Israelul cere ONU să declare Gardienii Revoluției din Iran „organizație teroristă”

Ministrul de externe al Israel, Gideon Saar, a cerut Consiliului de Securitate al ONU să desemneze Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran drept organizație teroristă, în a 12-a zi a războiului purtat de SUA și Israel împotriva Republicii Islamice.

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a cerut miercuri Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite să condamne Iranul și să includă Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste.

„Recentele acțiuni ale regimului iranian arată că agresiunea sa reprezintă o amenințare directă nu doar pentru Israel, ci și pentru pacea și securitatea regională și internațională”, a scris Saar într-un mesaj publicat pe platforma X.

Ministrul israelian a făcut apelul într-o scrisoare adresată ambasadorului american la ONU, Mike Waltz, care deține în prezent președinția Consiliului de Securitate.

Conflictul dintre Israel și Iran s-a intensificat după ce Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra Iranului pe 28 februarie. Atacurile l-au ucis pe liderul suprem iranian, Ali Khamenei, și au declanșat un război care s-a extins în regiune.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice este o forță militară ideologică a statului iranian, creată după Revoluția iraniană din 1979 pentru a proteja conducerea religioasă a țării. Organizația are o influență majoră în economia Iranului, controlând sau deținând companii din numeroase sectoare strategice.

Statele Unite au desemnat deja IRGC drept organizație teroristă. De asemenea, Uniunea Europeană a luat o decizie similară în ianuarie, în contextul represiunii violente exercitate de autoritățile iraniene împotriva protestatarilor.