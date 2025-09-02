Video Kim Jong-un a sosit la Beijing împreună cu fiica sa, posibila lui succesoare

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns în capitala Chinei, Beijing, însoţit de fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a lua parte la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China.

Parada „Zilei Victoriei”, programată miercuri, îl va aduce alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi alţi lideri mondiali, potrivit BBC.

Fotografiile îl arată pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, alături de fiica sa. Agenţia de spionaj sud-coreeană a afirmat anterior că aceasta este „cea mai probabilă” succesoare a liderului nord-coreean.

Xi găzduieşte parada pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Kim a trecut marţi graniţa în China, la bordul trenului său, despre care se spune că include un restaurant ce serveşte vinuri franţuzeşti rafinate şi preparate precum homar proaspăt. El a plecat din Phenian luni, dar protecţia masivă de care beneficiază trenul face ca acesta să circule foarte încet.

Fiica liderului nord-coreean a apărut frecvent în public alături de tatăl său de când şi-a făcut debutul în noiembrie 2022. Totuşi, informaţiile despre ea sunt extrem de limitate.

Există relatări contradictorii privind vârsta ei. În 2023, Serviciul Naţional de Informaţii al Coreei de Sud (NIS) a afirmat că ar avea în jur de 10 ani.

Parada din China are loc într-un moment semnificativ pentru Xi, care caută să afirme puterea economică şi diplomatică a Beijingului pe scena internaţională.

Pe măsură ce tarifele impuse de Donald Trump au destabilizat ordinea comerţului global, Xi a încercat să proiecteze imaginea Chinei ca partener comercial stabil.

Parada de la Beijing reprezintă o ocazie pentru Xi de a demonstra capacitatea în creştere a ţării sale de a rivaliza cu SUA în cazul unui conflict.

Evenimentul, cu o durată de 70 de minute, va include probabil cele mai noi arme chineze, sute de aeronave, tancuri şi sisteme anti-dronă – prima dată când noua structură de forţe a armatei va fi prezentată integral într-o paradă.

Xi va sta umăr la umăr cu Kim şi Putin, într-un gest de solidaritate faţă de ambii agresori din războiul din Ucraina. Kim a furnizat atât arme, cât şi trupe Rusiei, care a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Ei se vor afla printre alţi 26 de şefi de stat – inclusiv lideri din Iran şi Cuba – în timp ce zeci de mii de militari vor defila în formaţie prin Piaţa Tiananmen din Beijing.

La eveniment sunt invitaţi şi lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar şi Vietnam – dovadă suplimentară a eforturilor Beijingului de a consolida legăturile cu vecinii din Asia de Sud-Est.

Prezenţa lui Kim marchează prima dată în ultimele decenii când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză. Ultima dată s-a întâmplat în 1959, când bunicul său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il-Sung, a asistat la o astfel de ceremonie.

Doar un singur lider din Uniunea Europeană va fi prezent – premierul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria vor trimite reprezentanţi.

China nu a criticat invazia pe scară largă a lui Putin şi a fost acuzată de Occident că sprijină efortul de război al Rusiei prin furnizarea de materiale cu dublă utilizare şi prin achiziţiile de petrol rusesc. Beijingul neagă aceste acuzaţii.

Participarea lui Kim este o treaptă în plus faţă de ultima paradă a Zilei Victoriei din 2015 din China, când Phenianul l-a trimis pe unul dintre oficialii săi de rang înalt, Choe Ryong-hae.

Liderul nord-coreean călătoreşte rareori în străinătate, contactele sale recente cu lideri mondiali fiind limitate la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la începutul invaziei din Ucraina.

Ultima dată a vizitat Beijingul în 2019, la un eveniment care marca 70 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări. Şi atunci a călătorit cu trenul.