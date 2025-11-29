ONU cere Israelului să creeze o comisie de anchetă. Acuzații de tortură în conflictul cu Palestina: bătăi severe, șocuri electrice, înfometare

Comitetul ONU împotriva torturii a solicitat vineri, 28 noiembrie, Israelului să înființeze o comisie de anchetă independentă care să investigheze toate acuzațiile de tortură și rele tratamente în contextul războiului israeliano-palestinian.

Comitetul cere în mod explicit o „comisie ad-hoc independentă, imparțială și eficientă” care să analizeze acuzațiile și să permită tragerea la răspundere penală a celor responsabili, „inclusiv a ofițerilor superiori”, se precizează într-un comunicat oficial, relatează AFP.

Deși condamnă „fără echivoc atacurile comise de Hamas și alte grupări la 7 octombrie 2023”, organismul ONU își exprimă îngrijorarea profundă față de „caracterul disproporționat al ripostei israeliene” și față de numeroasele relatări privind abuzuri grave asupra palestinienilor aflați în detenție.

Acuzații de tortură sistematică

Potrivit raportorului Comitetului, Peter Vedel Kessing, membrii delegației ONU au fost „consternați” de mărturiile și documentările care descriu „acte de tortură sistematice și generalizate” aplicate palestinienilor.

Printre metodele semnalate în rapoarte ale ONU și ale organizațiilor pentru drepturile omului se numără bătăi severe, inclusiv în zona organelor genitale, șocuri electrice, menținerea în poziții de stres pe perioade prelungite, condiții de detenție intenționat inumane, privarea de hrană, simularea înecului.

Comitetul se declară preocupat și de creșterea „fără precedent” a cazurilor de detenție administrativă, precum și de violențele comise de coloniști în teritoriile palestiniene.

Reacția Israelului

În fața Comitetului ONU, în noiembrie, ambasadorul israelian Daniel Meron a respins acuzațiile, afirmând că Israelul rămâne „atașat obligațiilor sale internaționale”, chiar și în fața acțiunilor Hamas, „o organizație teroristă care declară deschis că vrea să provoace maximum de suferință civililor din Gaza”.

Comitetul ONU atrage atenția și asupra menținerii autorizării unor „mijloace speciale” nedezvăluite, folosite în timpul interogatoriilor, și cere transparență totală privind aceste practici.