se pregătește să prezinte un nou sistem de armament, descris de presa de stat drept „cel mai puternic sistem laser de apărare aeriană din lume”, în cadrul unei parade militare de amploare ce va avea loc mâine la Beijing, cu ocazia marcării a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Super-laserul, acoperit cu prelată/FOTO;X
Super-laserul, acoperit cu prelată/FOTO;X

Evenimentul este organizat în prezența mai multor lideri internaționali, printre care președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong-un. Demonstrația militară vine într-un moment de realinieri geopolitice și tensiuni crescute între marile puteri ale lumii.

Un nou tip de armament, acoperit de mister

În timpul repetițiilor din capitala chineză, sistemul de armament a fost observat montat pe un camion cu opt roți, acoperit cu o prelată verde. Potrivit presei chineze, odată ce prelata va fi înlăturată, China va dezvălui lumii un proiect militar ținut până acum secret. Informațiile rămân însă neconfirmate din surse independente, iar analiștii occidentali privesc cu prudență aceste declarații.

Sistemul, despre care se presupune că ar fi modelul OW5-A10, ar avea o putere de 10kW și ar fi destinat interceptării roiurilor de drone. Relatările provin inclusiv din surse apropiate armatei chineze, precum contul de pe rețeaua socială X, „Zhao DaShuai”, care susține că ar fi vorba de „cel mai puternic sistem de apărare aeriană cu laser din lume”.

Tendințe în evoluția înzestrării armatei chineze

Parada militară se va desfășura pe Bulevardul Păcii Eterne din Beijing și va include și alte echipamente militare moderne: patru noi rachete anti-navă din clasa „eagle attack”, drone subacvatice, rachete hipersonice și sisteme nucleare mobile. Toate echipamentele, potrivit oficialilor chinezi, sunt produse în întregime pe plan intern și se află deja în dotarea activă a armatei.

Paradele anterioare oferă indicii despre direcțiile strategice ale Chinei: în 2015 accentul a fost pus pe rachete capabile să lovească teritoriul SUA, iar în 2019, pe dronele de atac, inclusiv modelul GJ-11, prezentat în premieră.

Context geopolitic și mesaje simbolice

În paralel cu desfășurarea de forță militară, liderul chinez Xi Jinping a găzduit, în unul dintre cele mai aglomerate porturi comerciale ale țării, un summit regional care a reunit lideri din Asia și Orientul Mijlociu. Întreaga săptămână este marcată de o combinație atent calibrată de diplomație și demonstrații de putere militară.

Citește și: Dovadă a implicării Chinei în războiul din Ucraina. Imagini dintr-o fabrică de componente pentru armament, descoperite în interiorul unei dronei rusești

Prin prezența unor lideri precum Putin, Kim Jong-un și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, Xi Jinping transmite un mesaj politic clar: China este pregătită să joace un rol central într-o eventuală reconfigurare a ordinii internaționale, într-un mod care nu se aliniază automat regulilor promovate de Occident.

Pentru unii analiști occidentali, prezența simultană a liderilor din China, Rusia, Coreea de Nord și Iran – state adesea criticate de guvernele occidentale – reprezintă un semnal al consolidării unui potențial „pol anti-occidental”. Totuși, până acum nu există dovezi clare privind o coordonare militară directă între aceste state.

Reacții și interpretări

Rob Peters, cercetător senior la Heritage Foundation, a declarat că analiștii americani vor urmări cu atenție evenimentul pentru a evalua dacă tehnologia prezentată este autentică sau doar o demonstrație de imagine. „China arată adesea tehnologii avansate, dar trebuie să ne păstrăm o doză de scepticism cu privire la cât de eficient sunt acestea în realitate”, a spus el.

Song Zhongping, analist militar și fost instructor al Armatei Populare de Eliberare, a explicat că tensiunile din strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud justifică eforturile Chinei de a-și consolida capacitățile anti-navă și anti-portavion, în special pentru a contracara potențiale intervenții americane.

China, ca „alternativă credibilă”

În discursurile sale din cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), Xi Jinping a reiterat apelul la respingerea „mentalității de Război Rece” și a politicilor de „confruntare și intimidare”. El a pledat pentru reformarea sistemului internațional și pentru o lume multipolară, în care „regulile făcute de câteva state să nu fie impuse altora”.

Citește și: În timp ce China vrea să limiteze munca în exces, angajații vor să lucreze suplimentar, ca soluție de supraviețuire

Mesajul este susținut de imagini de apropiere personală între Xi, Putin și Narendra Modi, premierul Indiei – o țară curtată intens de Occident pentru a echilibra influența Chinei în Asia. În contextul în care SUA au impus recent tarife de până la 50% pentru exporturile indiene, apropierea de Beijing poate deveni o opțiune strategică mai atractivă pentru New Delhi.

Chiar și pentru statele din Asia de Sud-Est, unde există preocupări legate de ambițiile teritoriale ale Chinei, contextul global actual creează spațiu pentru reevaluarea alianțelor.

O provocare directă la adresa ordinii occidentale?

Prin această săptămână de diplomație și demonstrații militare, Xi Jinping încearcă să transmită imaginea unei Chine stabile, cu viziune și capacitate de conducere globală. Potrivit unor analiști, paradele și reuniunile organizate de Beijing servesc ca platformă pentru promovarea unei alternative la modelul internațional condus de Statele Unite.

„China nu își cere scuze pentru dorința de a reforma ordinea postbelică, pe care o consideră dominată de interesele occidentale”, afirmă Tong Zhao, cercetător la Carnegie Endowment for International Peace.

Prezența liderilor „axați pe rezistență la regulile occidentale” într-un astfel de eveniment nu este întâmplătoare, spun experții. Prin această orchestrare simbolică, Xi Jinping caută să sublinieze legitimitatea viziunii chineze asupra lumii – una care nu se supune automat regulilor Washingtonului.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
stirileprotv.ro
image
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
mediafax.ro
image
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Românii care trimit bani acasă, urmăriţi de Fiscul italian. Recomandări pentru evitarea problemelor cu legea
playtech.ro
image
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Armata obligatorie revine! Situația actuală
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Tarta cu struguri Sursa foto shutterstock 2453127943 jpg
Tarta cu struguri îţi îndulceşte începutul de toamnă
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă