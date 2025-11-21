Cel puțin 33 de morți în Gaza, după cele mai grave atacuri israeliene de la încetarea focului susținută de SUA

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise în Gaza, iar numeroase au fost rănite în urma unor atacuri aeriene israeliene, potrivit oficialilor medicali – cea mai gravă escaladare de la instaurarea, luna trecută, a încetării focului susținute de SUA.

Reprezentanți ai spitalului Nasser din Khan Younis au anunțat că au primit trupurile a 17 persoane – între care cinci femei și cinci copii – după ce patru atacuri aeriene israeliene au vizat corturile în care se adăposteau persoane strămutate. În orașul Gaza, oficiali medicali au precizat că două lovituri aeriene au ucis 16 oameni, inclusiv șapte copii și trei femei, scrie The Guardian.

Israelul a declarat că a lansat atacurile după ce soldații săi au fost țintiți de focuri de armă în Khan Younis, miercuri, deși nu au fost raportate victime. Hamas a condamnat atacurile israeliene drept un „masacru șocant” și a negat că ar fi deschis focul asupra trupelor israeliene.

Palestinienii din Gaza spun că simt că războiul, care durează de doi ani, nu s-a oprit niciodată. Autoritățile din enclavă afirmă că peste 300 de oameni au fost uciși în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a încetării focului.

„Fiica mea m-a întrebat toată noaptea: «Se întoarce războiul?». De fiecare dată când încercăm să ne agățăm de speranță, bombardamentele reîncep. Când se va sfârși acest coșmar?”, a spus Lina Kuraz, 33 de ani, din cartierul Tuffah, estul orașului Gaza, pentru Agenția France-Presse.

Mohammed Hamdouna, 36 de ani, strămutat din nordul Gazei într-un cort din al-Mawasi, spune că războiul „nu s-a încheiat”. „Intensitatea bilanțului a scăzut, dar martiri și bombardamente sunt în fiecare zi. Încă trăim în corturi. Orașele sunt ruine, punctele de trecere sunt închise, iar necesitățile de bază încă lipsesc”, a spus el.

Qatar, mediator-cheie pe tot parcursul conflictului de doi ani, a condamnat loviturile aeriene israeliene, catalogându-le drept „brutale” și „o escaladare periculoasă care riscă să submineze acordul de încetare a focului”.

Luni, Consiliul de Securitate al ONU a aprobat planul pentru Gaza propus de Donald Trump, care prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare și o posibilă cale către un stat palestinian suveran.

Totuși, provocările sunt uriașe. Rămâne neclar cum va fi obligat Hamas să renunțe la arme, cine va furniza trupele pentru noua forță de menținere a păcii și cum va ajunge „ajutorul complet” în Gaza fără ca Israelul să ridice actualele restricții asupra livrărilor umanitare.

Hamas încă deține trupurile a trei ostatici, iar armata israeliană controlează peste 50% din teritoriul Gazei, după ce s-a retras din unele poziții la momentul încetării focului. Enclava este acum divizată de „linia galbenă”.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat peste 300 de morți de la intrarea în vigoare a încetării focului, cu o medie de peste șapte pe zi. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea acordului, care include creșterea fluxului de ajutor către Gaza și returnarea ostaticilor – vii sau decedați – în Israel.

Războiul de doi ani din Gaza a început când militanți conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au răpit 251 în timpul unui atac surpriză asupra Israelului, în octombrie 2023. Peste 69.000 de palestinieni – în majoritate civili – au fost uciși în ofensiva israeliană și în loviturile de după încetarea focului. Trupurile a mii de persoane se află încă sub dărâmături.

Noua rundă de violențe din Gaza a coincis cu un val de lovituri aeriene israeliene în sudul Libanului, miercuri. Cu o zi înainte, un atac aerian israelian a ucis 13 oameni în tabăra de refugiați palestinieni Ein el-Hilweh – cel mai sângeros atac israelian în Liban de la încetarea focului în conflictul cu Hezbollah, acum un an.