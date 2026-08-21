Un oraș pierdut din Egipt reaprinde dezbaterea despre Exod. Ce au găsit arheologii

Arheologii ar putea fi mai aproape de identificarea unui oraș egiptean dispărut, despre care unii cercetători cred că ar putea avea legături cu traseul descris în relatarea biblică a Exodului. Descoperirea a fost făcută la Tell Abu Seifi, în nord-estul Egiptului, în apropierea Peninsulei Sinai.

Unul dintre cele mai importante artefacte găsite în timpul săpăturilor este un bloc masiv de gresie, vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesa, descoperită în două fragmente, poartă inscripții care menționează numele și titlurile faraonului Ramses al II-lea, unul dintre cei mai importanți conducători ai Egiptului antic.

Mai mult, pe piatra respectivă apare și o referire la zeul egiptean Horus, prezentat drept „Stăpânul orașului Mesen”. Acest detaliu i-a determinat pe specialiști să ia în calcul ipoteza că ruinele de la Tell Abu Seifi ar putea aparține orașului antic Mesen, notează The New York Post.

Legătura cu traseul descris în Biblie

Mesen ar fi fost amplasat de-a lungul Drumului Militar al lui Horus, o rută strategică ce lega Egiptul de zona estică a Mediteranei. Unii cercetători asociază acest traseu cu „drumul țării filistenilor”, menționat în Cartea Exodului.

Potrivit relatării biblice, israeliții care părăseau Egiptul ar fi fost avertizați să nu aleagă această rută, considerată mai scurtă către Canaan, deoarece ar fi putut duce la un conflict și la întoarcerea lor în Egipt.

Noile cercetări de la Tell Abu Seifi au scos la iveală și alte structuri importante. Arheologii au identificat ruinele unei citadele fortificate, inclusiv un complex religios, încăperi de depozitare, ziduri din cărămizi de lut și porți. Zona era legată de fortificații prin două drumuri pavate cu piatră.

Descoperirile sugerează existența unui important centru administrativ și militar, integrat într-un coridor strategic folosit în timpul Regatului Nou pentru deplasarea trupelor și transportul proviziilor.

Situl a fost folosit timp de mai multe secole

Complexul nu a fost utilizat exclusiv în perioada faraonilor. Arheologii au găsit dovezi că zona a continuat să fie ocupată și în perioadele persană, ptolemeică și romană. În timpul epocii romane, o parte dintre structurile antice au fost demontate, iar materialele au fost reutilizate pentru producerea varului.

Totuși, specialiștii avertizează că descoperirile nu reprezintă o dovadă definitivă că Tell Abu Seifi este vechiul oraș Mesen.

Autoritățile egiptene consideră însă că inscripția de pe blocul de gresie, împreună cu vestigiile descoperite în zonă, oferă „o ipoteză arheologică și istorică solidă” privind legătura sitului cu orașul antic.

Săpăturile și cercetările științifice vor continua, iar arheologii speră ca noile descoperiri să permită stabilirea cu mai multă certitudine a identității orașului îngropat la Tell Abu Seifi.