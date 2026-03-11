search
Miercuri, 11 Martie 2026
Vas comercial thailandez, atacat în Strâmtoarea Hormuz. 20 de membri ai echipajului, aduși în siguranță în Oman

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un vas comercial thailandez a fost atacat miercuri în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Marina Regală Thailandeză. Fotografii publicate de marină arată fum negru dens ieșind din corpul și suprastructura navei Mayuree Naree, în timp ce bărci de salvare pluteau pe apă.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Potrivit unui comunicat al marinei thailandeze, nava „a fost atacată în timpul traversării Strâmtorii Ormuz”, după ce plecase din portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite. 

„Detaliile exacte și cauza atacului sunt în curs de investigare”, se precizează în comunicat.

Marina Omanului a salvat 20 de marinari. Cei 20 de membri ai echipajului navei comerciale thailandeze Mayuree Naree au fost aduși în siguranță la mal, în Khasab, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Thailandei. Autoritățile au precizat că „eforturile continuă pentru salvarea celor trei membri rămași ai echipajului”.

Ministerul a transmis că Ambasada Regală a Thailandei la Muscat caută permisiunea de a călători spre Khasab, care este în prezent o zonă cu restricții de zbor. „Călătoria cu mașina ar dura aproximativ șase ore și ar presupune traversarea Emiratelor Arabe Unite. Ambasada a coordonat cu Ministerul Afacerilor Externe din Oman pentru a lua legătura cu membrii echipajului thailandez salvați și a fost informată că aceștia sunt în siguranță”, se arată în comunicat.

Ministerul a mai precizat că se coordonează sprijinul necesar pentru salvarea celor trei membri rămași și că va continua investigarea circumstanțelor incidentului.

Iranul a lansat recent atacuri asupra vecinilor săi exportatori de petrol, amenințând transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz și provocând tensiuni în economia energetică globală.

Nu era clar dacă incidentul implica una dintre cele trei nave comerciale despre care centrul britanic de Operațiuni comerciale maritime în Regatul Unit afirmase că au fost lovite miercuri în Golful Persic.

Site-urile de monitorizare a navelor arătau că Mayuree Naree se afla aproape de coasta Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, deplasându-se lent, cu puțin peste un nod.

Nava are 178 de metri lungime și un tonaj de 30.000 de tone. AFP a încercat să obțină un comentariu de la companie în Bangkok, dar nu a primit un răspuns imediat.

Un al doilea incident a afectat nava container japoneză One Majesty, la 25 de mile nord-vest de Ras Al Khaimah, EAU. Nava a suferit daune minore, echipajul fiind în siguranță. A existat și o a treia navă lovită, bulk carrier-ul Star Gwyneth, sub pavilion Marshall Islands, a fost afectată de un proiectil la aproximativ 50 de mile nord-vest de Dubai. Carena a fost avariată, echipajul fiind, de asemenea, în siguranță.

