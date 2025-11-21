search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cel puțin 33 de morți în Gaza, după cele mai grave atacuri israeliene de la încetarea focului susținută de SUA

0
0
Publicat:

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise în Gaza, iar numeroase au fost rănite în urma unor atacuri aeriene israeliene, potrivit oficialilor medicali – cea mai gravă escaladare de la instaurarea, luna trecută, a încetării focului susținute de SUA.

Forțele israeliene au atacat din nou Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului FOTO EPA-EFE
Forțele israeliene au atacat din nou Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului FOTO EPA-EFE

Reprezentanți ai spitalului Nasser din Khan Younis au anunțat că au primit trupurile a 17 persoane – între care cinci femei și cinci copii – după ce patru atacuri aeriene israeliene au vizat corturile în care se adăposteau persoane strămutate. În orașul Gaza, oficiali medicali au precizat că două lovituri aeriene au ucis 16 oameni, inclusiv șapte copii și trei femei, scrie The Guardian.

Israelul a declarat că a lansat atacurile după ce soldații săi au fost țintiți de focuri de armă în Khan Younis, miercuri, deși nu au fost raportate victime. Hamas a condamnat atacurile israeliene drept un „masacru șocant” și a negat că ar fi deschis focul asupra trupelor israeliene.

Palestinienii din Gaza spun că simt că războiul, care durează de doi ani, nu s-a oprit niciodată. Autoritățile din enclavă afirmă că peste 300 de oameni au fost uciși în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a încetării focului.

„Fiica mea m-a întrebat toată noaptea: «Se întoarce războiul?». De fiecare dată când încercăm să ne agățăm de speranță, bombardamentele reîncep. Când se va sfârși acest coșmar?”, a spus Lina Kuraz, 33 de ani, din cartierul Tuffah, estul orașului Gaza, pentru Agenția France-Presse.

Mohammed Hamdouna, 36 de ani, strămutat din nordul Gazei într-un cort din al-Mawasi, spune că războiul „nu s-a încheiat”. „Intensitatea bilanțului a scăzut, dar martiri și bombardamente sunt în fiecare zi. Încă trăim în corturi. Orașele sunt ruine, punctele de trecere sunt închise, iar necesitățile de bază încă lipsesc”, a spus el.

Qatar, mediator-cheie pe tot parcursul conflictului de doi ani, a condamnat loviturile aeriene israeliene, catalogându-le drept „brutale” și „o escaladare periculoasă care riscă să submineze acordul de încetare a focului”.

Luni, Consiliul de Securitate al ONU a aprobat planul pentru Gaza propus de Donald Trump, care prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare și o posibilă cale către un stat palestinian suveran.

Totuși, provocările sunt uriașe. Rămâne neclar cum va fi obligat Hamas să renunțe la arme, cine va furniza trupele pentru noua forță de menținere a păcii și cum va ajunge „ajutorul complet” în Gaza fără ca Israelul să ridice actualele restricții asupra livrărilor umanitare.

Hamas încă deține trupurile a trei ostatici, iar armata israeliană controlează peste 50% din teritoriul Gazei, după ce s-a retras din unele poziții la momentul încetării focului. Enclava este acum divizată de „linia galbenă”.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat peste 300 de morți de la intrarea în vigoare a încetării focului, cu o medie de peste șapte pe zi. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea acordului, care include creșterea fluxului de ajutor către Gaza și returnarea ostaticilor – vii sau decedați – în Israel.

Războiul de doi ani din Gaza a început când militanți conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au răpit 251 în timpul unui atac surpriză asupra Israelului, în octombrie 2023. Peste 69.000 de palestinieni – în majoritate civili – au fost uciși în ofensiva israeliană și în loviturile de după încetarea focului. Trupurile a mii de persoane se află încă sub dărâmături.

Noua rundă de violențe din Gaza a coincis cu un val de lovituri aeriene israeliene în sudul Libanului, miercuri. Cu o zi înainte, un atac aerian israelian a ucis 13 oameni în tabăra de refugiați palestinieni Ein el-Hilweh – cel mai sângeros atac israelian în Liban de la încetarea focului în conflictul cu Hezbollah, acum un an.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
fanatik.ro
image
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere”
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
playtech.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Nu ai voie să spui asta pe internet! Cum ne obligă rețelele sociale să...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Gigi BECALI a ieșit din operație și a plecat direct acasă. A fost operat de un neurochirurg preot: Am luat 4 frați cu mine la spital, călugării mei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!