Iranul confirmă că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul din 28 februarie, în urma căruia o parte din familia sa a fost ucisă

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul aerian din 28 februarie în care au murit șase membri ai familiei sale, inclusiv tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei. Informația a fost confirmată de ambasadorul Iranului în Cipru.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian la reședința diplomatică din Nicosia, ambasadorul Alireza Salarian a declarat că Mojtaba Khamenei a fost prezent în momentul bombardamentului care a distrus locuința fostului ayatollah și a supraviețuit.

„Era și el acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în presa străină. Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț. Cred că se află în spital, deoarece este rănit”, a spus diplomatul.

Ambasadorul a explicat și de ce noul lider suprem nu a apărut în public și nu a făcut declarații după ce a preluat funcția, duminică, în urma morții tatălui său.

„Nu cred că este într-o stare care să îi permită să susțină un discurs”, a afirmat ambasadorul Alireza Salarian.

Atacul a avut loc în prima zi a bombardamentelor aeriene conduse de Statele Unite împotriva Iranului, când complexul prezidențial din centrul Teheran a fost vizat. Potrivit ambasadorului, în acel moment era a zecea zi a lunii sfinte Ramadan, iar Ali Khamenei se afla la reședința sa împreună cu mai mulți membri ai familiei.

Printre victime s-a numărat și soția lui Mojtaba Khamenei, Zahra, ucisă în urma atacului. Presa iraniană a relatat, de asemenea, că soția lui Ali Khamenei, Mansour, a murit la trei zile după bombardament, din cauza rănilor suferite.