Turcia pregătește activarea sistemului Patriot de la baza NATO din Malatya după interceptarea celei de-a doua rachete lansate de Iran

Turcia a anunțat, marți, că pregătește activarea unui sistem de apărare antirachetă Patriot amplasat în provincia Malatya, unde se află o bază radar NATO, după ce sistemele defensive au interceptat o a doua rachetă balistică lansată din Iran și intrată în spațiul aerian turc.

Autoritățile de la Ankara au anunțat marți, 10 martie, că un sistem de apărare antirachetă Patriot este pregătit pentru a deveni operațional în provincia Malatya, în estul Turciei, zonă care găzduiește și o bază radar NATO.

„Pe lângă măsurile naționale pe care le-am implementat, NATO a consolidat măsurile de apărare aeriană și antirachetă. În acest cadru, un sistem Patriot se află în prezent în Malatya și este pregătit pentru a fi operațional, în vederea sprijinirii protecției spațiului nostru aerian”, se arată într-un comunicat oficial.

Ministerul turc al Apărării a subliniat că armata rămâne în stare de alertă și colaborează strâns cu NATO și cu statele aliate pentru protejarea spațiului aerian.

„Forțele armate turce sunt pe deplin angajate pentru asigurarea securității țării noastre și a cetățenilor noștri. Având în vedere evoluțiile recente din regiunea noastră, se iau măsurile necesare pentru securizarea frontierelor și spațiului nostru aerian și suntem în consultări cu NATO și aliații noștri”, a transmis Ministerul Apărării.

Decizia vine după ce sistemele defensive ale Alianței Nord-Atlantice au interceptat luni o a doua rachetă balistică lansată din Iran, care a pătruns în spațiul aerian, notează aa.com.

Baza radar NATO de la Kürecik, situată în provincia Malatya, furnizează informații esențiale pentru sistemele de apărare ale Alianței și a contribuit la detectarea celor două rachete balistice iraniene care s-au îndreptat spre Turcia în ultima săptămână.

„Țara noastră, care își menține capacitatea de apărare și securitate la cel mai înalt nivel, va continua să evalueze evoluțiile în cooperare și consultare cu NATO și aliații noștri și va depune eforturi pentru pacea și stabilitatea regională”, au mai transmis oficialii turci.

De partea cealaltă, Teheranul a afirmat că nu se află în conflict cu statele din regiune și a negat că ar viza Turcia. Cu toate acestea, Ankara a avertizat autoritățile iraniene să nu mai lanseze rachete în direcția teritoriului său, iar președinții celor două țări au discutat luni despre incident.

Sisteme Patriot relocate din Asia

Consolidarea apărării aeriene vine în contextul în care Statele Unite analizează redistribuirea unor resurse militare, inclusiv sisteme Patriot staționate în prezent în Coreea de Sud.

Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, nu dispune încă de un sistem complet propriu de apărare aeriană, în ciuda programelor de dezvoltare din ultimii ani. În incidentele recente cu rachete, Ankara s-a bazat pe sistemele defensive ale NATO desfășurate în estul Mediteranei. În prezent, un sistem Patriot furnizat de Spania a fost deja dislocat în Turcia, ca parte a mecanismului de apărare aeriană al NATO.