search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Kim Jong-un a sosit la Beijing împreună cu fiica sa, posibila lui succesoare

0
0
Publicat:

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns în capitala Chinei, Beijing, însoţit de fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a lua parte la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China.

Kim Jong-un, însoțit de fiica sa la Beijing FOTO Captură video
Kim Jong-un, însoțit de fiica sa la Beijing FOTO Captură video

Parada „Zilei Victoriei”, programată miercuri, îl va aduce alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi alţi lideri mondiali, potrivit BBC.

Fotografiile îl arată pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, alături de fiica sa. Agenţia de spionaj sud-coreeană a afirmat anterior că aceasta este „cea mai probabilă” succesoare a liderului nord-coreean.

Kim Jong-un a ajuns marți la Beijing FOTO X
Kim Jong-un a ajuns marți la Beijing FOTO X

Xi găzduieşte parada pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Kim a trecut marţi graniţa în China, la bordul trenului său, despre care se spune că include un restaurant ce serveşte vinuri franţuzeşti rafinate şi preparate precum homar proaspăt. El a plecat din Phenian luni, dar protecţia masivă de care beneficiază trenul face ca acesta să circule foarte încet.

Fiica liderului nord-coreean a apărut frecvent în public alături de tatăl său de când şi-a făcut debutul în noiembrie 2022. Totuşi, informaţiile despre ea sunt extrem de limitate.

Există relatări contradictorii privind vârsta ei. În 2023, Serviciul Naţional de Informaţii al Coreei de Sud (NIS) a afirmat că ar avea în jur de 10 ani.

Parada din China are loc într-un moment semnificativ pentru Xi, care caută să afirme puterea economică şi diplomatică a Beijingului pe scena internaţională.

Pe măsură ce tarifele impuse de Donald Trump au destabilizat ordinea comerţului global, Xi a încercat să proiecteze imaginea Chinei ca partener comercial stabil.

Parada de la Beijing reprezintă o ocazie pentru Xi de a demonstra capacitatea în creştere a ţării sale de a rivaliza cu SUA în cazul unui conflict.

Evenimentul, cu o durată de 70 de minute, va include probabil cele mai noi arme chineze, sute de aeronave, tancuri şi sisteme anti-dronă – prima dată când noua structură de forţe a armatei va fi prezentată integral într-o paradă.

Xi va sta umăr la umăr cu Kim şi Putin, într-un gest de solidaritate faţă de ambii agresori din războiul din Ucraina. Kim a furnizat atât arme, cât şi trupe Rusiei, care a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Ei se vor afla printre alţi 26 de şefi de stat – inclusiv lideri din Iran şi Cuba – în timp ce zeci de mii de militari vor defila în formaţie prin Piaţa Tiananmen din Beijing.

La eveniment sunt invitaţi şi lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar şi Vietnam – dovadă suplimentară a eforturilor Beijingului de a consolida legăturile cu vecinii din Asia de Sud-Est.

Prezenţa lui Kim marchează prima dată în ultimele decenii când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză. Ultima dată s-a întâmplat în 1959, când bunicul său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il-Sung, a asistat la o astfel de ceremonie.

Doar un singur lider din Uniunea Europeană va fi prezent – premierul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria vor trimite reprezentanţi.

China nu a criticat invazia pe scară largă a lui Putin şi a fost acuzată de Occident că sprijină efortul de război al Rusiei prin furnizarea de materiale cu dublă utilizare şi prin achiziţiile de petrol rusesc. Beijingul neagă aceste acuzaţii.

Participarea lui Kim este o treaptă în plus faţă de ultima paradă a Zilei Victoriei din 2015 din China, când Phenianul l-a trimis pe unul dintre oficialii săi de rang înalt, Choe Ryong-hae.

Liderul nord-coreean călătoreşte rareori în străinătate, contactele sale recente cu lideri mondiali fiind limitate la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la începutul invaziei din Ucraina.

Ultima dată a vizitat Beijingul în 2019, la un eveniment care marca 70 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări. Şi atunci a călătorit cu trenul.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
stirileprotv.ro
image
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
mediafax.ro
image
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu FRF
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
observatornews.ro
image
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
playtech.ro
image
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Când vor primi cetățenii cardurile pentru plata facturilor la energie. Anunțul ministrului
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă