Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
Voluntari italieni și canadieni, bătuți și jefuiți de coloniști israelieni într-un sat din Cisiordania. „Au năvălit în casa în care dormeam”

Italia și Canada și-au exprimat îngrijorarea privind tratamentul aplicat cetățenilor lor, care au fost bătuți și jefuiți de coloniști israelieni în teritoriul ocupat al Cisiordaniei.

Soldați israelieni în Cisiordania FOTO EPA-EFE / Abed Al Hashlamoun
Soldați israelieni în Cisiordania FOTO EPA-EFE / Abed Al Hashlamoun

Trei italieni și un canadian au fost atacați duminică dimineață, în satul Ein al-Duyuk, lângă Ierihon, unde se oferiseră voluntar pentru a ajuta la protejarea populației palestiniene de intensificarea violențelor comise de coloniști, potrivit The Guardian.

Toți cei patru au fost internați în spital, iar unul dintre ei, un italian, primea încă îngrijiri luni, la Ramallah, din cauza unor răni mai serioase.

Într-o declarație scrisă, voluntarul canadian a spus: „La ora 4.30, în dimineața de 30 noiembrie, 10 coloniști mascați, dintre care doi purtau puști militare, au năvălit în casa în care dormeam după tura de supraveghere.

„Ne-au bătut timp de aproximativ 15 minute. Am fost lovită repetat cu picioarele în cap, coaste, șolduri și coapse. Ne-au strigat insulte în arabă și ne-au spus că nu avem dreptul să fim acolo. Au devastat interiorul casei și au distrus bateriile solare înainte să plece.”

Femeia, care nu a dorit ca numele ei să fie publicat din motive de siguranță, a adăugat: „Nu este vorba despre noi. Noi am fost bătuți timp de 15 minute. Palestinienii de aici îndură astfel de violențe în fiecare zi, în fiecare oră, de o mie de ori mai mult.”

Ritmul și intensitatea atacurilor din Ein al-Duyuk au crescut considerabil în ultimele două luni, după înființarea unui avanpost de coloniști în apropiere și sosirea unor tineri agresivi.

Activiste și voluntari spun că incidentele violente au devenit aproape zilnice. Atacurile au inclus grupuri de coloniști care au pătruns în locuințe și au bătut localnicii, au furat 200 de oi, două mașini și au distrus panouri solare.

Deși toate coloniile din teritoriile ocupate sunt ilegale conform dreptului internațional, avanposturile improvizate sunt ilegale chiar și conform legislației israeliene. Ein al-Duyuk se află în Zona A a Cisiordaniei, ceea ce înseamnă că ar trebui administrată de Autoritatea Palestiniană, iar intrarea israelienilor este interzisă.

Ministerul canadian de externe a declarat că „denunță cu fermitate actele violente comise de coloniștii extremiști și se opune oricăror acțiuni sau discursuri privind anexarea teritoriilor palestiniene”.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, le-a spus jurnaliștilor: „Ne-am săturat de această agresiune. Acesta nu este modul în care coloniștii își pot afirma drepturile.”

Autoritățile israeliene din Cisiordania au fost contactate pentru un punct de vedere. Localnicii și activiștii afirmă că nu a existat nicio intervenție polițienească semnificativă pentru a opri atacurile sau pentru a desființa avanpostul. Membri importanți ai coaliției de guvernare conduse de Benjamin Netanyahu susțin activ coloniștii din Cisiordania.

Potrivit datelor ONU, coloniștii israelieni și forțele de securitate au ucis peste 1.000 de palestinieni, inclusiv 233 de copii, în Cisiordania, în ultimii doi ani — ceea ce mulți observatori israelieni și palestinieni consideră a fi o campanie coordonată de violență menită să preia controlul asupra teritoriului.

